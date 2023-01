La caduta degli unicorni: 44 startupper hanno perso metà della loro ricchezza nell’ultimo anno

Sebastian Siemiatkowski, co-founder di Klarna. (Photo by Noam Galai/Getty Images for TechCrunch)

Questi 44 startupper hanno perso metà della loro ricchezza e sono quasi 100 miliardi di dollari più “poveri” rispetto a un anno fa. Dodici non sono più miliardari

Lo scorso gennaio Brex, la startup di carte di credito, ha raccolto circa 300 milioni dollari da una serie di investitori di prim’ordine, quasi raddoppiando la valutazione della società a 12,3 miliardi di dollari. I suoi cofondatori brasiliani – il ventiseienne Pedro Franceschi e il ventisettenne Henrique Dubugras – erano diventati i miliardari self-made più giovani del mondo.

“Penso che sia facile per le persone pensare che avevamo già successo”, disse Dubugras a Forbes all’epoca. “Lo siamo e non lo siamo. Siamo ovviamente contenti di ciò che abbiamo ottenuto, ma c’è molto di più in arrivo”.

È certamente troppo presto per cancellare la storia di successo che potrebbe essere Brex. Ma un anno dopo, Forbes stima che il valore dell’azienda sia sceso a 6,4 miliardi di dollari, quasi il 50% in meno rispetto a 12 mesi fa. Francheshi e Dubugras, nel frattempo, non sono più miliardari, con un valore stimato di $ 900 milioni ciascuno, in calo di $ 1,5 miliardi.

La caduta degli unicorni

Nel marzo 2022, vicino all’apice della frenesia del finanziamento delle startup, secondo le stime di Forbes, 44 fondatori di unicorni – società private valutate oltre $ 1 miliardo – avevano un patrimonio di circa $ 190 miliardi. Un anno dopo, con il crollo delle criptovalute e i mercati privati ​​che hanno decretato la fine delle loro controparti pubbliche, Forbes– che ha consultato importanti VC, investitori e fornitori di dati – ha rivalutato gli unicorni sostenuti da miliardari del mondo. I risultati sono netti: metà della ricchezza dei miliardari dietro agli unicorni è stata spazzata via, lasciando questo gruppo d’élite di startupper visionari con $ 96 miliardi in meno rispetto a un anno fa. Dodici di loro non sono più miliardari. E questo esclude una dozzina di fondatori di unicorni cinesi che affrontano la propria serie unica di problemi (politici e non).

“Era un’epoca diversa nel mondo, in cui avrei potuto valere X sulla carta, ma era una specie di funny money,”, afferma Matt Murphy, partner della società di venture capital Menlo Ventures, del periodo precedente al picco. “Penso che ci vorrà un po’ di disintossicazione, perché nel mondo dell’impresa, le persone ne sono rimaste così intossicate, e tutti hanno bisogno di uscire dalla droga della valutazione. È andato, è finito e non tornerà. Torniamo a cose che sono storicamente più ragionevoli, concentrandoci nuovamente sulla costruzione di grandi aziende in un modo più efficiente dal punto di vista operativo.

Le valutazioni che crollano

Alcuni unicorni hanno già ridotto le proprie valutazioni. La startup di pagamenti online Checkout.com ha tagliato il suo marchio interno da $ 40 miliardi nel gennaio 2022 a $ 11 miliardi a dicembre, il che a sua volta ha fatto crollare la fortuna del suo fondatore e ceo svizzero Guillaume Pousaz, per breve tempo l’imprenditore tecnologico più ricco d’Europa, a $ 7,2 miliardi da $ 23 miliardi.

Il gigante irlandese dei pagamenti Stripe, fondato e gestito dai fratelli Patrick e John Collison, ha fatto lo stesso, tagliando la sua valutazione in almeno tre occasioni, da $ 95 miliardi nel marzo 2021 a $ 63 miliardi questo mese. I fratelli ora hanno un patrimonio stimato di $ 6,9 miliardi ciascuno, in calo da $ 9,5 miliardi. Anche Instacart di Apoorva Mehta e Databricks, la startup di software di Ali Ghodsi, hanno registrato un calo a ottobre.

La startup svedese del buy-now, pay-later Klarna, cofondata dagli ex miliardari Victor Jacobsson e Sebastian Siemiatkowski (del valore stimato rispettivamente di $ 600 milioni e $ 500 milioni – in calo da $ 4 miliardi e $ 3,2 miliardi), è stata rivalutata a $ 6,7 miliardi nel luglio 2022, dopo che aveva raggiunto una sorprendente valutazione di $ 45,6 miliardi solo nove mesi prima.

