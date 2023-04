Bernard Arnault scalza Elon Musk: è lui in cima alla classifica dei miliardari di Forbes 2023

Per la prima volta un francese guida la classifica mondiale dei miliardari. La 37esima lista degli uomini più ricchi del mondo stilata da Forbes incorona infatti, patron della multinazionale del lusso Lvmh. Proprietario di marchi come Louis Vuitton, Christian Dior e Tiffany, Arnault ha un patrimonio stimato di. Nell’ultimo anno le azioni del suo gruppo hanno visto aumentare il proprio valore del 18%, portando nelle casse del magnate

Il podio

A cedere il posto ad Arnault è Elon Musk. Nell’ultimo anno l’imprenditore sudafricano ha perso 39 miliardi di dollari, soprattutto a causa del discusso affare per l’acquisto di Twitter, che lo ha costretto a vendere 23 miliardi di azioni di Tesla per ottenere liquidità sufficiente. Il suo patrimonio è ora stimato in 180 miliardi di dollari.

Il terzo gradino del podio è occupato da Jeff Bezos, boss di Amazon dal patrimonio di 114 miliardi di dollari. Rispetto allo scorso anno, Bezos ha visto calare la sua ricchezza di 57 miliardi, complice soprattutto un calo del 38% delle azioni del gigante dell’e-commerce. Rimangono appena fuori dal podio Larry Ellison, cofondatore della multinazionale statunitense Oracle (107 miliardi di dollari) e la leggenda degli investimenti Warren Buffet (106 miliardi).

Chi esce e chi entra

Nell’ultimo anno 254 persone hanno perso lo status di miliardario. Tra loro c’è Sam Bankman-Fried, l’ex prodigio delle criptovalute imputato per il fallimento della sua Ftx, quello che era il suo socio e che potrebbe essere l’avversario che affronterà in tribunale, Gary Wang, e il musicista Kanye West. Una persona è uscita dal club dei miliardari per scelta: Yvon Chouinard, fondatore del brand di abbigliamento Patagonia, che ha donato il marchio a un trust e a un’organizzazione no profit che combatte le crisi ambientali. 33 i miliardari che invece sono venuti a mancare, tra cui il fondatore della Red Bull, Dietrich Mateschitz, e il magnate immobiliare Ted Lerner.

Tra i 150 nuovi miliardari spiccano soprattutto due stelle dello sport: la leggenda del basket LeBron James, dal patrimonio di un miliardo di dollari, e quella del golf Tiger Woods, che entra nel club con 1,1 miliardi. Presente quest’anno anche l’icona della moda Tom Ford (2,2 miliardi). Sono 65 le persone rientrate in classifica dopo esserne uscite negli anni scorsi.

Un anno poco esaltante

In generale, gli ultimi 12 mesi non sono stati esaltanti per i miliardari. Per il secondo anno di fila infatti sono in calo infatti sia per numero (da 2.668 a 2.640), sia per ricchezza complessiva, che ora si attesta sui 12.200 miliardi di dollari, 500 miliardi in meno rispetto allo scorso anno.

Età, sesso e provenienza

L’età media dei miliardari è di 65 anni. Il più anziano è il magnate delle assicurazioni George Joseph, che a 101 anni detiene un patrimonio complessivo di 1,3 miliardi di dollari. Tra i più giovani, invece, spicca l’italiano Clemente Del Vecchio, erede dell’impero Luxottica, che a soli 18 anni può contare su una fortuna di 3,5 miliardi.

Rispetto alla classifica dell’anno scorso è aumentato il numero di donne, da 327 a 337. La più ricca rimane la francese Francoise Bettencourt Meyers, nipote del fondatore del colosso della bellezza L’Oréal, con un patrimonio di 80,5 miliardi di dollari.

Gli Stati Uniti sono la nazione con il maggior numero di miliardari: 735, che detengono una ricchezza totale di 4.500 miliardi di dollari. La Cina resta seconda con 526, seguita da India (169), Germania (126) e Russia (105).

I più ricchi del mondo

Di seguito la classifica delle dieci persone più ricche del mondo secondo Forbes.

1 | Bernard Arnault e famiglia

Patrimonio: 211 miliardi

Fonte di ricchezza: Lvmh

2 | Elon Musk

Patrimonio: 180 miliardi

Fonti di ricchezza: Tesla, SpaceX

3 | Jeff Bezos

Patrimonio: 114 miliardi

Fonte di ricchezza: Amazon

4 | