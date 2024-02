Le innovazioni tech al Festival della canzone italiana: anche quest’anno torna Casa Sanremo Invest

L’educazione finanziaria e le innovazioni tech saranno, anche quest’anno, al centro di Casa Sanremo Invest. L’appuntamento, dedicato agli appassionati del mondo degli investimenti e della finanza, della blockchain e dell’intelligenza artificiale, è arrivato alla terza edizione.

Sarà protagonista ancora una volta il mondo degli investimenti, con un palinsesto composto da oltre 45 interventi che verteranno su temi legati alla finanza personale, alla corretta gestione del patrimonio, all’economia, all’impresa, agli aspetti legali e fiscali degli investimenti nonché opportunità e rischi legati all’adozione delle nuove tecnologie come Blockchain e intelligenza artificiale.

Un token innovativo

Bcode, spin off del Polimi, ha confermato la sua collaborazione con Casa Sanremo per il secondo anno consecutivo. Quest’anno, presenterà un token innovativo, collegato al pass di ingresso. In particolare Bcode si occuperà dell’emissione di un attestato digitale di partecipazione a Casa Sanremo (Nft), a cui si aggiungerà una votazione certificata su blockchain che sceglierà la migliore canzone per gli addetti ai lavori e un gioco che attribuirà al vincitore un Nft con vantaggi speciali.

Il panel di Bcode con Alessandro Borghese

Quest’anno, protagonista dell’evento esclusivo di Bcode all’interno dello spazio Casa Sanremo Invest dal titolo “Tecnologia Bcode a servizio della sostenibilità ambientale, economica e sociale”, fra gli ospiti sarà presente lo chef Alessandro Borghese, nella veste di imprenditore tecnologico e co-founder di Bcode.

Nel corso del panel Interverranno inoltre: il direttore commerciale di Forbes Michele Belingheri; Francesco Persia co-Founder di Treeblock; Andrea Conson ceo Omniadoc; Costanza De Porcellinis, avvocato dello Studio Fpb Legal; Luca Fallica head program management & digital innovation di Randstad e Matteo Malvicini, innovation manager di Randstad; la Senatrice Maria Alessandra Gallone in qualità di esperta del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica con Giorgio Arienti direttore generale di Erion Weee, Walter Alessandro co-founder di Bcode.

