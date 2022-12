Tecma prosegue l’espansione negli Stati Uniti: la tech company curerà la valorizzazione commerciale del progetto “The Elisa”

TECMA – BRANDVOICE / PAID PROGRAM

Tecma continua l’espansione negli Stati Uniti. La tech company, specializzata nella digital transformation per il settore del real estate e quotata su Euronext Growth Milan, è stata selezionata nell’ambito dell’iniziativa immobiliare newyorkese The Elisa. La piattaforma della società italiana servirà a valorizzare il progetto, accelerare le operazioni di vendita e la promozione commerciale attraverso prodotti e servizi ad alta tecnologia.

Lo sviluppo del business negli Stati Uniti

“Orgogliosi di essere stati scelti per The Elisa – New York, uno straordinario progetto immobiliare che Tecma, attraverso il proprio know-how e le proprie tecnologie all’avanguardia, si propone di valorizzare offrendo all’utente finale un’esperienza unica allo scopo di massimizzare la percezione valoriale dell’iniziativa in termini di lifestyle e benessere psicofisico”, commenta Pietro Adduci, amministratore delegato di Tecma.

The Elisa, progetto firmato dall’architetto brasiliano Isay Weinfel, beneficerà dell’esperienza di Fpny Llc (Fine Properties New York), primaria società internazionale di sviluppo specializzata nel real estate high-end e del know-how di Tecma quale operatore in grado offrire soluzioni digitali nei processi di sviluppo immobiliare.

Tecma accelera così il suo percorso di internazionalizzazione e sviluppo del business negli Stati Uniti, dopo l’apertura della controllata Tecma Us Inc. nell’agosto 2021 e i 12 progetti lanciati nell’ultimo anno. Su tutti il complesso immobiliare Vita a Miami, capace di offrire ai residenti una nuova esperienza di lusso.

Una reinterpretazione del lifestyle newyorkese

Il progetto, situato al 251 West 14th, tra i quartieri West Village, Chelsea e Meatpacking District di New York, si distingue per un design di ispirazione tropicale e uno stile innovativo. The Elisa reinterpreta il concetto di lifestyle newyorkese esaltando l’intimità e l’esclusività della vita dei quartieri in cui nasce.

Per gli interni sono state scelte finiture europee di alta qualità per offrire semplicità ed eleganza allo stesso tempo, con un suggestivo gioco di contrasti. L’edificio comprende 25 residenze di lusso spaziose e luminose, caratterizzate da layout differenti e un attico esclusivo.

Tra i numerosi servizi presenti ci sono una conciergerie dedicata, un fitness club, un rooftop con vista panoramica e una serie di ambienti relax. Tutte queste caratteristiche vengono enfatizzate dall’utilizzo delle tecnologie digitali utilizzate e testate in anteprima assoluta sul mercato newyorkese.

Tecma: contenuti digitali e soluzioni software nel processo di vendita

L’innovativo sistema Tecma permette di offrire soluzioni software e contenuti digitali nei processi di vendita incrementando così le performance commerciali. Il sito dell’iniziativa anticipa ai potenziali acquirenti la visualizzazione del progetto, offrendo loro un’esperienza di acquisto innovativa e immersiva.

“Il nostro coinvolgimento in questo nuovo asset negli Stati Uniti, conferma gli obiettivi di business della società in linea con il processo di internazionalizzazione iniziato nel 2021. Gli Usa costituiscono un primario mercato per Tecma, specialmente ricettivo delle nostre tecnologie innovative nate per interpretare al meglio le esigenze dei clienti finali e allo stesso tempo accrescere il successo dell’investimento immobiliare”, continua Adduci.

