È italiano il più giovane miliardario del mondo

L’età media dei miliardari è 65 anni, secondo l’ ultima classifica di Forbes delle persone più ricche del pianeta , e il più anziano è il magnate delle assicurazioni George Joseph , che ne ha 101. Ma l’anzianità non è un requisito per accumulare grandi ricchezze. Ci sono infatti 15 persone nel mondo, che vantano una fortuna miliardaria nonostante abbiano 30 anni o meno.

I più giovani miliardari del mondo: Clemente Del Vecchio e Kim Jung-youn

I più giovani di questo gruppo fortunato sono Clemente Del Vecchio e Kim Jung-youn, nessuno dei quali ha ancora raggiunto i 20 anni. I padri di entrambi, Leonardo Del Vecchio e Kim Jung-ju, sono morti nel 2022 e hanno lasciato loro quote nelle rispettive società. Del Vecchio, che compirà 19 anni a maggio, ottiene la sua fortuna da una quota della holding del padre, Delfin, che detiene una partecipazione nel colosso dell’occhialeria Luxottica (noto per marchi come Ray-Ban e Sunglass Hut). Non si sa molto del giovane erede, dei sei fratelli (due dei quali anche under 30) e della matrigna.

Ancora meno si sa di Kim, la cui fortuna risiede nel gigante del gioco online nippo-sudcoreano Nexon. Si ritiene che lei e la sorella Jung-min abbiano rispettivamente 19 e 21 anni, ma un rappresentante dell’azienda ha rifiutato di commentare la loro età e Forbes non è riuscito a trovare alcuna fonte primaria che confermasse le loro date di nascita.

Il trentenne più ricco è l’erede della Red Bull

Il più ricco con un’età pari a 30 anni è l’erede della Red Bull, Mark Mateschitz, il cui padre, Dietrich, è morto nell’ottobre 2022. Con una fortuna stimata di 34,7 miliardi di dollari, vale quasi dieci volte di più del prossimo giovane miliardario più ricco, Clemente Del Vecchio e i suoi due fratelli. Mateschitz è il più ricco di tutti i 150 nuovi arrivati nella lista dei miliardari del 2023.

Chi sono gli imprenditori self-made

Complessivamente, 11 di questi 15 hanno ereditato le loro fortune. Solo quattro sono imprenditori self-made. Tra questi Ben Francis, che ha fondato il produttore di abbigliamento sportivo Gymshark nel 2012, quando aveva 19 anni, e Palmer Luckey, che ha venduto la sua prima startup a Facebook ed è tornato con un’attività di successo nel settore della tecnologia della difesa. Entrambi sono nuovi membri nella schiera dei miliardari.

L’anno scorso c’erano anche 15 under 30 in totale, ma i nomi sono cambiati considerevolmente grazie a nove nuovi arrivati e otto persone che hanno abbandonato completamente i ranghi dei miliardari, tra cui i co-fondatori di Brex, Henrique Dubugras e Pedro Franceschi, e i co-fondatori di DoorDash, Stanley Tang e Andy Zanna. Hanno ancora tutto il tempo per fare ritorno. Molto più difficile sarebbe invece per il co-fondatore di FTX Gary Wang, 29 anni, che si è dichiarato colpevole di frode a dicembre.

Complessivamente, questi 15 giovani hanno un patrimonio combinato di 64 miliardi di dollari, 10 miliardi in più rispetto al 2022, in gran parte grazie all’enorme eredità di Mateschitz. Tuttavia, accumulare così tanti soldi essendo così giovani rimane un’impresa rara: insieme, questo gruppo esclusivo rappresenta solo lo 0,6% dei 2.640 miliardari nel mondo.

