“Wellness in Wonderland O’Clock”: così QC Terme riscrive le regole del tempo per una pausa dal mondo

“Wellness in Wonderland O’Clock”. È questo il nome della nuova campagna Autunno/Inverno 2022 del gruppo QC Terme, presentata con un evento unico ed esclusivo in una cornice onirica e senza tempo.

Firmata da Lorenzo Petrantoni, artista, illustratore e art director poliedrico e spiazzante, le cui opere sono esposte in alcune delle più importanti gallerie d’arte contemporanea del mondo e che gli sono valse premi prestigiosi, la campagna ha visto l’ideazione – proprio dello stesso Petrantoni – di un’installazione site specific che si sviluppa in cinque opere.

La prima è una rappresentazione di un orologio fiabesco al cui interno si possono trovare tutte le strutture QC Terme rielaborate dall’artista stesso secondo il proprio estro creativo per poi proseguire con altre quattro opere che sottolineano i concetti chiave del gruppo: Wonder of Water, Wonder of Dreams, Wonder of Time, Wonder of Wonders.

QC Terme e la collaborazione con Lorenzo Petrantoni

Come specificato dallo stesso gruppo, la collaborazione con Lorenzo Petrantoni nasce dalla voglia di giocare con il concetto del tempo sovvertendo le regole e le letture canoniche. “La realtà, quindi, lascia spazio alla fantasia, mentre giochi e suggestioni catturano i sensi, in un vortice di sorprese che rendono memorabile questa pausa dal mondo. Gli orologi si fermano, il mondo esterno non esiste”, spiega in una nota la società dei fratelli Saverio e Andrea Quadrio Curzio.

Proprio il tempo, tra l’altro, è un tema fondamentale per QC Terme. Perché regalare del tempo significa far vivere attimi da ricordare che diventano poi, nella loro semplicità, una ricchezza da portare sempre nella mente e nel cuore. Non è un caso, infatti, se il brand claim del gruppo è ‘Gift Moments Not Things’.

Un’idea che ha permesso alla società nel corso degli anni di diventare un punto di riferimento nel mondo delle terme in Italia, e di rispondere con forza e decisione al freno che il Covid-19 ha inevitabilmente imposto a tutto il settore. Al punto che nel 2022 la società prospetta un fatturato di circa 110 milioni di euro, in notevole crescita rispetto agli 87 milioni di euro fatti registrare nel 2019, prima della pandemia.

L’evento di presentazione

Per la presentazione della stagione, QC Terme ha scelto la sede di San Pellegrino Terme, l’antico Casinò, luogo di per sé senza tempo, sospeso tra passato e presente. Una preview dedicata a stampa, istituzioni, vip e influencer in un gala event dall’ambiente poetico, capace di veicolare un mondo fiabesco e avvolgente, senza regole di tempo. Anche la cena stessa è stata un percorso à rebours che va contro la normale routine, ritmata dai piatti dello chef Marco Corradi che ha interpretato con stile e carattere il tema del tempo.

