Da Stripe a SpaceX: le Ipo tech più attese a Wall Street nel 2023

Il mercato delle Ipo per le società tecnologiche nel 2022 è stato il peggiore degli ultimi anni. Ecco gli unicorni che gli investitori sperano possano riscaldarlo di nuovo.

Il 2022 è stato in gran parte un anno di cancellazioni Ipo per l’industria tecnologica, con poche quotazioni e ancora meno successi. Mentre gli occhi si rivolgono al 2023, gli investitori e gli addetti ai lavori del settore non si aspettano molto di più. Ma alcune aziende di punta come Stripe e SpaceX hanno ancora la capacità di cambiare quella narrativa, insieme a una sorprendente fonte di ottimismo.

“L’anno peggiore per le Ipo statunitensi dal 1990”

Uno sguardo alle Ipo del 2022 non è certo rivelatore. Meno di 80 società si sono quotate negli Stati Uniti durante l’anno, in calo dell’88% rispetto al 2021. I proventi, secondo i dati di Refinitiv, sono diminuiti del 95%, portando Axios a definirlo “l’anno peggiore per le Ipo statunitensi dal 1990”.

Il marketplace del noleggio auto Getaround ha cercato di invertire la tendenza a dicembre, fondendosi con un veicolo di acquisizione per scopi speciali. Le azioni sono scese del 90% nell’ultimo mese, portando la società combinata tra le penny stock. Un altro raro esempio, la società automobilistica a guida autonoma Mobileye, che si è sbarcata in borsa a ottobre. viene scambiata oggi a circa il +70% rispetto al suo prezzo di quotazione. Anche così, è ancora molto al di sotto di dove Intel, che ha avviato l’attività dopo averla acquisita nel 2017, avrebbe sperato di quotarla.

C’è chi aspetta l’inversione di tendenza

In confronto, il 2021 ha visto un’ondata di vivaci startup tecnologiche quotarsi, tra cui l’exchange di criptovalute Coinbase, il produttore di software DevOps GitLab, il produttore di software per ristoranti Toast, la società di infrastrutture dati Confluent e il produttore di app di incontri Bumble. Tutte queste società, come quelle tecnologhe che si sono quotate nello stesso periodo, ora scambiano molto al di sotto dei prezzi per azione dei primi giorni di debutto in Borsa.

“L’obiettivo nel 2021 era quello di ottenere liquidità, andare lì e pompare le tue azioni e la tua storia”, ha affermato Matt Cohen, un veterano dei mercati pubblici di Wall Street diventato venture capitalist presso Ripple Ventures con sede a Toronto. “Ora, penso che assisteremo a una pausa”.

Un leader di una società di venture capital con sede nella Bay Area, che ha chiesto di rimanere anonimo per parlare liberamente del mercato e di società specifiche, è d’accordo. “Abbiamo quasi cancellato le ipo per il prossimo anno”, ha detto. “L’anno prossimo si tratta di restare a testa bassa e cercare di guadagnare quote di mercato, e guardare al 2024 per le exit”.

Tuttavia, alcuni investitori credono – o almeno sperano – che il 2023, quantomeno il quarto trimestre, potrebbero vedere ricominciare il giro di Ipo tecnologiche. Con il loro aiuto, Forbes ha esaminato l’attuale panorama degli unicorni per individuare chi potrebbe invertire la tendenza.

I PIONIERI

Stripe

La società di pagamenti online valutata all’inizio dell’anno scorso a $ 95 miliardi è in genere la prima società “monstre” di cui si dice possa essere la prossima a sbarcare in Borsa in qualsiasi momento. Fondata nel 2010 dai fratelli Patrick e John Collison, Stripe ha miliardi di entrate e primi dipendenti e investitori irrequieti che possono dare un senso a un’offerta pubblica. Come altri nel fintech, Stripe ha trascorso la seconda metà del 2022 in contrazione, licenziando più di 1.000 dipendenti dopo aver ridotto del 28% la propria valutazione interna. Dopo il boom della pandemia nel 2021, quest’anno Stripe ha subito un rallentamento dell’e-commerce. Se riesce a mostrare un rimbalzo dei numeri per diversi trimestri, è la società che molti vc sperano possa dare il via.

“Le buone aziende non devono quotarsi in borsa”, ha osservato Villi Itchev, amministratore delegato di Two Sigma Ventures. “Ma non condivido il tema secondo cui le finestre per le Ipo sono chiuse. Quello che succede è che le aspettative di valutazione cambiano e la propensione al rischio cambia”.

SpaceX

Mentre i suoi colleghi tech più apprezzati stavano riducendo le loro valutazioni, la SpaceX di Elon Musk ha continuato a marciare. Una recente offerta pubblica di acquisto segnalata inizialmente da Bloomberg prezzerà la società a una valutazione di 143 miliardi di dollari, in aumento di circa il 15% rispetto alla sua ultima valutazione, secondo una fonte a conoscenza della vicenda. L’offerta, attraverso la quale i dipendenti potranno rivendere azioni agli investitori di SpaceX, arriva quando la società, secondo la fonte, ha recentemente superato un milione di abbonati al suo servizio di internet satellitare Starlink. Lanciato solo due anni fa e senza alcuna spesa di marketing alle spalle, Starlink ha più che quadruplicato la sua base di utenti nell’ultimo anno.

