Ai miliardari non interessa Twitter, anche da prima di Musk. Il sondaggio di Forbes

Forbes ha intervistato i miliardari in merito ai loro social preferiti. C’è un preferito. E no, non è Twitter.

Le prime due settimane di Elon Musk su Twitter sono state molto controverse. L’acquisizione del ceo di Tesla e SpaceX, e persona più ricca del mondo, ha scatenato una raffica di interesse e attività sull’app, anche da parte di molti altri colleghi miliardari di Musk.

Cosa pensano gli altri miliardari di Twitter

L’investitore e proprietario di Dallas Mavericks Mark Cuban, che inizialmente ha dichiarato la sua eccitazione per l'”era di Musk”, su Twitter ha criticato le modifiche alle politiche di verifica dell’app, una delle prime grandi mosse di Musk come ceo. Il passaggio a un sistema in cui chiunque può acquistare la spunta blu, precedentemente riservata a personaggi pubblici e altri account ufficiali, per $ 8 al mese “ha ucciso la parte più preziosa di Twitter”, ha scritto Cuban in un tweet. Il miliardario di Shark Tank ha trascorso la scorsa settimana a twittare feedback e suggerimenti a Musk, ottenendo anche delle risposte.

“È la società di Elon. Ha a che fare con quello che vuole. Se funziona, funziona. Alttrimenti, niente” ha detto di recente Cuban a Forbes. “Sta facendo quello che fanno gli imprenditori. Sta cercando di capire”, ha aggiunto l’imprenditore americano, che con circa 8,8 milioni di follower è uno dei miliardari più popolari di Twitter.

Altri sono più allarmati dalle ultime mosse di Musk. Il miliardario e primo investitore di Twitter Chris Sacca ha pubblicato un thread su Twitter, rimproverando la cerchia ristretta di Musk per non essersi opposta di più, ammettendo che lui stesso era riluttante a parlare perché gli piacerebbe fare affari con Tesla. “Elon è forse una delle più grandi menti nella storia per aver portato avanti quelle idee rivoluzionarie in diversi settori [batterie, motori e razzi]. Ma questa m**da non è quello”, ha detto Sacca.

La crescita dei follower di Musk

Musk è stato inondato di elogi quando ha deciso di acquistare Twitter: da imprenditori come il fondatore e ceo di Dell Technologies Michael Dell al magnate del private equity Orlando Bravo. L’investitore miliardario Carl Icahn, che ha guadagnato milioni di dollari scambiando azioni Twitter dall’estate, durante il summit Iconoclast di Forbes il 3 novembre, ha dichiarato che Twitter è “un’ottima piattaforma” ed Elon Musk “la persona perfetta per quell’azienda”.

Nonostante le polemiche, Musk ha continuato a guadagnare follower. Oggi ne ha 115,3 milioni, in crescita dai 99,5 milioni di giugno. Ha superato la cantante e fondatrice di Fenty Beauty Rihanna come il miliardario con il maggior numero di follower su Twitter (Rihanna ne ha 107 milioni). Secondo Socialtracker, è la seconda persona più seguita sull’app dopo l’ex presidente Barack Obama (113,3 milioni).

Miliardari non interessati

Considerando il livello di coinvolgimento grazie a Musk (che afferma che l’utilizzo di Twitter è ai massimi storici), potrebbe sorprendere sapere che i miliardari, generalmente, non si preoccupano molto di Twitter. Un sondaggio di Forbes sulle 65 delle persone più ricche del mondo, condotto prima che Musk completasse l’acquisto dell’app a fine ottobre, ha rilevato che solo il 12,6% ha detto di avere account.

La risposta faceva parte di una più ampia apatia verso i social media tra i miliardari. Quasi la metà (46,8%) degli intervistati ha dichiarato di non avere alcun account sui social media. Tra coloro che hanno dichiarato di essere attivi online, quello più popolare è LinkedIn, che il 25,8% dei miliardari intervistati ha affermato di aver utilizzato, seguito dall’app di condivisione di foto Instagram (22,6%) e Facebook (21,6%). In fondo alla classifica c’erano l’app cinese per la condivisione di foto WeChat (4,8%), Whatsapp (3,2%) e TikTok (3,2%).

Sarah Stanley Fallaw, psicologa che ha passato anni a studiare le abitudini dei ricchi e che ora gestisce la società di consulenza americana DataPoints, ha detto che la sua stessa ricerca ha identificato una tendenza simile. Le persone con un patrimonio netto elevato generalmente “trascorrono più tempo a leggere, più tempo con la famiglia e ad allenarsi”, afferma Fallaw. “Non hanno molto tempo per i social media e sono in grado di dedicare le loro ore e risorse a cose che sono utili per se stessi”.

Miliardari poco social

Harry Stine lo può confermare. L’uomo più ricco dell’Iowa, ha costruito il gigante agricolo Stine Seeds, la più grande azienda di sementi privata al mondo. Il suo patrimonio è stimato di 8,2 miliardi di dollari. “Semplicemente non ho alcun interesse per questo genere di cose”, ha detto Stine a Forbes in una recente mail. Ha inoltre sottolineato di essersi iscritto a LinkedIn “molti anni fa”, ma non la usa mai e non potrebbe nemmeno se lo volesse perché, dice, ha dimenticato la sua password (a quanto pare non sa che le password possono essere reimpostate).

Naturalmente ci sono molti esempi di miliardari che sono molto attivi online e utilizzano i social media per rafforzare sia i loro brand personali che i loro affari. Il cofondatore di Microsoft Bill Gates ha 36 milioni di follower su LinkedIn (più di qualsiasi altro miliardario). Qui pubblica spesso post sul suo lavoro con l’ente di beneficenza Bill & Melinda Gates Foundation. L’imprenditore miliardario e star della reality TV Kim Kardashian ha 333 milioni di follower su Instagram e 14,2 milioni su due profili su TikTok, più di qualsiasi altro miliardario su ciascuna piattaforma.

Twitter catturerà più miliardari?

Un Twitter di proprietà di Musk porterà più miliardari o li allontanerà ulteriormente? Il fondatore e ceo di Epic Games Tim Sweeney, che dice che Twitter è l’unico social media che utilizza, ha detto a Forbes che sta aspettando di vedere se l’app “migliora o peggiora”.

Un altro miliardario, che ha chiesto di rimanere anonimo, ha affermato di utilizzare Twitter solo quando ha inviato un tweet “per la sua importanza per le politiche pubbliche o per i nostri programmi di fondazione”, ma che la piattaforma potrebbe essere utile se meglio moderata.

Anche Stine, cronicamente offline, ha un’opinione: “Dovrebbe rappresentare un miglioramento”, riferendosi alla leadership di Musk su Twitter. Ma non basterà per convincerlo a registrarsi.

