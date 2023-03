Il 64% dei lavoratori si dimetterebbe se dovesse tornare in ufficio a tempo pieno

sarebbero disposti a dimettersi in caso di rientro full time in ufficio. È questo uno dei dati salienti del Global Human Capital Trends Report 2023 di Deloitte. Oltre a questo dato, riferito alla forza lavoro globale,è importante lavorare in un’azienda che si impegni concretamente sul fronte della sostenibilità ambientale. Inoltre,ha rilevato una chiara relazione predittiva tra l’impegno delle organizzazioni su tematiche di sostenibilità e la probabilità di ottenere prestazioni più elevate.

Per quanto riguarda poi Gen Z e Millenials, un terzo di loro lascerebbe il proprio lavoro anche in assenza di un’altra offerta, mentre due su cinque hanno rifiutato un’occupazione perché non in linea con i propri valori. Inoltre, quanto al far corrispondere le nuove opportunità lavorative e le competenze attese, il 96% ritiene fondamentale l’avvicinamento a un modello di gestione della conoscenza che possa valorizzare le persone per le proprie capacità, competenze e attitudini e non necessariamente per il ruolo ricoperto. Proprio le aziende italiane che si stanno avvicinando a un modello di gestione skill-based risultano essere per il 62% più innovative e più agili.

LEGGI ANCHE: Per la Generazione Z la laurea e il posto fisso non sono essenziali per avere successo

L’importanza della sostenibilità

Un’altra componente fondamentale riguarda l’inclusione della sostenibilità tra gli obiettivi di ciascuna azienda. Il 64% dei rispondenti alla ricerca preferisce far parte di un’organizzazione che crei valore non solo per il business, ma anche per la realtà in cui opera e per la società in generale. In Italia soltanto il 15% degli intervistati crede che la propria organizzazione sia pronta ad adottare la sostenibilità in tutti i processi organizzativi, confermando come ci sia ancora molta strada da compiere per raggiungere risultati concreti e tangibili in tema di sostenibilità.

L’indagine 2023 di Deloitte ha visto coinvolti diecimila figure di tutti i settori tra manager aziendali e responsabili delle risorse umane, con la partecipazione di 105 paesi.

Un nuovo modello di lavoro

“Le aziende”, commenta Alessandro Ghilarducci, human capital leader di Deloitte Italia, “si trovano a rivedere i confini tradizionali e a progettare ambienti fisici, digitali o ibridi che si adattino alle diverse esigenze lavorative e rispettino le preferenze dei lavoratori anche alla luce dell’adozione di nuove tecnologie. Un approccio sempre più basato su competenze, interessi e passioni dei lavoratori permetterà di andare oltre i confini tradizionali dei ruoli e di massimizzare il contributo e la crescita di ciascuna persona, creando un’esperienza di lavoro del tutto nuova. Le organizzazioni che si stanno avvicinando a modelli di gestione della conoscenza skill-based dimostrano di poter promuovere il potenziale dei loro lavoratori e risultano essere più innovative e agili per il 62% degli intervistati in Italia”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.