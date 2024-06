I robotaxi sono il sogno di Elon Musk. Ma per Waymo sono già realtà

L’unità di Alphabet che gestisce il servizio di corse commerciali in tre grandi città (e ne sta aggiungendo una quarta) sta iniziando a generare entrate significative. Ma le preoccupazioni per la sicurezza persistono.

Ogni settimana, centinaia di residenti di Phoenix, San Francisco e Los Angeles trovano un allegro messaggio nella loro casella di posta elettronica: “Allacciate le cinture! Siamo pronti per partire. Benvenuto in Waymo One. Preparati per la tua prima corsa completamente autonoma”.

Con questa conferma, sono in lista d’attesa per il più grande servizio di robotaxi statunitense – più di 500 suv Jaguar elettrici in grado di guidarsi da soli. La flotta di Waymo, piena di sensori e controllata dall’intelligenza artificiale, non sarà onnipresente nelle città degli Stati Uniti in tempi brevi, ma il 2024 è un punto di svolta per una tecnologia che molti sostenitori speravano arrivasse già anni fa. Dopo 15 anni di ricerca e sviluppo, oltre 8 miliardi di dollari di investimenti e numerosi programmi pilota, i robotaxi di Waymo sono diventati un business, con più di 50mila corse prenotate a settimana nelle tre città.

Il business di Waymo

Supponendo una tariffa media di 20 dollari per corsa, le entrate dovrebbero superare i 50 milioni di dollari quest’anno. Secondo una stima di Pitchbook, nel 2022 la cifra era inferiore a 1 milione di dollari. Anche con una crescita modesta nelle quattro città in cui prevede di operare entro la fine del 2024, Waymo potrebbe vedere un fatturato annuo di centinaia di milioni entro un altro anno o due.

“Waymo ce la sta davvero facendo nel settore dei robotaxi”, ha affermato Ross Gerber, ceo del gestore patrimoniale Gerber Kawasaki di Los Angeles, investitore in Alphabet e in Tesla, potenziale rivale nel campo della guida autonoma. “Non ho mai amato il modello Waymo, perché l’attrezzatura era così invadente e costosa da non sembrare scalabile. Ma con il passare del tempo, penso che la tecnologia stia diventando così avanzata che l’attrezzatura sarà scalabile a un prezzo molto più basso nei prossimi due anni”.

Waymo e la società madre, Alphabet, hanno rifiutato di condividere le aspettative finanziarie, ma Tekedra Mawakana, co-ceo dell’azienda, conferma l’ambizione di continuare a crescere, a un ritmo misurato. “Il viaggio verso la commercializzazione della tecnologia di guida autonoma non è privo di sfide”, ha detto a Forbes via e-mail. “Ecco perché l’impegno di Waymo verso una crescita responsabile è così cruciale”.

I robotaxi e la sicurezza

La cautela è comprensibile: anche se le entrate di Waymo aumentano, le autorità statunitensi stanno indagando su dozzine di segnalazioni di veicoli che si comportano in modo anomalo, sebbene nessuno coinvolga feriti o morti.

La settimana scorsa la società ha annunciato un richiamo per l’aggiornamento del software per la sua intera flotta di 672 veicoli, dopo che a Phoenix, a maggio, un robotaxi ha colpito un palo del telefono mentre tentava di accostare a bassa velocità. Ma finora, sono stati evitati incidenti gravi come quello avvenuto l’anno scorso a San Francisco, quando un robotaxi gestito dall’unità Cruise della General Motors colpì e trascinò una donna per più di sei metri. O come quello del 2018 in cui un veicolo autonomo di prova Uber ha colpito e ucciso un pedone a Phoenix, ponendo fine al programma di ricerca e sviluppo sulla guida autonoma dell’azienda.

C’è ancora molto lavoro da fare

Prima dell’incidente, Cruise aveva pianificato di lanciare il suo servizio di robotaxi in altre dieci città, oltre a San Francisco. Waymo, al contrario, si sta muovendo in modo più graduale. Si sta preparando a offrire corse commerciali, senza umani al volante, entro la fine dell’anno a Austin, ma non ha confermato i tempi per ulteriori mercati. Ma se tutto resterà com’è, senza significativi intoppi normativi o legali, Waymo potrebbe diventare una redditizia vittoria per Alphabet, nonché il primo tentativo di robotaxi veramente riuscito.