La scelta di licenziare

Ma queste mezza dozzina di aziende sono state le eccezioni. “Tutti si stanno nascondono dietro i due o tre anni di successo che hanno avuto grazie ai soldi che avevano raccolto”, dice Murphy di Menlo Ventures. “Siamo a un anno di distanza e se sei un’azienda [sostenuta da venture] non vuoi trovarti con meno di un anno o meno di sei mesi di liquidità. Quindi, siamo convinti che il mercato si riprenderà nel corso dell’anno”.

Murphy afferma che i licenziamenti sono un modo in cui le aziende “si stanno ridimensionando per far durare i loro soldi ancora più a lungo”. Tra gli unicorni che hanno tagliato il personale: ScaleAI del 26enne Alexandr Wang, Gemini, l’exchange di criptovalute di Cameron e Tyler Winklevoss, oltre a Brex, Klarna e Stripe.

La nuova metodologia

Fino ad ora, Forbes valutava le società sostenute da VC prendendo la valutazione dal loro ultimo round di finanziamento, indipendentemente da quando fosse, e in genere scontandola del 10% a causa della mancanza di liquidità e trasparenza finanziaria. La nuova metodologia di Forbes porta le valutazioni delle società sostenute da venture capital più in linea con il recente tumulto nei mercati e con i ribassi che questi unicorni stanno affrontando.

Se un’azienda ha raccolto fondi negli ultimi tre mesi, come il rivenditore online di Michael Rubin Fanatics o la startup per la difesa di Palmer Luckey Anduril, Forbes ha utilizzato la sua valutazione più recente da quel round di finanziamento. In assenza di recenti round di finanziamento o ribassi interni, Forbes ha collaborato con tre fornitori di dati sui prezzi del mercato privato – ApeVue , Caplight Technologies e Notice – per rivalutare 30 unicorni che rappresentano la maggior parte delle fortune dei miliardari (ed ex miliardari).

Nella maggior parte dei casi, Forbes ha calcolato la media delle attuali stime di valutazione dei fornitori di dati per ciascun unicorno, che si basano sulla performance di società pubbliche comparabili, attività di mercato secondario e marchi di fondi comuni di investimento dichiarati pubblicamente. Sulla base di questa analisi, Forbes stima che ora ci siano 32 miliardari di unicorni fuori dalla Cina, in calo rispetto ai 44 di marzo, che valgono complessivamente 94 miliardi di dollari.

Oltre la valutazione miliardaria

Non tutti sono d’accordo con il nostro nuovo approccio. Quando è stato detto che Forbes stava abbassando la valutazione della fintech britannica Revolut a $ 13,8 miliardi (da $ 33 miliardi) e le fortune dei suoi cofondatori Nik Storonsky e Vlad Yatsenko a $ 3,3 miliardi (da $ 7,1 miliardi) e $ 500 milioni (da $ 1,1 miliardi), un portavoce ha respinto la cosa. “Non facciamo speculazioni sulla nostra valutazione. Dal nostro ultimo round di finanziamento, in cui siamo stati valutati 33 miliardi di dollari, l’attività redditizia di Revolut ha continuato a registrare ottimi risultati in tutti i mercati del mondo”.

Ovviamente, la valutazione dell’azienda ha conseguenze che vanno ben oltre le fortune dei loro creatori. “Il fatto che il fondatore sia o meno un miliardario probabilmente non è la cosa più importante per le aziende, a meno che non siano massicciamente sfruttate contro la loro valutazione [precedentemente] elevata”, afferma il venture capitalist Eric Paley di Founder Collective. “C’è l’ego coinvolto in tutto questo, ma il problema più grande è la crisi di fiducia. In un certo senso, è psicologico, perché credo che sarebbe stato molto meglio passare da una valutazione di $ 1 miliardo a una valutazione di $ 5 miliardi, piuttosto che passare da $ 1 miliardo a $ 10 miliardi e poi tornare a $ 5 miliardi.

“Ora i dipendenti potrebbero decidere di andare da qualche altra parte, dove credono ci sia una ripresa e non una recessione”, aggiunge Paley. “Allo stesso modo, gli investitori potrebbero considerare la cosa come ‘chi vorrebbe essere un investitore in quella società?’ Tutte queste persone stanno lottando con ciò che l’azienda era”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.