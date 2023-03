Iab Data Day: “L’intelligenza artificiale si è democratizzata, un’occasione da cogliere”

“L’intelligenza artificiale si è improvvisamente democratizzata, tanto che non è più vissuta come appannaggio esclusivo di pochi esperti, ma è qualcosa sempre più alla portata di chiunque possa ottenere risposte, per esempio, da strumenti come ChatGpt”. Così Sergio Amati, general manager di Iab Italia, ai microfoni di Forbes Italia a margine dell’ edizione 2023 del Data Day di Iab Italia.

Secondo Amati, siamo di fronte a un’opportunità storica che va “compresa” e “governata”. Ecco perché un viaggio attraverso i big data e l’intelligenza artificiale, tra nuove frontiere offerte da supercalcolo e supercomputer, per imparare a leggere come stanno rivoluzionando il mondo delle imprese, del marketing e della comunicazione digitali. Temi dei quali si è ampiamento discusso nell’ambito di un’intera mattinata di lavori al Cariplo Factory – Base Milano. Per l’occasione è stata presentata anche una ricerca ad hoc di Iab in collaborazione con Bva Doxa per indagare il reale livello di conoscenza e diffusione degli strumenti di Ai nelle imprese.

Rivivi il Data Day, di cui Forbes Italia è stato media partner, attraverso le interviste ad alcuni dei relatori presenti. Un nuovo capitolo dell’impegno comune per “decodificare il cambiamento”, come recitava il tema dello Iab Forum e dove, anche in quell’occasione, Forbes è stato media partner.

Con le interviste a:

– Sergio Amati, general manager Iab Italia

– Antonio Filoni, head of b.u. digital & innovation Bva Doxa

– Marco Becca, direttore Ifab

– Claudio Arlandini, project manager, industry liaison Cineca

– Simone Pieranni, giornalista Chora Media

– Niccolò Sanarico, general partner Primo Digital

– Licia Garotti, head intellectual property, tech & It Gattai, Minoli, Partners

– Andrea D’Onofrio, marketing lead for data & analytics Microsoft

– Andrea Cosentini, head of data science & a.i. Intesa Sanpaolo

– Franco Milazzo, cofounder e ceo TheNewCo

– Andrea Ronchi – principal di Aramix, Gruppo Datrix

– Marco Santambrogio, senior advisor e investor

Le interviste sono a cura di Matteo Rigamonti, giornalista Forbes Italia.