Ecco i 15 membri della lista dei miliardari del mondo che hanno meno di 30 anni, classificati dal più anziano al più giovane:

Ben Francis

Età: 30 | Cittadinanza: U.K. | Fonte di guadagno: Gymshark | Patrimonio netto: $1,2 miliardi

Francis si divideva tra lezioni universitarie e la consegna delle pizze quando ha fondato il produttore di abbigliamento sportivo Gymshark nel 2012, all’età di 19 anni. Ha cucito i primi pezzi nel garage dei suoi genitori a Birmingham, nel Regno Unito, e si è fatto strada nell’attrezzatura da allenamento, attirando influencer per spingere il suo marchio. Gymshark ha realizzato più di $ 500 milioni di vendite nel 2021. Francis ha venduto il 21% dell’attività alla società di private equity General Atlantic nel 2020 per $ 300 milioni, ma possiede ancora il 70%. La mossa più recente dell’unicorno? Un negozio fisico: Gymshark London ha aperto nel 2022 e offre corsi di allenamento e i capi del marchio.

Palmer Luckey

Età: 30 | Cittadinanza: U.S. | Fonte di guadagno: Realtà virtuale | Patrimonio netto: $1,7 miliardi

L’ex adolescente mago dei videogame ha fondato il produttore di cuffie VR Oculus e lo ha venduto a Facebook per $ 2 miliardi nel 2014, quindi ha iniziato a costruire armi. La sua startup tecnologica per la difesa Anduril, che dispone di sistemi sul campo in Ucraina e mira a costruire droni e prodotti di sorveglianza per il Dipartimento della Difesa, ha raccolto 1,5 miliardi di dollari con una valutazione di 8,5 miliardi di dollari a dicembre.

Mark Mateschitz

Età: 30 | Cittadinanza: Austria | Fonte di guadagno: Red Bull | Patrimonio netto: $34,7 miliardi

Ha ereditato il 49% del gigante delle bevande energetiche Red Bull dopo che suo padre, il co-fondatore Dietrich Mateschitz, è morto a ottobre. Poco dopo, si è dimesso dal ruolo di capo dei prodotti organici per “concentrarsi sul suo ruolo di azionista”.

Michal Strnad

Età: 30 | Cittadinanza: Repubblica Ceca | Fonte di guadagno: Armi | Patrimonio netto: $2 miliardi

Il suo gruppo cecoslovacco è uno dei maggiori fornitori di munizioni, equipaggiamento di terra ed equipaggiamento di artiglieria dell’esercito ucraino, che ha contribuito a raddoppiare le vendite per 620 milioni di dollari nella prima metà del 2022. Ha assunto il pieno controllo dell’attività, fondata da suo padre, nel 2018.

Gustav Magnar Witzoe

Età: 29 | Cittadinanza: Norvegia | Fonte di guadagno: Allevamento ittico | Patrimonio netto: $2,7 miliardi

Possiede quasi la metà dell’azienda di allevamento di salmoni SalMar ASA, ereditata da suo padre Gustav Witzoe, ma non ha un ruolo operativo. Invece, sta lanciando la sua linea come investitore di startup immobiliari e tecnologiche.

Ryan Breslow

Età: 28 | Cittadinanza: U.S. | Fonte di guadagno: E-commerce | Patrimonio netto: $1,1 miliardi

Il manager che ha abbandonato Stanford ha fondato tre startup, a quattro anni di distanza: Bolt, che lo ha portato alla fama, Eco e Love, la sua venture del 2022. Mirano a rimuovere gli intermediari rispettivamente nell’elaborazione dei pagamenti, nella finanza personale e nei prodotti farmaceutici. Un quarto nascente progetto di crittografia, Movement DAO, doveva essere lanciato quest’anno, ma ha portato a una battaglia legale contro un ingegnere che avrebbe rubato due terzi del suo finanziamento iniziale. L’avvocato dell’ingegnere ha respinto le accuse, giudicandole “frivole”.

Leonardo Maria Del Vecchio

Età: 27 | Cittadinanza: Italia | Fonte di guadagno: Luxottica | Patrimonio netto: $3,5 miliardi

Il boss degli occhiali Leonardo Del Vecchio era la seconda persona più ricca d’Italia quando morì nel giugno 2022, lasciando il 12,5% della sua fortuna – per lo più azioni di Essilor-Luxottica quotata in borsa, la più grande azienda di occhiali del mondo – alla sua vedova Nicoletta Zampillo, sei figli e un figliastra. Leonardo Maria è l’unico figlio di suo padre con Zampillo e dirige la strategia per Luxottica.

