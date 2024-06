Modi in testa, ma di poco: crollano i patrimoni dei miliardari indiani

I miliardari indiani, tra cui Gautam Adani e Mukesh Ambani, hanno visto le loro fortune crollare, mentre i mercati azionari del paese sono andati in picchiata, in mezzo ai risultati delle elezioni nazionali che suggeriscono una vittoria risicata per l’alleanza del primo ministro Narendra Modi, con un significativo allontanamento dalle previsioni degli exit poll che prevedevano un trionfo netto.

Aspetti principali

Con quasi due terzi dei voti scrutinati, il Bharatiya Janata Party (BJP) di Modi è in testa in 243 dei 543 seggi contesi alle elezioni, ben al di sotto della soglia di maggioranza di 272, il che significa che il leader indiano potrebbe dover fare molto affidamento sul sostegno dei suoi partner di coalizione, l’Alleanza Nazionale Democratica (NDA), per formare un governo.

(BJP) di Modi è in testa in 243 dei 543 seggi contesi alle elezioni, ben al di sotto della soglia di maggioranza di 272, il che significa che il leader indiano potrebbe dover fare molto affidamento sul sostegno dei suoi partner di coalizione, l’Alleanza Nazionale Democratica (NDA), per formare un governo. I mercati sono crollati bruscamente, con l’indice di riferimento Sensex della Borsa di Bombay in calo di quasi il 6% durante le contrattazioni del tardo pomeriggio, in contrasto con lunedì, quando le azioni si sono impennate in risposta agli exit poll che prevedevano uno smottamento per Modi e tra 370-400 seggi per l’NDA.

della Borsa di Bombay in calo di quasi il 6% durante le contrattazioni del tardo pomeriggio, in contrasto con lunedì, quando le azioni si sono impennate in risposta agli exit poll che prevedevano uno smottamento per Modi e tra 370-400 seggi per l’NDA. Gautam Adani, la persona più ricca dell’Asia e la seconda persona più ricca dell’India, ha vinto molto nel rally del mercato azionario di lunedì, ma la sua fortuna è crollata da quasi 100 miliardi di dollari a 79,2 miliardi di dollari , quando il crollo ha colpito le aziende del suo conglomerato quotate in borsa, secondo il tracker in tempo reale di Forbes .

, quando il crollo ha colpito le aziende del suo conglomerato quotate in borsa, secondo il tracker in tempo reale di . L’ammiraglia del Gruppo Adani, Adani Enterprises , è scesa del 19% a 35,3 dollari (₹2.950) nelle contrattazioni del tardo pomeriggio, mentre le altre aziende del conglomerato, Adani Power, Adani Green Energy e Adani Ports, sono scese tra il 19 e il 22%.

, è scesa del 19% a 35,3 dollari (₹2.950) nelle contrattazioni del tardo pomeriggio, mentre le altre aziende del conglomerato, Adani Power, Adani Green Energy e Adani Ports, sono scese tra il 19 e il 22%. Anche il patrimonio della persona più ricca dell’Asia, Mukesh Ambani, ha risentito del crollo: il suo patrimonio netto è sceso di 2,6 miliardi di dollari a 106,9 miliardi.

A margine

Tra gli altri miliardari indiani la cui ricchezza ha subito un duro colpo martedì, c’è Savitri Jindal, presidente dell’azienda siderurgica Jindal Group. Il patrimonio netto suo e della sua famiglia è sceso di 2,1 miliardi di dollari a 35,5 miliardi.

Jindal ha aderito ufficialmente al partito di Modi a marzo e suo figlio Naveen Jindal è candidato per il BJP alle elezioni nazionali. Nel frattempo, il patrimonio netto di Kumar Mangalam Birla, presidente del conglomerato Aditya Birla Group, è sceso di 839 milioni di dollari a 21,1 miliardi.

Sullo sfondo

Le votazioni per le elezioni indiane, durate sei settimane, si sono concluse sabato, dopo che i giornali e i sondaggisti hanno pubblicato i dati degli exit poll che mostravano una vittoria schiacciante per Modi e il suo partito. I sondaggi prevedevano che la coalizione guidata dal leader indiano avrebbe conquistato tra i 360 e i 400 seggi, ottenendo così una quasi super maggioranza nella Camera bassa del Parlamento indiano, la Lok Sabha.

Ma i risultati effettivi mostrano che il partito al governo non solo non ha rispettato le previsioni, ma è addirittura al di sotto dei risultati ottenuti nel 2019, quando la coalizione aveva ottenuto 352 seggi.

La coalizione di partiti di opposizione, che si sono riuniti sotto la bandiera dell’Alleanza nazionale indiana per lo sviluppo e l’inclusione o India, è in testa in 231 seggi, rispetto ai soli 94 del 2019. Il conteggio finale dei risultati è previsto per martedì sera, ma secondo gli esperti è improbabile che ci sia un grande cambiamento nei numeri.

Fatti sorprendenti

Settimane prima dei risultati, sia Modi che il suo vice Amit Shah sono apparsi in tv prevedendo una corsa al rialzo da record per i mercati il 4 giugno dopo la dichiarazione dei risultati elettorali. Shah ha persino esortato la gente a comprare azioni prima dei risultati e a vederle “schizzare in alto”.

Cosa guardare

Tutti gli occhi saranno puntati su due dei partner di coalizione del BJP, Nitish Kumar, capo ministro dello Stato del Bihar e leader del Janata Dal (United), e il leader del Telegu Desam Party N Chandrababu Naidu, destinato a tornare come capo ministro dello Stato dell’Andhra Pradesh. Secondo quanto riferito, la coalizione INDIA li ha contattati per una potenziale alleanza. Se entrambi si schierano, il partito di Modi potrebbe non avere il numero di legislatori necessario per formare un governo.

