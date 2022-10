Lotus omaggia il pilota Emerson Fittipaldi con una nuova serie limitata

La Lotus ha presentato la Evija Fittipaldi, una versione limitata a otto esemplari che rende omaggio al pilota brasiliano Emerson Fittipaldi, che nel 1972 portò la compagnia inglese alla conquista del

campionato del mondo di F1.

Fittipaldi conquistò cinque successi su 11 gare a bordo della Type 72, ottenendo i punti necessari per assicurarsi il campionato piloti e quello costruttori per il team Lotus. Esattamente a 50 anni di distanza da quel trionfo, la Lotus Evija Fittipaldi celebra lo storico binomio.

Dalla bandiera Union Jack al quadrante rotante

Si tratta dell’ultimo progetto di Lotus Advanced Performance, la divisione di progettazione su misura dell’azienda lanciata all’inizio di quest’anno. La vettura si caratterizza per una serie di personalizzazioni estetiche che la rendono unica. Gli otto esemplari, tutti già venduti, verranno costruiti a mano a Hethel, nel Norfolk (Regno Unito). Vantano una livrea black con delle finiture in oro che percorrono tutte le curve della sinuosa carrozzeria. Medesimo mix cromatico anche per i cerchi in lega.

Tanti i particolari che rievocano il passato del pilota, come la bandiera della Union Jack, l’8 sul montante B, che ricorda il numero dell’auto del brasiliano del 1972, e l’alettone posteriore con decalcomanie, che celebrano le vittorie della Type 72 nella stagione 1972.

Il mix nero-oro è presente anche all’interno dell’abitacolo, con sedili in pelle nera con cuciture a contrasto dorate, oltre alle finiture dorate delle bocchette dell’aria, del pulsante start/stop e dei pedali. Tra le caratteristiche distintive il quadrante rotante sul quadro strumenti centrale fluttuante, realizzato a mano con l’alluminio riciclato dell’originale Type 72.

Lotus Evija: l’auto di serie più potente

Tecnicamente non sono previste modifiche rispetto all’originale. Anche in questa versione ci sono quattro motori elettrici, che assicurano complessivamente 2.000 Cv, che la rendono l’auto di serie più potente al mondo, con una coppia di oltre 1.700 Nm.

Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in meno di tre secondi, mentre il passaggio da 0 a 186 km/h richiede nove secondi con partenza da fermo. La velocità massima limitata è di 350 km/h, mentre l’autonomia arriva a poco più di 400 km. Le consegne dell’auto inizieranno all’inizio del prossimo anno.

