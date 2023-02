Casa Sanremo guarda al futuro e sceglie il “biglietto digitale”: il pass 2023 sarà un NFT

Casa Sanremo non arresta la sua transizione digitale, iniziata nel 2021 con la trasformazione in Digital Hub e proseguita nel 2022 con l’ampliamento dell’offerta multimediale. Nel 2023 il pass di Casa Sanremo sarà un NFT, un ulteriore passo verso l’innovazione che conferma la veste sempre più digitale del festival della canzone italiana.

Gli NFT (Token Non Fungibili) sono dei certificati digitali che garantiscono un diritto su un bene fisico o virtuale. In pratica qualsiasi cosa può diventare un NFT: un biglietto di un concerto, una canzone, un post sui social, un’opera d’arte, perfino una casa. Un modo più efficiente e sicuro per certificare e garantire il possesso di un diritto in modo inalterabile e senza fare affidamento su terzi.

Ad esempio acquistando un biglietto di un concerto venduto sotto forma di NFT può esserne possibile la compravendita senza bisogno dell’intervento dell’organizzatore che può anche monetizzare in quota parte ogni singola transazione.

Nel caso di Casa Sanremo 2023 il pass è legato ad un NFT che ha lo scopo di certificare la partecipazione all’evento.

Una sorta di “biglietto digitale” che nell’ambito degli eventi è destinato ad avere sempre più utilizzi perché combina l’aspetto utilitaristico con l’aspetto collezionistico: i pass NFT potranno servire sia come sostituzione dei biglietti fisici, con un grado di sicurezza maggiore perché ad esempio non potranno essere persi e/o utilizzati quindi da altri soggetti, sia come meccanismo di certificazione per la partecipazione ad eventi senza dimenticare il puro aspetto collezionistico (e quindi sostituire o affiancare le nostre memorabilia “fisiche” con quelli digitali).

Casa Sanremo Invest e il futuro degli NFT

All’interno di Casa Sanremo Invest lunedì 6 Febbraio alle 17.30 è stato illustrato il funzionamento del Pass NFT di Casa Sanremo, reso possibile dalla collaborazione di Atlanticmoon e Bcode, e subito dopo è stato fatto un approfondimento più pratico sulle possibilità concrete legate al mondo degli eventi con Antonino Abbate (Onlymusix) e Giorgio Scura (Decripto.org).

Nel corso della settimana del contenitore di Casa Sanremo dedicato agli investimenti organizzato da Carlo Alberto Micheli, Affari Miei e Moneyviz verrà dato ampio spazio ai casi d’uso legati agli NFT e alle possibilità future di questa nuova tecnologia:

– Martedì con i musicisti Tambussi e Magnini per le opportunità legate al mondo della musica e con Dario Deotto, esperto de Il Sole 24 ore, per quanto riguardo un caso pratico di utilizzo nel mondo professionale;

– Giovedì con l’avvocato Massimo Simbula che si concentrerà sul delicato confine tra NFT e prodotti finanziari;

– Venerdì sarà il giorno con più contenuti legati agli NFT: con Amelia Tomasicchio parleremo degli nft come “pass per il cambiamento” e per una nuova rivoluzione digitale, con SkyGolpe parleremo di CryptoArte e del ruolo del collezionismo digitale, con Giampiero Di Carlo (Rockol) ci concentreremo sul cambiamento necessario che il “musicbiz” sta affrontando e infine con Etan Genini (Valuart) e Simone Marchetti (Vanity Fair) sull’importanza del “digitale che diventa sempre più reale” e di come sia importante non sottovalutare questa tecnologia dopo la “sbornia” speculativa.

Tutti gli interventi saranno visionabili in streaming sul canale Invest di Casa Sanremo Tv e successivamente saranno disponibili sul canale Youtube di Casa Sanremo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.