Katharina Andresen

Età: 27 | Cittadinanza: Norvegia | Fonte di guadagno: Investimenti | Patrimonio netto: $1,5 miliardi

Insieme alla sorella minore Alexandra, Katharina è proprietaria di sesta generazione di Ferd, la società di investimento da oltre 4 miliardi di dollari (equity) gestita dal padre, Johan. Katharina è responsabile della sostenibilità presso un’impresa di costruzioni con sede a Oslo.

Wang Zelong

Età: 26 | Cittadinanza: Cina | Fonte di guadagno: Produzione di pigmenti | Patrimonio netto: $1,4 miliardi

La fortuna di Wang proviene da una partecipazione nella società quotata a Shenzhen CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide, una sostanza chimica utilizzata per creare pigmenti bianchi per vernice e carta.

Alexandra Andresen

Età: 26 | Cittadinanza: Norvegia | Fonte di guadagno: Investimenti | Patrimonio netto: $1,5 miliardi

Alexandra e la sorella Katharina possiedono ciascuna una quota del 42% nella società di investimento Ferd. Invece di tenere le redini di Ferd, tiene le redini vere e proprie: Alexandra è tre volte campionessa norvegese junior di dressage, e guida una struttura di allevamento e addestramento di cavalli.

Luca Del Vecchio

Età: 21 | Cittadinanza: Italia | Fonte di guadagno: Luxottica | Patrimonio netto: $3,5 miliardi

Uno dei due figli tra Leonardo Del Vecchio e Sabrina Grossi, ex membro del consiglio di amministrazione di Luxottica ed ex responsabile delle relazioni con gli investitori dell’azienda, Luca non è noto per avere un ruolo nell’azienda di occhiali.

Kim Jung-min

Età: 21 | Cittadinanza: Sud Corea | Fonte di guadagno: Giochi online | Patrimonio netto: $1,7 miliardi

Insieme alla sorella minore, Kim Jung-youn, Jung-min ha ereditato circa un terzo dei beni della loro famiglia, inclusa una quota del 15% ciascuno nel produttore di giochi Nexon, dopo la morte del padre Kim Jung-ju a febbraio 2022. Jung-ju ha fondato Nexon, noto per i suoi giochi online multiplayer di massa Kingdom of the Winds e MapleStory, nel 1994. Forbes non conosce la sua età precisa.

Kevin David Lehmann

Età: 20 | Cittadinanza: Germania | Fonte di guadagno: Drogherie | Patrimonio netto: $2,3 miliardi

Ha ereditato il 50% della catena di farmacie tedesca dm-drogerie markt da suo padre all’età di 14 anni. È rimasta sotto amministrazione fiduciaria fino al suo 18esimo compleanno, quando è diventato un miliardario. Né Lehmann né suo padre sono coinvolti operativamente nella società da 14 miliardi di dollari di entrate.

Kim Jung-min

Età: 19 | Cittadinanza: Sud Corea | Fonte di guadagno: Giochi online | Patrimonio netto: $1,7 miliardi

Uno dei due adolescenti miliardari nelle classifiche di quest’anno, Kim Jung-youn ha ereditato una partecipazione nella holding del suo defunto padre, che a sua volta detiene circa la metà del gigante dei giochi online Nexon. Entrambe le sorelle Kim mantengono un basso profilo e non sono note per avere un ruolo attivo nell’azienda. Forbes non conosce la sua età precisa.

Clemente Del Vecchio

Età: 18 | Cittadinanza: Italia | Fonte di guadagno: Luxottica | Patrimonio netto: $3,5 miliardi

Il mondo ha avuto un nuovo miliardario adolescente quando Leonardo Del Vecchio è morto nel giugno 2022. Clemente, il più giovane erede di Del Vecchio, non è noto per avere un ruolo in Luxottica, che possiede Sunglass Hut, Ray-Ban e Oakley, tra gli altri.

