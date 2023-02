30 secondi di pubblicità a 7 milioni di dollari: ecco i migliori spot del Super Bowl 2023

Patrick Mahomes dei Kansas City Chiefs.(Photo by Kevin C. Cox/Getty Images)

Aspetti principali

Cosa non dobbiamo sapere

I Philadelphia Eagles e i Kansas City Chiefs si affronteranno alla fine del mese neldella Nfl. Molti spettatori guarderanno la partita solo per gli spot pubblicitari, con alcune delle più grandi aziende che spenderanno milioni di dollari per attirare l’attenzione dei consumatori. Ecco alcuni dei principali spot da tenere d’occhio.

Dopo aver sospeso l’utilizzo delle sue mascotte delle caramelle la scorsa settimana, M&M’s ha assunto la comica Maya Rudolph come sostituta.

Il marchio ha pubblicato un video in cui ribattezza le caramelle Ma&Ya’s ed ora sembra che si stia preparando per una nuova campagna per il Super Bowl.

In cifre

Tra i 6 e i 7 milioni di dollari. Questo è l’importo richiesto da Fox per 30 secondi di pubblicità durante il Super Bowl, secondo Variety.

Sullo sfondo

L’anno scorso oltre 112,3 milioni hanno visto il Super Bowl sulla Nbc e su altri canali. È stata la partita di campionato con il rating più alto dal 2017.

Molti degli spot pubblicitari del 2022 sono stati dominati da società di criptovalute, una tendenza che probabilmente non continuerà il mese prossimo, visto il crollo delle cripto dello scorso anno e la caduta di Ftx.

Il caso

Pepsi ha posto fine alla sua lunga collaborazione con lo spettacolo del Super Bowl ed è stata sostituita da Apple Music. Rihanna sarà la protagonista della prima esibizione del servizio di streaming. Il Super Bowl andrà in onda domenica 12 febbraio su Fox.

