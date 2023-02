Lo scandalo finanziario, il crollo del patrimonio e il rosso in Borsa: cosa sta succedendo a Gautam Adani

(Photo by Abhijit Bhatlekar/Mint via Getty Images)

Cronologia degli eventi

24 gennaio 2022: Hindenburg Research prende una posizione forte contro le società quotate di Adani Group e pubblica un rapporto che accusa il gruppo indiano di essere coinvolto in “sfacciate manipolazioni azionarie e frodi contabili nel corso di decenni”.

Hindenburg Research prende una posizione forte contro le società quotate di Adani Group e pubblica un rapporto che accusa il gruppo indiano di essere coinvolto in “sfacciate manipolazioni azionarie e frodi contabili nel corso di decenni”. 25 gennaio 2023: il cfo di Adani Group, Jugeshinder Singh, ha respinto le accuse in un discorso video definendole “una combinazione dannosa di disinformazione selettiva e accuse stantie, prive di fondamento e screditate che sono state testate e respinte dalle più alte corti indiane”. La fortuna di Gautam Adani scende da $ 126,4 miliardi a $ 120 miliardi. Il mercato azionario indiano risponde negativamente ma lui rimane la terza persona più ricca del mondo.

il cfo di Adani Group, Jugeshinder Singh, ha respinto le accuse in un discorso video definendole “una combinazione dannosa di disinformazione selettiva e accuse stantie, prive di fondamento e screditate che sono state testate e respinte dalle più alte corti indiane”. La fortuna di Gautam Adani scende da $ 126,4 miliardi a $ 120 miliardi. Il mercato azionario indiano risponde negativamente ma lui rimane la terza persona più ricca del mondo. 26 gennaio 2023: il responsabile legale di Adani Group, Jatin Jalundhwala, rilascia una dichiarazione in cui afferma che la società stava “valutando le disposizioni pertinenti” ai sensi delle leggi statunitensi e indiane per “azioni correttive e punitive contro Hindenburg Research”. Non ci sono cambiamenti nel patrimonio netto di Adani poiché i mercati indiani rimangono chiusi per la Festa della Repubblica.

il responsabile legale di Adani Group, Jatin Jalundhwala, rilascia una dichiarazione in cui afferma che la società stava “valutando le disposizioni pertinenti” ai sensi delle leggi statunitensi e indiane per “azioni correttive e punitive contro Hindenburg Research”. Non ci sono cambiamenti nel patrimonio netto di Adani poiché i mercati indiani rimangono chiusi per la Festa della Repubblica. 27 gennaio 2023: le azioni quotate di Adani Group sono colpite da una svalutazione che fa scendere il patrimonio netto del suo fondatore miliardario a $ 98,1 miliardi, spingendolo fuori dalle prime cinque persone più ricche del mondo.

le azioni quotate di Adani Group sono colpite da una svalutazione che fa scendere il patrimonio netto del suo fondatore miliardario a $ 98,1 miliardi, spingendolo fuori dalle prime cinque persone più ricche del mondo. 29 gennaio 2023: il gruppo Adani emette una confutazione di 413 pagine contro il rapporto di Hindenburg Research. Definisce le azioni del venditore allo scoperto “un attacco calcolato all’India, all’indipendenza, all’integrità e alla qualità delle istituzioni indiane e alla storia di crescita e all’ambizione dell’India”. Nella sua replica, Hindenburg accusa il gruppo Adani di drappeggiarsi con la bandiera indiana “mentre saccheggia sistematicamente la nazione”.

il gruppo Adani emette una confutazione di 413 pagine contro il rapporto di Hindenburg Research. Definisce le azioni del venditore allo scoperto “un attacco calcolato all’India, all’indipendenza, all’integrità e alla qualità delle istituzioni indiane e alla storia di crescita e all’ambizione dell’India”. Nella sua replica, Hindenburg accusa il gruppo Adani di drappeggiarsi con la bandiera indiana “mentre saccheggia sistematicamente la nazione”. 30 gennaio 2023: le società quotate che fanno capo alla Adani Group continuano a subire un duro colpo sul mercato azionario. Il patrimonio netto di Adani crolla di altri $ 8,5 miliardi a $ 88,2 miliardi.

le società quotate che fanno capo alla Adani Group continuano a subire un duro colpo sul mercato azionario. Il patrimonio netto di Adani crolla di altri $ 8,5 miliardi a $ 88,2 miliardi. 31 gennaio 2023: Adani Group completa la sua offerta di azioni da 2,5 miliardi di dollari. L’offerta viene completamente sottoscritta, grazie a investimenti da parte di istituzionali mediorientali e altri miliardari indiani . Il patrimonio netto di Adani sale leggermente a $ 89,1 miliardi.

Adani Group completa la sua offerta di azioni da 2,5 miliardi di dollari. L’offerta viene completamente sottoscritta, grazie a investimenti da parte di istituzionali mediorientali e altri miliardari indiani . Il patrimonio netto di Adani sale leggermente a $ 89,1 miliardi. 1 febbraio 2023: le società quotate di Adani Group sono colpite da un altro massiccio calo azionario con la sua ammiraglia Adani Enterprises che chiude la giornata in rosso del 28,20%. Adani perde il titolo di persona più ricca dell’Asia a favore del connazionale Mukesh Ambani. Scivola così al 15esimo posto nella lista delle persone più ricche del mondo con un patrimonio netto stimato di 74,7 miliardi di dollari.

le società quotate di Adani Group sono colpite da un altro massiccio calo azionario con la sua ammiraglia Adani Enterprises che chiude la giornata in rosso del 28,20%. Adani perde il titolo di persona più ricca dell’Asia a favore del connazionale Mukesh Ambani. Scivola così al 15esimo posto nella lista delle persone più ricche del mondo con un patrimonio netto stimato di 74,7 miliardi di dollari. 2 febbraio 2023: nelle sue prime osservazioni pubbliche dopo le accuse di Hindenburg, Adani affronta l’ annullamento dell’offerta da 2,5 miliardi di dollari della sua azienda ammiraglia, affermando che sarebbe stato moralmente scorretto procedere in mezzo alla volatilità del mercato. La dichiarazione del miliardario non riesce a placare i mercati. Adani crolla al sedicesimo posto nella lista di Forbes delle persone più ricche del mondo con un patrimonio netto stimato di 64,6 miliardi di dollari.

La perdita

Il miliardario indianoha visto il suo patrimonio ridursi di $ 51,7 miliardi la scorsa settimana. La sua società ha dovuto combattere contro le accuse di manipolazione delle azioni e frode sollevate dall’investitore attivista statunitense Hindenburg Research. Ecco la cronistoria dell’ultima settimana di Gautam Adani.

107 miliardi di dollari. Questo, secondo Bloomberg, è il calo totale della valutazione delle società quotate di Adani Group da quando le azioni della società sono quotate.

A cosa guardare

Il governo indiano e il primo ministro del paese Narendra Modi hanno subito forti critiche da parte dei partiti di opposizione per il loro silenzio sulle accuse mosse contro il gruppo Adani. Mercoledì sera, Reuters ha riferito di essere in contatto con il Securities and Exchange Board of India (SEBI) sulla questione.

Il regolatore dovrebbe fornire presto un rapporto al governo. Giovedì la Reserve Bank of India (RBI) ha chiesto dettagli alle banche nazionali sulla loro esposizione al gruppo Adani, comprese le garanzie utilizzate per sostenere eventuali prestiti al gruppo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.