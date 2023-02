Ray Dalio riceverà una buonuscita miliardaria per lasciare Bridgewater Associates

Fatti principali

Secondo quanto riportato dal New York Times, il fondatore di Bridgewater Associates, Ray Dalio, avrebbe stipulato con i vertici dello stesso hedge fund un accordo per ottenere una miliardaria buonuscita in cambio del suo addio.

Rivelato al giornale americano da alcuni attuali ed ex dipendenti della stessa società, l’accordo prevede un pagamento di alcuni miliardi di dollari, i quali saranno riconosciuti a Ray Dalio sotto forma di azioni personali (soprannominate “azioni di Ray”). Inoltre, secondo quanto riferito da un dipendente, il fondatore incasserà un dividendo prima di chiunque altro.

Oltre a essere arrivato dopo più di sei mesi di “frenetiche trattative”, l’accordo permetterà a Dalio di aver riconosciuto quel “diritto di proprietà intellettuale” per il quale si batteva per strappare questo assegno miliardario.

riceverà una buonuscita miliardaria per lasciare definitivamente la sua creatura, nonché uno dei più grandi hedge fund al mondo: la Bridgewater Associates. A rivelarlo è il New York Times , che ha raccolto diverse dichiarazioni di attuali ed ex dipendenti della società.

LEGGI ANCHE: Pugni al capo, spogliarelliste e scommesse contro l’Italia: chi è Ray Dalio, il re degli hedge fund che ha lasciato Bridgewater

Il contesto

Ray Dalio ha annunciato il suo ritiro a ottobre, anche se già nel 2009 aveva dichiarato che avrebbe lasciato le redini dell’azienda. Al momento la Bridgewater Associates è guidata dal duo Nir Bar Dea-Mark Bertolini.

I ruoli ricoperti da Ray Dalio

Dopo aver fondato la Bridgewater Associates nel 1975, Ray Dalio ha ricoperto il ruolo di ceo, cio e presidente per 47 anni, lasciando la carica di ceo nel 2017 e quella di presidente nel 2021. Ha iniziato a ricoprire la carica di cio dal 2020, rivestendo il ruolo di ‘mentore’ per il comitato per gli investimenti dell’azienda. Ha annunciato il suo ritiro dall’azienda nell’ottobre 2022 sia come cio che come membro del consiglio di amministrazione.

In cifre

Secondo Forbes, Ray Dalio possiede un patrimonio di 19,1 miliardi di dollari, cifra che lo rende l’80esimo uomo più ricco del mondo. La Bridgewater Associates, invece, gestisce circa 125 miliardi di dollari in pensioni e fondi pubblici.

LEGGI ANCHE: Ken Griffin supera Ray Dalio e diventa il re degli hedge fund

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.