Tale crescita implicherebbe entrate annualizzate di oltre $ 1 miliardo, senza contare la sua attività di lancio di razzi completamente prenotata. Ma con Musk che ha recentemente acquisito Twitter e reso privato il servizio di social media, non è chiaro se SpaceX avrà fretta di aprire completamente i suoi libri contabili – e le stime trimestrali – agli investitori del mercato pubblico.

Databrick

Il cloud di Databricks, valutato nel 2021 a $ 38 miliardi, secondo The Information, ha abbassato la sua valutazione interna in ottobre a $ 31 miliardi. Ma il ceo Ali Ghodsi ha detto a Forbes ad agosto che la società avrebbe continuato ad assumere invece di licenziare persone dopo aver recentemente superato $ 1 miliardo di entrate annualizzate. “Non stiamo affrontando le pressioni che derivano dalla quotazione”, ha detto allora il cofondatore di Databricks. Essendo la più grande azienda di infrastrutture di dati ancora privata, a seguito di un’ondata di Ipo passate di player del calibro di Confluent e Snowflake, l’appuntamento potrebbe portare speranza nel mondo del cloud.

LE CELEBRITÀ

Airtable

Chime

Discord

Notion

La grande domanda sulle aziende tecnologiche di alto livello nella fascia di valutazione da circa $ 10 miliardi a $ 20 miliardi: le loro entrate possono sostenerla? Gli investitori notano che i confronti delle società tecnologiche nel mercato pubblico sono fortunati a scambiare a multipli di 12 o 15 volte le loro entrate nell’ambiente attuale. Per aziende come le aziende di software di collaborazione Airtable e Notion, ciò potrebbe significare un taglio di capelli rispetto alle valutazioni degli ultimi round di finanziamento annunciati ($ 11,7 miliardi per Airtable su entrate ricorrenti annuali di oltre $ 100 milioni nel 2021; $ 10 miliardi per Notion nel 2021 su entrate annuali fissate da outsider più recentemente a circa quella pietra miliare.)

Lo stesso potrebbe valere per altri beniamini della Silicon Valley che sono saliti a valutazioni aggressive nel 2020 e nel 2021 e ora devono affrontare pressioni per ridurre i costi e dare priorità a una crescita potenzialmente più lenta, ma più sostenibile (una richiesta più difficile in aree come il fintech, dove opera Chime, o consumatore, dove gioca Discord). Altrimenti, gli investitori del mercato pubblico potrebbero avere più interesse ad acquistare azioni di società come GitLab, che è stata scambiata di recente a circa 11 volte le sue vendite attuali, o Twilio, che deve affrontare più sfide ma è stata scambiata solo al doppio delle sue vendite.

“Quel divario dovrà ridursi”, ha detto Cohen, l’investitore.

I BARCOLLANTI

Bolt

Instacart

Klarna

Un’intera coorte di startup da miliardi di dollari che hanno parlato di piani di quotazione pubblica ma ora affrontano problemi importanti rappresenta un altro gruppo, anche se relativamente improbabile, che potrebbe riavvicinarsi alla passerella dell’IPO nel 2023. Nel mercato attuale, queste società hanno affrontato importanti riscritture ribassi delle loro valutazioni (Klarna è sceso dell’85% a luglio a $ 6,7 miliardi) e hanno condotto licenziamenti per cercare di raddrizzare le loro navi. Resta da vedere quanto efficacemente potrebbero farlo e cosa ne farebbe il mercato. Ma un boom post-Stripe o SpaceX potrebbe forse incoraggiare la loro leadership a fare un altro tentativo.

I CAVALLI OSCURI

Private equity

Se gli high flyer dovessero tenere a bada i piani di IPO del 2023, guardando all’anno successivo, una fonte di speranza per alcune attività tecnologiche potrebbe provenire da una fonte sorprendente: le società di private equity. Thoma Bravo, Vista Equity Partners, Warburg Pincus e altri sono stati impegnati negli anni passati a divorare società tecnologiche private e pubbliche che, sebbene mancassero della crescita di navi spaziali di altri in questo elenco, hanno dimostrato solide finanze e potenziale per essere trasformate in profitti consistenti creatori.

Aziende come Apttus, Imperva, Gainsight, Pipedrive e Pluralsight sono state tutte ritirate dal consiglio nel 2021 o negli anni precedenti. Se i loro lavori di pulizia hanno fatto progressi significativi, i loro proprietari potrebbero cercare di eliminarli più tardi nel 2023, in modo simile a Mobileye o Qualtrics, un’azienda di software SAP acquisita nel 2018 e resa pubblica nel gennaio 2021.

Tali aziende potrebbero anche non avere fretta di essere le prime a uscire dalla porta. In un’intervista con AdExchanger il mese scorso, Dave Clark, CEO di TripleLift, azienda di tecnologia pubblicitaria di proprietà di Vista, ha versato acqua fredda: “Siamo molto fortunati ad essere privati ​​in questo momento e ad avere i sostenitori che abbiamo in Vista. Probabilmente non penseremo a [un’IPO] per alcuni anni”.

