Secondo Bill Gates “l’ascesa della Cina è una grande vittoria per il mondo”

L’ascesa della Cina, che l’ha portata a diventare una potenza economica leader negli ultimi decenni, è stata “una grande vittoria per il mondo”. Tuttavia, attualmente, i rapporti tra Stati Uniti e Cina stanno attraversando momenti turbolenti, ha dichiarato il co-fondatore di Microsoft e miliardario Bill Gates durante un forum in Australia.

“Penso che l’attuale atteggiamento degli Stati Uniti nei confronti della Cina – ricambiato – possa essere definito come una specie di lose-lose mentality”, ha detto Gates.

“Siamo umani. Innoviamo insieme e dobbiamo cambiare insieme la moderna economia industriale”

“Se chiedete ai politici statunitensi: ‘Ehi, vorreste che l’economia cinese diminuisse del 20% o crescesse del 20%?’ Temo che risponderebbero “Sì, immiseriamo quelle persone”, non capendo che quando si tratta di economia globale, invenzione di farmaci antitumorali e la l0tta al cambiamento climatico, siamo tutti insieme. Siamo umani. Innoviamo insieme e dobbiamo cambiare insieme la moderna economia industriale”.

“Sono molto allineato con l’ex primo ministro australiano Kevin Rudd su questo”, ha detto Gates. “Negli Stati Uniti esiste una minoranza di persone molto aggressive. Penso che questo potrebbe avere risvolti molto negativi”.

“Tendo a vedere l’ascesa della Cina come una grande vittoria per il mondo”, ha detto Gates, che ha anche risposto a domande sulla pandemia di Covid-19, l’energia, l’Ucraina e altri argomenti in un evento organizzato dal Lowy Institute.

I legami tra Stati Uniti e Cina sono stati tesi a causa di questioni geopolitiche, in particolare Taiwan, nonché di disaccordi commerciali. Gates, 67 anni, ha una fortuna del valore di $ 103,2 miliardi nella lista dei miliardari in tempo reale di Forbes oggi.

