Bill Gates rileva il 3,76% di Heineken: investimento da 883 milioni di euro

“Quando mi ritrovo a qualcosa come una partita di baseball”, aveva detto Gates in una sessione della chat Ask Me Anything del 2018 su Reddit, “bevo birra light per condividere almeno l’atmosfera con tutti gli altri bevitori di birra. Mi dispiace deludere i veri appassionati”.

Acquistate 10,8 milioni di azioni

L’Autorità olandese per i mercati finanziari ha comunicato che le azioni sono state acquistate il 17 febbraio. Gates ha acquistato le azioni dalla messicana Femsa, che stava vendendo le azioni di Heineken. Femsa ha venduto tutti i 18 milioni di azioni che deteneva in Heineken Holdings e Gates ne ha acquistate 10,8 milioni, per un valore di 883 milioni di euro (939,87 milioni di dollari) ai prezzi di mercato attuali, facendo scattare l’obbligo di comunicazione secondo le regole del mercato azionario olandese.

La Bill & Melinda Gates Foundation, la fondazione di beneficenza lanciata dal miliardario e dalla sua ex moglie, non è stata immediatamente disponibile per un commento.

Il patrimonio di Bill Gates

Attualmente Bill Gates è al quinto posto della classifica dei miliardari di Forbes con un patrimonio stimato di 105,6 miliardi di dollari.