“Waymo ha compiuto progressi impressionanti nel potenziamento delle operazioni”, ha affermato Philip Koopman, ricercatore sulla sicurezza dei veicoli autonomi e professore associato alla Carnegie Mellon University. “Alcuni avevano criticato la loro crescita perché più lenta rispetto ad altre società, ma oggi sembrano aver avuto ragione”.

Tuttavia, l’azienda ha ancora molto lavoro da fare. “Abbiamo assistito ad alcuni incidenti recenti, come quello del palo della luce, e a un’indagine della National highway traffic safety administration (l’agenzia governativa statunitense che si occupa della sicurezza sulle strade, ndr). Spero non siano segnali che hanno iniziato a crescere più velocemente del dovuto a causa della pressione dei finanziamenti”, ha detto Koopman. “La sicurezza rimane ancora la questione più grande.”

I fallimenti dei concorrenti

Dieci anni fa, le aspettative per i veicoli autonomi erano molto alte. Chris Urmson, un membro chiave del progetto originale Google Self-Driving Car, che ora guida lo sviluppatore di camion robotici Aurora, predisse che suo figlio di 11 anni avrebbe potuto non aver più bisogno della patente di guida quando avrebbe compiuto 16 anni. Questo tipo di ottimismo ha portato alcuni analisti alle prime aggressive previsioni sulla dimensione potenziale del business di Waymo. Morgan Stanley, per esempio, aveva fissato il suo valore aziendale a 175 miliardi di dollari nel 2018.

Quella cifra teneva conto delle entrate previste per i servizi di autotrasporto e logistica autonomi, che Waymo ha poi accantonato, oltre che per i robotaxi. Da quel momento, non solo Waymo ha modificato i suoi piani aziendali, ma c’è stata anche una drammatica eliminazione di potenziali rivali.

Ford e Volkswagen hanno staccato la spina ad Argo AI, la loro startup multimiliardaria di robotaxi. Uber ha concluso il suo programma, vendendo l’unità ad Aurora. Motional, sostenuta da Hyundai, ha ridotto le operazioni. E Zoox di Amazon deve ancora iniziare le corse commerciali con il suo furgone elettrico progettato su misura, anche se potrebbe farlo entro la fine dell’anno. Anche alcune promettenti startup di autotrasporti robotici, tra cui TuSimple, Embark, Ike e Starsky, sono fallite o acquisite da altre società.

Il potenziale di crescita

I progressi lenti ma costanti di Waymo non sono stati entusiasmanti. Probabilmente ci vorranno anni per raggiungere un alto profitto e recuperare i miliardi di dollari necessari per arrivare a questo punto. Ma la crescita dei ricavi – in funzione delle dimensioni della flotta, della base clienti e delle aree operative nelle città – potrebbe avvenire rapidamente, anche se Waymo è lenta ad entrare in nuovi mercati urbani.

Ad esempio, anche dopo sei anni di attività a Phoenix e dintorni, il servizio è ancora disponibile in poco più della metà della città. E anche se ora la società conta 200mila passeggeri a San Francisco, il servizio di robotaxi è offerto solo in una piccola parte dell’enorme regione di Los Angeles, dove le operazioni commerciali sono state avviate diverse settimane fa. L’aggiunta di centinaia di veicoli in ciascuna di queste località e ad Austin e l’aumento dell’area coperta dal servizio aumenterebbero notevolmente le entrate.

Questo potenziale per crescere rapidamente è il motivo per cui il ceoo di Tesla, Elon Musk, ora vuole che la sua azienda si concentri sull’aggiunta del proprio servizio di robotaxi, anche se la sua attuale tecnologia di guida, nonostante sia chiamata ‘full self-driving’, non può funzionare in modalità autonoma per lunghi periodi. senza un essere umano pronto a subentrare. “Non ci aspettiamo che i robotaxi Tesla generino entrate significative negli anni a venire”, ha affermato Ryan Brinkman, analista azionario di JPMorgan, in una nota di ricerca della scorsa settimana.

