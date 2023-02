Il nuovo hub tecnologico di Jaguar Land Rover in Italia: 50 ingegneri per lo sviluppo della guida autonoma

Un nuovo polo tecnologico in cuiintende avvalersi del know-how italiano per sviluppare servizi ed esperienze innovative nel campo dell’intelligenza artificiale e ritagliarsi un ruolo chiave nella guida autonoma di prossima generazione, facendo lavorare insieme diversi esperti del settore, con una base formativa italiana. L’obiettivo? Prepararsi alle sfide del futuro.

Jaguar Land Rover presenta il nuovo Engineering Hub che prenderà vita in Italia che andrà ad integrarsi all’attuale network di divisioni progettuali di Jaguar Land Rover nel Regno Unito, in Irlanda, in Ungheria, in Spagna, In Germania, in Cina e in Nord America. Per questo nuovo progetto l’azienda britannica sta creando circa 50 nuovi posti di lavoro riservati a ingegneri nel campo del software automotive.

Il team di ingegneri, che la società sta rafforzando in tutto il mondo, svilupperà sistemi di assistenza alla guida e lavorerà sulle tecnologie di guida autonoma di prossima generazione nel campo dell’intelligenza artificiale. Nella ricerca di questi talenti, Jaguar Land Rover non è “UK centric”: le nuove risorse vengono ricercate e portate a bordo da realtà diversificate in Europa e nel mondo, dove alcune specializzazioni sono delle eccellenze nazionali.

La partnership con Nvidia

Il nuovo centro di progettazione fa parte della partnership strategica con Nvidia. Nello specifico, all’interno del veicolo, il sistema offrirà funzionalità di intelligenza artificiale, tra cui il monitoraggio del conducente e degli occupanti e funzioni avanzate di visualizzazione dell’ambiente circostante al veicolo.

L’azienda britannica sta intraprendendo una profonda trasformazione digitale, che prevede un grande impiego di capitali e notevoli investimenti sia in risorse umane e sia nella formazione a livello globale, che le consentiranno di guidare il futuro dell’industria automobilistica.

La strategia Reimagine

Il nuovo Engineering Hub in Italia fa parte della strategia “Reimagine” di Jaguar Land Rover, in cui il futuro della mobilità dovrà essere reinventato allo scopo di sviluppare veicoli sempre più avanzati. A partire dal 2025, tutti i nuovi modelli Jaguar e Land Rover saranno basati su una piattaforma software-defined che offrirà un’ampia gamma di sistemi automatizzati per la sicurezza attiva, la guida, il parcheggio e l‘assistenza alla guida.

“La grande forza di questa iniziativa che stiamo lanciando in Italia, è che vari team di specialisti riescano a collaborare in un modello di lavoro ibrido da diverse sedi in tutto il mondo, fortemente basato sul remote working”, afferma Marco Santucci, ceo Jaguar Land Rover Italia. “Sono orgoglioso di questa iniziativa di Jaguar Land Rover che prevede un grande lavoro delle Risorse Umane nazionali per cercare, selezionare e mettere a bordo eccellenze nel campo delle nuove tecnologie di più lunga esperienza, ma anche giovani talenti, appena usciti dalla formazione universitaria, proprio per delineare, con le migliori potenzialità, la Jaguar Land Rover del prossimo futuro”.

