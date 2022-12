Tuttodati, lo spy tool gratuito per ottenere dati su qualsiasi impresa italiana

Vuoi conoscere il fatturato e gli utili di un concorrente? Capire quanto tempo dedicare ad un nuovo lead? Oppure hai semplicemente bisogno di un dato della fatturazione come il codice destinatario? Tutte queste azioni sono già possibili su Tuttodati, l’innovativa estensione che consente di ottenere informazioni come ad esempio fatturato, utili, dipendenti, pec, su qualsiasi impresa italiana in un istante.

Tutti i dati ufficiali delle aziende in tempo reale

L’utilizzo dell’estensione Tuttodati è gratuita e permette di ottenere, in pochi secondi, informazioni su oltre 14 milioni di aziende.

Sono dati di alta qualità, provenienti da fonti ufficiali e costantemente aggiornati. In particolare, con una ricerca su Tuttodati si possono ottenere i seguenti dettagli relativi a qualsiasi azienda italiana:

Ragione Sociale, Forma Giuridica

Indirizzo Sede Legale

PEC e Codice Destinatario (Fatturazione)

Capitale Sociale, Fatturato, Utili

Dipendenti

CCIAA

Data di Iscrizione

Codice REA e ATECO

È lo strumento ideale per chi vuole avere tutti i dati di prospect, lead e concorrenti nell’immediato e all’interno di un’unica piattaforma. Il suo funzionamento è molto semplice: una volta scaricata l’estensione, quest’ultima evidenzia e rende cliccabile la partita iva presente nella pagina web. Per avviare la ricerca basta un click sulla partita iva (o l’inserimento manuale della stessa nel motore di ricerca) e i risultati saranno disponibili in meno di un secondo all’interno dell’estensione. È possibile quindi ottenere tutte le informazioni mentre si visitano le pagine web dell’azienda stessa.

La comodità d’uso di Tuttodati l’ha reso tra i tool preferiti e più utilizzati da figure come ceo, marketer, sales, H&R manager.

Estensione gratuita ed accessibile a tutti

L’estensione non ha alcun costo iniziale ed è disponibile per i più comuni browser: Google Chrome, Edge e Safari. Prevede 10 ricerche gratuite al mese e non richiede né la registrazione, né l’inserimento di carte di credito. Tuttavia, gli utenti registrati possono accedere ad informazioni più dettagliate, come ad esempio il numero di dipendenti.

Inoltre, per un utilizzo professionale del tool, è possibile scegliere uno dei piani in abbonamento, che consentono di effettuare fino 1600 ricerche al mese e di connettere fino a 10 utenze allo stesso account. È disponibile infatti l’opzione “Lavora in team”, che permette la condivisione dell’estensione con il proprio gruppo di lavoro, attraverso l’attivazione di un solo abbonamento. Questa modalità favorisce non solo un risparmio dei costi, ma anche una più facile gestione dello strumento all’interno di un’azienda. Il tutto mantenendo intatta la possibilità di avere un controllo sul proprio account e di monitorarne i consumi.

Futuri sviluppi e integrazioni

Il team di Tuttodati è già al lavoro per nuove implementazioni: in particolare è previsto l’arricchimento del database di informazioni, con l’aggiunta di ulteriori dati, come quello relativo ai Soci di un’azienda.

Tuttodati è un progetto del marketplace di Openapi.it e pertanto si inserisce all’interno dell’ecosistema delle Api, che negli ultimi anni hanno permesso alle aziende di accelerare la trasformazione digitale e risolvere molte delle loro problematiche, garantendo semplicità, stabilità e scalabilità.

Proprio l’estensione delle integrazioni via Api è uno degli obiettivi futuri di Tuttodati, che in questo modo renderà ancora più facile l’accesso ad informazioni accurate a qualsiasi persona o azienda, a costi contenuti e in tempi record.

Tuttodati e Forbes

Tutti i lettori di Forbes Italia hanno accesso a una promozione speciale: l’attivazione dell’abbonamento di Tuttodati è disponibile a solo 1€ invece di 49,90€ con il codice: FORBES1

