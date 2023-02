Riparte MasterZ, il più grande blockchain training hub d’Europa

MasterZ – BRANDVOICE | PAID PROGRAM Nel

Web 3.0

pieno di opportunità

e in continua evoluzione essere in grado di comprendere il futuro e trasformarlo in presente è fondamentale. Così

,

classe 1988

, ha dato vita a

,

e riconosciuto da alcune tra le più grandi blockchain companies come uno dei migliori al mondo.

Giunto alla quinta edizione italiana (qui il link per candidarsi) che segue quella appena conclusa (rivolta a Middle-East e India), MasterZ è riuscito a diventare punto di riferimento nel suo settore, al punto che dal suo lancio, avvenuto a settembre 2021, ha già coinvolto più di 4000 professionisti, giovani under 28 sia italiani che esteri (provenienti da altri 33 paesi), e partner nazionali e internazionali, come The Sandbox, Algorand, Dfinity, Celo, Hedera-Hashgraph, Crédit Agricole, Smeg, EY e tanti altri.

La crescita di MasterZ

Sono già decine di migliaia le candidature ricevute nei primi 18 mesi dal lancio di MasterZ. Dimostrazione lampante di quanto sia importante per le aziende attive in questo settore formare giovani talenti e adattare le skill alle evoluzioni del mercato. Secondo il report ‘Time for trust’ di PwC, infatti, la tecnologia blockchain avrà un impatto significativo su molte professioni e creerà, entro il 2030, più di 42 milioni nuovi posti di lavoro, innovando interi settori come: supply chain, fashion, food, retail made in Italy, bancario e finanziario, marketing & loyalty program.

In questa direzione, l’approccio di MasterZ è sia teorico che pratico, aperto a profili con background economico e tech. In quanto risolve i problemi che le aziende riscontrano all’interno del settore della blockchain, attraverso un percorso formativo che crea professionisti in grado di cogliere le opportunità che Bbockchain e Web 3.0 presentano.

Come è strutturato

Per una durata complessiva di 3 mesi, il programma di MasterZ si articola in più fasi. Mira, innanzitutto, a formare i talenti della GenZ attraverso le lezioni in live streaming e i contenuti MasterZ Extra (approfondimenti su temi verticali legati alla tecnologia Blockchain) creati dalle migliori aziende Blockchain al mondo. La seconda fase, quella del project work, connette direttamente i talenti con i Partner, che stabiliscono linee guida e argomenti a partire dai quali gli studenti dovranno poi realizzare i progetti. Infine, la fase di Hiring e Networking, con la quale le aziende leader del settore hanno la possibilità di assumere i talenti e professionisti formati in ambito blockchain per questo motivo www.masterzblockchain.com mette a disposizione borse di studio al 90%.

MasterZ è anche un’app, punto d’incontro tra i talenti e i partner, che possono pubblicare richieste, notizie, commenti rilevanti sul live feed e connettersi con gli altri membri, oltre ad avere a disposizione tutta una serie di tools per l’approfondimento della tecnologia Blockchain e l’ingresso nel settore. In più, nella sezione Jobs & Careers i partner possono pubblicare offerte di lavoro mirate ai talenti e trovare i candidati ideali da far entrare nel team. Un’app, quindi, per creare una community, fare networking e rispondere alle esigenze di un mercato in continuo mutamento.