I guai di Tesla con la guida autonoma

I continui approfondimenti delle autorità federali sulla sicurezza delle funzionalità di assistenza alla guida di Tesla – pilota automatico e full self-driving – collegate a molti incidenti, anche mortali, potrebbero complicare i piani di Musk. Musk afferma che Tesla può padroneggiare la guida autonoma utilizzando solo le telecamere come sensore principale, evitando i costosi sistemi lidar, laser e radar per aiutare a vedere il mondo in 3D e rilevare oggetti in tutte le condizioni di illuminazione che Waymo e altri sviluppatori di robotaxi ritengono essenziali. (Ma potrebbe essere incerto su questo punto, data la grande quantità di sensori lidar che Tesla ha acquistato quest’anno da Luminar)

Gerber, a lungo sostenitore di Tesla e ora critico verso Musk, non è ottimista sul fatto che l’azienda perfezionerà un’attività di robotaxi nei prossimi anni. Ha anche smesso di utilizzare il pilota automatico e le funzionalità fsd nella sua Tesla. Le recenti modifiche apportate dall’azienda per compiacere le autorità federali di regolamentazione della sicurezza, tra cui lamentele e allarmi per impedire ai conducenti di togliere le mani dal volante per troppo tempo, lo infastidiscono.

“Per quanto riguarda l’autonomia, pensavo che Tesla fosse in testa, ma è da un anno che fondamentalmente vedo le stesse versioni scadenti di full self driving”, ha detto. “Con tutte le regole che hanno messo su questa cosa, non è utilizzabile.”

La collaborazione con Uber

Alphabet non evidenzia le entrate di Waymo nei rapporti sugli utili, inserendole nella voce ‘Altre scommesse’, che comprende servizi internet e di assistenza sanitaria. Ma nel complesso Waymo è la più promettente tra le ‘Altre scommesse’. I ricavi sono aumentati del 72% nel primo trimestre e hanno raggiunto i 495 milioni di dollari, in coincidenza con l’espansione del servizio Waymo a San Francisco e Phoenix. Il servizio per Los Angeles è iniziato nel secondo trimestre.

Oltre alle entrate derivanti dalle corse, Waymo sta incassando da un’improbabile partnership con Uber, che una volta era un rivale portato in tribunale per furto di tecnologia. Ora i suoi robotaxi sono accessibili tramite l’app Uber ed effettuano anche consegne di cibo a Phoenix.

“Crediamo fermamente nei vantaggi della mobilità autonoma e nel ruolo che possiamo svolgere per contribuire a portare tali benefici al mondo”, ha detto a Forbes via e-mail Dara Khosrowshahi, ceo di Uber. “La nostra partnership strategica con Waymo – oggi sia per Uber che per Uber Eats a Phoenix – è già incredibilmente promettente, con decine di migliaia di utenti abbinati a un autista Waymo (IA) e una valutazione media di quasi 4,9 stelle da parte degli utenti. Non vediamo l’ora di continuare a esplorare il futuro della mobilità insieme a loro”.

Waymo e l’espansione “misurata”

A parte l’approfondimento sulla sicurezza da parte delle autorità statunitensi, anche la capacità di Waymo di espandere la propria flotta alla velocità desiderata incontra alcuni ostacoli. Nel 2022 l’azienda ha annunciato l’intenzione di introdurre furgoni elettrici realizzati su misura per il suo servizio da Zeekr, un marchio creato dalla cinese Geely Automotive. Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, tra cui quelle su tariffe notevolmente più elevate su veicoli e batterie importati, potrebbero complicare l’accordo, ma Waymo non cambia i suoi piani, ha affermato la portavoce Katherine Barna.

Ora l’azienda sta effettuando test guidati da esseri umani sui veicoli Zeekr con sensori Waymo, “per familiarizzare con le dinamiche di guida e le capacità di questa nuova piattaforma prima di iniziare a integrare e convalidare Waymo Driver per la guida autonoma”, ha affermato Barna.

L’azienda è ben consapevole di doversi espandere con attenzione e di dover evitare gravi incidenti e reazioni negative da parte dell’opinione pubblica, che potrebbero mettere fine rapidamente ai suoi grandi progetti. L’obiettivo è un “lancio graduale e sostenibile della tecnologia”, ha affermato Mawakana. “Questo approccio misurato, combinato con la nostra intelligenza artificiale innovativa e anni di esperienza, ci consente non solo di costruire un business significativo, ma di aprire una strada completamente nuova verso la mobilità”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .