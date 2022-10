Angelini Industries investirà 300 milioni di euro in startup del biotech e della sanità digitale

Il gruppo Angelini Industries ha annunciato il lancio di Angelini Ventures, società internazionale di venture capital con investimenti per 300 milioni di euro. Quest’ultima si occuperà di creare e investire in start up che sviluppano soluzioni e idee innovative negli ambiti della biotecnologia, delle scienze della vita e della sanità digitale.

Con il lancio di Angelini Ventures, il gruppo prosegue nel suo percorso verso l’innovazione. La società di venture capital punta a mettere a sistema capacità esistenti e nuove skill per identificare, finanziare e realizzare soluzioni per rinnovare i modelli sanitari tradizionali.

Sono previsti investimenti in Europa, Nord America e Israele, con particolare attenzione alla salute del cervello e a segmenti di mercato rivolti a donne, bambini e terza età. La società ha sede a Roma e si avvale di un team globale che compone una rete internazionale di esperti in innovazione. Tra i membri della squadra ci sono Paolo Di Giorgio, ceo della società, Elia Stupka, managing director attivo tra Roma e Singapore, Gabriela Manrique, partner a Baston, Thomas Thestrup , investment director a Copenhagen, e Filippo Piazza, investment associate a Milano.

“Sono molto orgoglioso di prendere parte alla nascita di Angelini Ventures che rappresenta una milestone fondamentale nel percorso di innovazione di Angelini Industries in ambito sanitario. Stiamo costruendo un’infrastruttura solida per sviluppare e per investire in nuove idee, collaborazioni e tecnologie”, ha osservato Paolo Di Giorgio, chief executive officer di Angelini Ventures. “Attraverso Angelini Ventures gli imprenditori collaboreranno con esperti in materia che comprendono a fondo le sfide del settore sanitario e i bisogni in evoluzione di pazienti e consumatori”.