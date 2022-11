Fare business intelligence con i big data: come questa Pmi svela alle aziende i segreti delle vendite online

Witailer spegne la quinta candelina e diventa Pmi Innovativa: è tra le dodici startup italiane con almeno 50 dipendenti e con un fatturato maggiore di 5 milioni di euro che negli ultimi cinque anni è riuscita a raggiungere questo traguardo. Una crescita testimoniata non solo da questo passaggio, ma da un fatturato in costante aumento (che passa dai 3,3 milioni del 2020 ai previsti 10 milioni del 2022), un organico in continuo ingrandimento (ora composto da 75 persone tra Italia e Spagna) e oltre 100 aziende seguite in tutto il mondo, anche in India e in Australia (con clienti del calibro di Barilla, Artsana, Moleskine, Nexi).

Witailer è protagonista dello sviluppo software di business intelligence attraverso l’utilizzo dei big data: grazie a strumenti di analytics avanzati e tecnologia di business intelligence, propone un’interpretazione dei dati che viene messa a disposizione dei clienti perché possano ‘leggere’ le dinamiche del mercato e quindi prendere le migliori decisioni commerciali. L’obiettivo è quello di aiutare le aziende ad aumentare le vendite online sul canale Amazon e altri marketplace grazie a software e a servizi dedicati.

Tra questi il sistema Stat, un tool proprietario che – tramite l’aggregazione di dati attraverso tecniche di machine learning – permette alle aziende di intercettare nuovi trend e di sviluppare prodotti di successo a livello internazionale. Attualmente il 75% delle vendite online globali parte da una barra di ricerca, solitamente Amazon. Con Witailer Stat è possibile scoprire il gap tra domanda e offerta e quindi indagare su come gli utenti cercano i prodotti online per qualsiasi categoria merceologica.

La crescita

Witailer è cresciuta del 65% solo nell’ultimo anno con un fatturato sviluppato dai clienti su Amazon di oltre 650 milioni di euro nel 2021. “Siamo soddisfatti dei risultati che stiamo raggiungendo”, afferma Jana Nurmukhanova, cco e co-founder di Witailer. “Siamo convinti che le possibilità di crescita su Amazon e altri e-retailer e marketplace siano ancora molto alte. In Witailer abbiamo sviluppato tool e conoscenze che vanno dalla A a Z per aiutare ai nostri clienti in tutte le fasi di crescita: a partire dall’assessment iniziale dei canali online, allo sviluppo di contenuti, alla gestione dello store, fino ad arrivare alla fase di analisi e reporting, che aiuta i brand a conoscere al meglio i loro clienti”.

Gli obiettivi

La pmi innovativa fa parte del Network di Solution Provider per Amazon Global Selling e dichiara obiettivi: brand che vogliono definire una strategia per avviare il loro business online sul canale marketplace o che vogliono massimizzare la loro crescita sul canale e-marketplace e il ROI; vendor che vogliono avere più controllo della loro brand image e delle vendite dirette sui marketplace online; agenzie digital che cercano partner per integrare Amazon e altri marketplace nelle loro soluzioni.

Il gruppo di lavoro

Witaler è un’azienda giovane, con un gruppo di lavoro internazionale, di cui il 53% donne, e un’età media dei dipendenti di 28,5 anni. “Giovani appassionati di digitale che hanno compreso quanto una presenza ottimizzata sui marketplace possa migliorare le strategie di vendita omnicanale. Le prospettive di crescita del digital retail sono ancora tantissime”, dichiara Federico Salina, ceo e co-founder. “La maggior parte dei marketplace e retailer online offrirà nei prossimi anni nuove soluzioni di retail media e nuove opportunità di analizzare i dati dei consumatori. In Witailer vogliamo essere il punto di riferimento per i brand nei prossimi anni in questo ambito”

