Fino a 44.000 dollari per un biglietto e 16,5 miliardi di spese in un giorno: tutte le cifre del Super Bowl LVII

Quando domenica il Super Bowl LVII prenderà il via intorno alle 18.30 locali (00.30 italiane), ie iarriveranno alla partita con grandi aspettative sulle spalle. Saranno le prime teste di serie della Afc e della Nfc a giocarsi il campionato dopo cinque anni e le prime squadre ad avere entrambi i quarterback afroamericani titolari al Super Bowl. Inoltre, sono entrambe recenti vincitrici del(il trofeo per la vincitrice del Super Bowl). I Philadelphia Eagles hanno vinto il loro primo titolo nella storia nel 2018 mentre i Kansas City Chiefs l’hanno conquistato nel 2020.

Naturalmente, il Super Bowl non si limita a ciò che accade durante il match. C’è anche l’halftime show di Rihanna, le pubblicità multimilionarie, le scommesse e tutto ciò che rende il Big Game una pietra miliare della cultura americana.

LEGGI ANCHE: 30 secondi di pubblicità a 7 milioni di dollari: ecco i migliori spot del Super Bowl 2023

Un sondaggio della National Retail Federation stima che 192,9 milioni di adulti statunitensi intendono sintonizzarsi domenica per assistere all’incontro e l’American Gaming Association afferma che più di 50 milioni di americani effettueranno una scommessa. Grazie anche all’apertura alle scommesse sportive online da parte di altri quattro Stati, il numero di scommettitori è aumentato del 61% rispetto a un anno fa, e l’importo totale che si stima verrà scommesso, pari a ben 16 miliardi di dollari, è più che raddoppiato rispetto alla partita dello scorso anno.

I numeri del Super Bowl

250 dollari

Il potenziale profitto di una scommessa di 100 dollari sul fatto che i capelli di Rihanna saranno rosso fuoco durante l’esibizione nell’intervallo. Le scommesse sportive offrono ai tifosi la possibilità di puntare su molto di più su quello che succede sul campo, tra cui un over/under sul numero di hot dog venduti allo State Farm Stadium o sul colore del liquido che verrà versato sull’allenatore vincente (il blu è il favorito). I tradizionalisti che vogliono scommettere solo sulla partita possono guadagnare 105 dollari puntando 100 dollari sulla vittoria dei Chiefs e 80 dollari sulla vittoria degli Eagles.

5.581 dollari

Il prezzo più basso dei biglietti per il Super Bowl disponibile sul motore di ricerca TicketIQ. Secondo i dati della società, i biglietti disponibili costano in media 8.837 dollari. Sul mercato dei biglietti SeatGeek, il biglietto più costoso costa 43.924 dollari.

87.26 dollari

Secondo le stime di Forbes, il costo di un weekend a Phoenix per il Super Bowl, considerando che i prezzi dei biglietti, degli hotel e dei trasporti sono tutti in aumento.

157.000 dollari

Il bonus che i giocatori riceveranno per la vittoria del Super Bowl di quest’anno, in aumento rispetto ai 150.000 dollari dell’anno precedente. Ogni membro della squadra perdente riceverà 82.000 dollari, anche questo un piccolo aumento rispetto alla cifra dell’anno scorso. In confronto, il bonus del Super Bowl nel 1978 era di 18.000 dollari, pari a circa 81.000 dollari al netto dell’inflazione.

1,15 milioni di dollari

I guadagni totali previsti per il quarterback dei Chiefs Patrick Mahomes per la stagione 2022, il quarto totale più alto della lega. Ha guadagnato 29,5 milioni di dollari sul campo e altri 22 milioni di dollari in sponsorizzazioni. Queste cifre sono destinate ad aumentare nei prossimi anni; Mahomes entrerà nel secondo anno del suo contratto decennale da 450 milioni di dollari la prossima stagione e, con il ritiro di Tom Brady, diventerà il giocatore più pagato della lega fuori dal campo.

200,1 milioni di dollari

Il monte ingaggi totale degli Eagles per questa stagione. I Chiefs sono leggermente sopra, con 212 milioni di dollari.

700 milioni di dollari

L’ammontare delle scommesse sul Super Bowl nello stato dell’Arizona, secondo AZCentral. La partita di quest’anno sarà la prima a tenersi in uno stato in cui il gioco d’azzardo sportivo è legalizzato.

1,4 miliardi di dollari

Il patrimonio netto di Rihanna, la prima miliardaria ad esibirsi all’Halftime Show del Super Bowl. Per fortuna non ha bisogno di soldi. Gli artisti non vengono pagati e, secondo quanto dichiarato da The Weeknd che si è esibito nel 2021, potrebbe anche essere necessario pagare. Ne vale la pena per la massiccia esposizione a più di 190 milioni di telespettatori. Shakira e Jennifer Lopez, ad esempio, hanno registrato un aumento dello streaming del 267% e del 187% nella settimana successiva alla loro esibizione del 2020.

3,7 miliardi di dollari

Stima di Forbes del valore della franchigia dei Chiefs. Nonostante i recenti successi della squadra, la loro valutazione è solo la 23esima più alta della lega. Gli Eagles sono al decimo posto, con una valutazione di 4,9 miliardi di dollari.

16,5 miliardi di dollari

La spesa totale per cibo, bevande, abbigliamento, decorazioni e altri acquisti per la giornata, secondo la National Retail Federation, con una media stimata di 85,36 dollari a persona. Si tratta del secondo importo più alto mai registrato dalla NRF, di poco inferiore al totale del 2020. Gli acquisti più popolari sono quelli di cibo e bevande, che rappresentano il 79% del totale, seguiti dall’abbigliamento della squadra con il 12%, dai televisori con il 10% e dalle decorazioni e dai mobili con il 7% ciascuno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.