Jp Morgan sarebbe pronta a finanziare la Serie A con un miliardo di euro

Secondo quanto riportato da Reuters, JP Morgan sarebbe interessato a finanziare la Serie A italiana. Le indiscrezioni riportate dall’agenzia di stampa sottolineano che i 20 club che compongono la Serie A sarebbe già stati informati dell’interesse della banca statunitense durante una riunione a porte chiuse tra i massimi dirigenti che sarebbe avvenuta giovedì.

Come dichiarato da una delle fonti anonime citate da Reuters, JP Morgan avrebbe intenzione di mettere sul piatto un finanziamento tra i 700 milioni e il miliardo di euro (761 milioni di dollari – 1,1 miliardi di dollari), con la garanzia di ottenere i diritti televisivi del campionato dalla stagione 2024, anno della scadenza dell’accordo con Dazn.

L’interesse della banca statunitense non sarebbe l’unico. Ci sarebbero infatti sullo sfondo dei fondi di investimento a monitorare la situazione. La Serie A infatti si sta preparando a indire una gara per la vendita dei diritti tv nazionali e internazionali per le stagioni successive al 2024. I diritti tv rappresentando per le squadre di Serie A circa la metà dei ricavi e attualmente la discrepanza rispetto ai club di Premier League è troppo ampia. Nel tentativo di incrementare i ricavi, i club di Serie A hanno discusso la creazione di una media unit. Sarebbe una mossa che potrebbe aprire la strada a investitori esterni.

La Super Lega e gli altri tentativi

L’interesse di JP Morgan, che già si era offerta di sostenere i club calcistici che volevano lanciare la Superlega, arriva assieme a quello di altri fondi di investimento. Searchlight Capital, con sede a New York, e un gruppo di fondi guidati da Carlyle Group Inc avevano espresso un interesse preliminare per l’acquisto dei diritti di trasmissione della Serie A alla fine del 2022. Reuters riporta inoltre che i club di Serie A avrebbero appreso giovedì anche di un interesse di Apollo Global Management.

Secondo l’agenzia di stampa, il 24 febbraio è previsto un incontro tra i club per discutere su come rispondere agli approcci di JP Morgan e degli altri fondi. Tra le possibilità ci sarebbe quella della nomina di un consulente finanziario. Prima di questa riunione, i club dovrebbero discutere verso metà febbraio del processo di vendita dei diritti tv, che dovrebbe iniziare entro la fine dell’anno.