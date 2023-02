Finanza aziendale integrata con Qonto: dal banking, alla fatturazione, alla gestione delle spese in un’unica app

Decentralizzare le spese e individuare soluzioni che semplifichino l’operatività aziendale sono sicuramente due delle leve strategiche di, fintech attiva in Europa in soluzioni di gestione finanziaria aziendale. “Il nostro impegno”, dice“è quello di rilanciare prodotti e funzionalità che ci permetteranno di diventare la soluzione europea business all-in-one che combina i servizi bancari per le imprese alla gestione delle spese dei team e della contabilità aziendale interna, conservando l’ascolto vigile ai bisogni dei nostri clienti italiani, secondo quell’approccio glocal che ci contraddistingue dal nostro esordio sul mercato”.

Forte di una grande crescita la fintech a gennaio 2022 ha raccolto 486 milioni di euro in un round di investimento Serie D, arrivando a una valutazione di 4,4 miliardi di euro. In linea con l’obiettivo di raggiungere 1 milione di pmi e liberi professionisti in tutta Europa entro il 2025, a luglio 2022 ha annunciato l’acquisizione della tedesca Penta. L’eccezionale espansione ha inoltre permesso all’unicorno di varare un programma di investimenti in Italia da 100 milioni per il biennio 2021-2023.

I sistemi digitali rendono più efficiente il processo di gestione delle spese

L’expense management richiede un’attenzione meticolosa e prioritaria, sia per le società di piccole e medie dimensioni e startup che non hanno la possibilità di allocare un team di lavoro alla gestione delle spese, sia per team più grandi dove il dispendio di tempo dedicato alla gestione delle note spese diventa significativo.

Direttamente proporzionale alla semplificazione è la digitalizzazione, perché ormai è risaputo: ciò che è digitalizzato e innovativo è più semplice e meno dispendioso. Da una ricerca di Qonto è emerso che l’introduzione di sistemi digitali ha reso più efficiente il processo di gestione delle note spese per oltre il 92% delle imprese che li utilizzano. La ricerca, sotto forma di sondaggio, ha inoltre sottolineato che il tempo impiegato per la gestione delle note spese nelle aziende che utilizzano metodi tradizionali e non utilizzano strumenti digitali è pari a circa 46 minuti, a cui si somma il tempo che viene impiegato dall’amministrazione che per il 46% circa degli intervistati è tra i 10 e i 30 minuti, mentre per il 28% circa è tra i 30 minuti e 1 ora.

La survey ha evidenziato che oltre il 66% delle imprese utilizza carte aziendali, sebbene per oltre l’80% degli intervistati in azienda siano presenti non più di 5 carte. Di qui la necessità di assegnare strumenti di pagamento su misura. Aumentare le carte disponibili per i dipendenti può essere parte della semplificazione, ma è anche importante scegliere tra le varie tipologie di carte: con la carta flash di Qonto, ad esempio, è possibile assegnare un budget specifico al dipendente. Secondo quanto emerso dall’indagine Qonto, per il 41% delle imprese intervistate le spese aziendali vengono gestite da una sola persona che raramente delega,e solo nel 12% circa dei casi la maggior parte dei dipendenti ha accesso a metodi di pagamento aziendali e li usa quando necessario.

“Qontofor Teams rappresenta un fondamentale tassello all’interno dell’offerta di Qonto, e della continua evoluzione del nostro servizio, sempre fedeli alla nostra mission di semplificare la quotidianità finanziaria della clientela business”, spiega Spalletti. “L’offerta delle funzionalità di expense management risponde all’ambizione di Qonto di spingersi oltre un semplice fornitore di servizi finanziari.”

Integrare fatturazione elettronica e servizi di banking

Sempre in linea con la sua strategia, che ha l’obiettivo di modernizzare e digitalizzare i meccanismi delle imprese, Qonto ha lanciato un nuovo tipo di fatturazione elettronica per imprese e professionisti clienti. La nuova soluzione punta a semplificare il processo di generazione e condivisione delle fatture ordinarie, che possono essere gestite direttamente all’interno del proprio account Qonto.

Che si tratti di Pmi o di liberi professionisti, è possibile modificare e inviare fatture in pochi clic, inserendo i dati necessari oltre a personalizzare il documento inserendo il proprio logo aziendale. Le fatture possono essere inviate ai clienti finali e all’Agenzia delle Entrate via Sistema di Interscambio, la piattaforma traccia automaticamente lo stato delle fatture, fornendo una migliore visibilità sui pagamenti in entrata e in sospeso, e segnala gli aggiornamenti nel processo di trasmissione attraverso il Sistema di Interscambio e accettazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

“In Qonto ci impegniamo ad offrire sempre il miglior servizio ai nostri clienti, semplificando ogni aspetto della gestione finanziaria e contabile. Lavorando in questa direzione, a luglio 2022 abbiamo lanciato la nuova funzionalità di fatturazione elettronica, grazie alla quale siamo in grado di offrire ai nostri clienti una soluzione sempre più completa, che permette di gestire il processo di fatturazione, in linea con la normativa vigente, in maniera semplice e intuitiva e integrare in una sola piattaforma attività di banking e gestione delle fatture, ottimizzando i pagamenti in entrata e in uscita”, conclude Spalletti.

