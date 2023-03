Bill Gates vuole usare l’intelligenza artificiale per dare assistenza sanitaria ai più poveri

Sul suo blog , l’ex amministratore delegato di Microsoft e filantropo miliardarioha definito l’intelligenza artificiale il “progresso più importante” della tecnologia dopo lo sviluppo di computer e smartphone. Gates ha inoltre sostenuto che l’intelligenza artificiale offre opportunità e responsabilità in quanto può contribuire a migliorare l’accesso all’assistenza sanitaria e all’istruzione a livello globale. Ma ha riconosciuto che gli sviluppatori devono ancora risolvere alcuni problemi.

Aspetti principali

Gates vede i progressi fatti dall’Ia come un modo per migliorare la produttività sul posto di lavoro, contribuire a ridurre le morti globali prevenibili tra i bambini e migliorare le disuguaglianze nell’istruzione americana migliorando le competenze matematiche degli studenti.

Gates ha previsto che l'intelligenza artificiale ridurrà il carico di lavoro degli operatori sanitari, completando per loro compiti come la compilazione delle richieste di rimborso assicurativo e la stesura delle note delle visite mediche.

, completando per loro compiti come la compilazione delle richieste di rimborso assicurativo e la stesura delle note delle visite mediche. Gates vede nell’Ia anche un modo per ridurre il tasso di mortalità dei bambini piccoli – cinque milioni di bambini sotto i cinque anni muoiono ogni anno – soprattutto nei Paesi poveri. L’Ia potrebbe infatti aiutare i pazienti a determinare se hanno bisogno di cure e i dispositivi collegati all’Ia, come gli ecografi, potrebbero aiutare gli operatori sanitari a essere più produttivi.

Una delle priorità della Gates Foundation sarà quella di garantire che i progressi dell'Ia vengano utilizzati per aiutare le popolazioni più povere del mondo, comprese quelle che lottano contro problemi di salute come l'Aids, la tubercolosi e la malaria.

, comprese quelle che lottano contro problemi di salute come l’Aids, la tubercolosi e la malaria. Nei prossimi cinque-dieci anni l’Ia potrebbe anche rivoluzionare l’istruzione, ha detto Gates, creando strumenti in grado di comprendere gli interessi e lo stile di apprendimento di un individuo e di adattare i contenuti educativi a tali esigenze, ma ha avvertito che gli strumenti devono essere ugualmente accessibili a tutte le scuole.

A margine

Negli ultimi mesi l’intelligenza artificiale ha raggiunto i consumatori attraverso i chatbot in grado di simulare le conversazioni umane; Microsoft – che Gates ha co-fondato quasi 50 anni fa – ha investito in OpenAi, la società che ha creato ChatGpt. Microsoft ha integrato ChatGPT nel suo motore di ricerca Bing e martedì Google ha annunciato la sua risposta alla frenesia dell’Ia con il lancio del suo chatbot Bard.

I punti critici

Gates ha riconosciuto le attuali carenze dell’Ia, tra cui la mancanza di comprensione del ragionamento astratto, la capacità di creare qualcosa di fittizio quando gli viene chiesto dagli utenti e l’incapacità di comprendere il contesto delle richieste umane. Tuttavia, ha sostenuto che nessuno di questi problemi è “una limitazione fondamentale” della tecnologia e ha detto che i problemi, che gli sviluppatori stanno lavorando per risolvere, “saranno eliminati prima che ce ne accorgiamo”.

Gates ha anche sottolineato la preoccupazione che l’Ia possa essere usata per scopi negativi, ma ha detto che i governi e il settore privato devono lavorare insieme per “limitare i rischi”.

La frase chiave

“L’Ia cambierà il modo in cui le persone lavorano, imparano, viaggiano, ricevono assistenza sanitaria e comunicano tra loro”, ha detto Gates. “Intere industrie si riorienteranno intorno ad essa. Le aziende si distingueranno per la loro capacità di utilizzarla”.

Sullo sfondo

Sebbene il post di martedì rappresenti il più deciso appoggio di Gates al futuro dell’Ia, non si tratta affatto dei primi commenti di Gates su questa tecnologia in via di sviluppo. Il mese scorso, in un’intervista esclusiva a Forbes, Gates ha descritto i progressi dell’IA come “piuttosto sbalorditivi” e, analogamente alla lettera di martedì, li ha paragonati agli sviluppi del Pc e di internet. Gates ha affermato che il programma di intelligenza artificiale OpenAI, sostenuto da Microsoft, funziona meglio di altri nel settore e ha definito l’ampia disponibilità di ChatGPT “davvero impressionante”.

Alla fine dello scorso anno, Gates ha anche dichiarato che la sua fondazione stava lavorando allo sviluppo di uno strumento a ultrasuoni per i paesi in via di sviluppo utilizzando un software di intelligenza artificiale. La sonda, che secondo Gates potrebbe contribuire a ridurre il numero di decessi nel periodo neonatale, verrebbe collegata a un telefono cellulare o a un tablet e sarebbe in grado di distinguere se la gravidanza è ad alto rischio o se la madre potrebbe aver bisogno di un parto cesareo.

Se la tecnologia si rivelerà utile nei luoghi in cui viene attualmente testata – Kenya e Sudafrica – Gates ha dichiarato che potrebbe essere ampiamente disponibile entro due o tre anni.

Il patrimonio di Gates

Secondo le stime di Forbes, Gates ha un patrimonio di 107 miliardi di dollari, il che lo rende la quinta persona più ricca del mondo.

