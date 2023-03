Da Villa d’Este al Four Seasons: gli hotel più iconici d’Italia tra ricorrenze e anniversari

Articolo tratto dal numero di marzo 2023 di Forbes Italia. Abbonati!

di Susanna Cristini

Cadono quest’anno gli anniversari di fondazione di alcuni tra gli hotel più iconici d’Italia. Veri pezzi di storia, questi edifici vantano un lusso discreto e un’ospitalità perfetta

COMO • Villa d’Este

Wisteria and Lucia boat Hall and stairs - Cardinal Building.

Residenza estiva di un alto prelato, la Villa, chiamata ‘Garrovo’ dal nome del torrente che ne attraversa ancora oggi il parco per sfociare poi nel lago, fu costruita nel 1568 e fu considerata uno dei migliori esempi di architettura dell’epoca. Dopo vari passaggi di mano e di nobiltà, nel 1815 Carolina di Brunswick-Wolfenbüttel, principessa di Galles e promessa regina d’Inghilterra fece la sua entrata regale nella storia della Villa, ribattezzata Villa d’Este. Che vide, tra le tante trasformazioni, il ritorno di feste e banchetti come copertura alle attività patriottiche delle Cinque Giornate di Milano, durante il Risorgimento, che portò all’indipendenza e all’unità d’Italia nel 1870.

In estrema sintesi si arrivò al 1873, 150 anni fa, quando Villa d’Este divenne famosa presso l’aristocrazia e la grande borghesia del Nord Italia come uno dei migliori alberghi dove trascorrere i mesi estivi. Oggi Villa d’Este resta un punto di riferimento per chi apprezza un lusso esclusivo e discreto, in uno dei luoghi più belli e celebrati d’Italia. Dove seguire grandi eventi, come l’abituale Concorso d’Eleganza Villa d’Este (19-21 maggio), con la sfida tra spettacolari auto d’epoca.

PORTOFINO • Splendido Mare

In una location unica al mondo, la celebre piazzetta, un albergo di charme, emblema del fascino di Portofino. L’edificio che oggi ospita camere, suite e ristorante è stato costruito ancora prima dell’epoca romana. Portofino era già un villaggio di pescatori quando Plinio visitò l’insediamento di Portus Delphini. Qui c’era la prima locanda del borgo, chiamata Nazionale, fondata da Silvio Gazzolo, anziano pescatore in pensione. I visitatori arrivavano in carrozze postali trainate da cavalli, fermandosi a gustare deliziosi pasti caldi e un letto confortevole. La stessa famiglia se n’è poi occupata per quattro generazioni fino a che Belmond, nel 1997 ha acquistato la proprietà e sostituito alcune delle camere più piccole con stanze doppie luminose, junior suite e suite.

Fiore all’occhiello della location il DaV Mare, ristorante in partnership con il gruppo Da Vittorio, garanzia di eccellenza a tavola. Tante le manifestazioni di cui il brand è main partner, dalle Regate di Primavera (5-7 maggio) al Cinema in Piazzetta (da metà maggio in poi). Ricco calendario di eventi anche in autunno tra gusto, natura e benessere.

MILANO • Four Seasons

Non era uno scherzo, ma un giorno speciale: il 1 aprile 1993 ha aperto in via del Gesù, icona di eleganza del marchio canadese all’interno dello storico ex convento del XV secolo, nel quadrilatero della moda. Divenuto punto di riferimento per stilisti, imprenditori e jet set, il Four Seasons è stato ulteriormente arricchito nel 2021 dal restyling della designer e architetta spagnola Patricia Urquiola.

Un tocco di classe che ha ridisegnato le aree comuni, il ristorante, il bar e lo splendido giardino. Così Camino, uno degli angoli più amati dell’hotel, è diventato uno spazio polivalente con angolo cantina per la degustazione di vini pregiati; il ristorante, guidato dallo chef Fabrizio Borraccino, durante il giorno si trasforma in Zelo Bistrot, con tavoli all’interno ed esterno. Il giardino nel chiostro, realizzato dall’architetto paesaggista e agronomo Flavio Pollano, è ora un’estensione del bar Stilla e del ristorante Zelo. Chi alloggia nelle lussuose camere può contare su un personal shopper, una spa con trattamenti personalizzati e un autista dedicato.

TAORMINA • Timeo

Un secolo e mezzo e non dimostrarlo. In uno degli angoli più panoramici di Taormina, con l’Etna come sfondo, questo storico albergo è da sempre luogo prediletto dal jet set internazionale. Qui hanno soggiornato, tra gli altri, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Marcello Mastroianni. Da sempre, tra giugno e luglio, il Timeo diventa quartier generale dei momenti glamour del Taormina Film Fest.

Costruito nel 1873 accanto al Teatro Greco, l’hotel è immerso in un parco di oltre due ettari, dietro ai cui giardini si cela una piscina panoramica. Rinomato per la Terrazza letteraria, che ha incantato scrittori e artisti, è da sempre punto di ritrovo d’elezione di ospiti celebri. La navetta di cortesia consente di raggiungere Taormina Mare, sede di Belmond Villa Sant’Andrea, hotel partner affacciato sulle acque cristalline dell’appartata Baia di Mazzarò (gli ospiti dei due alberghi possono usufruire dei servizi di entrambi). 24 le suite con balcone o terrazzo da cui si godono splendidi panorami della costa. Lo stile degli arredi evoca la tradizione siciliana, con un’incantevole commistione di comfort ed eleganza.

