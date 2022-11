Il Qatar vieta la birra negli stadi dei Mondiali. Lo sponsor Budweiser: “Imbarazzante”

Come ha confermato la Fifa, rispetto a quanto precedentemente annunciato, il Qatar ha deciso di vietare la vendita di birra negli stadi dei Mondiali di calcio. La questione si aggiunge alle numerose polemiche sull’evento e rischia di mettere in imbarazzo l’organo di governo del calcio e di causare problemi con lo sponsor storico del torneo, Budweiser.

I fatti principali

Come ha dichiarato la Fifa, i tifosi a Doha, in Qatar, non potranno acquistare alcolici negli stadi.

negli stadi. Chi si trova nelle aree aziendali degli stadi – area luxury e fuori dalla portata della maggior parte dei tifosi – potrà comunque acquistare alcolici, e la birra analcolica (Bud Zero) sarà ancora disponibile.

(Bud Zero) sarà ancora disponibile. L’annuncio rappresenta una drastica inversione di rotta – in Qatar è illegale bere in pubblico e gli alcolici dovevano essere serviti in aree limitate e le vendite strettamente controllate – e arriva a soli due giorni dall’inizio del torneo.

La Fifa ha dichiarato che la decisione è arrivata dopo il confronto con il Qatar, Paese ospitante, e ha assicurato ai tifosi che entrambe le parti lavoreranno per rendere il torneo “un’esperienza divertente, rispettosa e piacevole per tutti”.

Il divieto probabilmente farà arrabbiare Budweiser, che è uno dei principali sponsor dei Mondiali da decenni e aveva il diritto esclusivo di vendere birra al torneo. La Fifa ha ringraziato la sua società madre Ab InBev per la comprensione.

L’account ufficiale di Budweiser ha pubblicato un breve tweet, poi cancellato, che diceva: “Beh, questo è imbarazzante…”.

L’accordo Fifa-Budweiser

Non è chiaro quali azioni Budweiser o la sua società madre prenderanno, se ne prenderanno, in merito alla retromarcia. Il birrificio ha un accordo di sponsorizzazione con la Fifa per l’evento del valore di 75 milioni di dollari e potrebbe considerare la decisione come una grave violazione del contratto. Ab InBev ha dichiarato di essere stata informata della decisione il 12 novembre e sta collaborando con la Fifa per ricollocare gli stand. “La nostra attenzione è rivolta a offrire la migliore esperienza possibile ai consumatori nelle nuove circostanze”.

Sullo sfondo

I Mondiali di calcio hanno una grande portata economica e politica, e le controversie hanno caratterizzato la candidatura di Doha in ogni fase del processo. Le accuse di corruzione hanno inficiato il processo di selezione degli ospitanti – il Qatar è stato scagionato dalla Fifa anni fa – e gli sforzi per costruire gli enormi stadi e le infrastrutture per l’evento sono stati oscurati dalla morte di migliaia di lavoratori.

Il Qatar ha un bilancio desolante in termini di diritti umani: l’omosessualità è illegale e i diritti delle donne sono limitati, il che fa temere che i tifosi possano trovarsi in difficoltà. Si ritiene che il costo ambientale dell’ospitare il torneo in una nazione desertica sia molto alto, contrariamente a quanto affermato dalla nazione ospitante, che si dichiara attenta dal punto di vista delle emissioni di carbonio.

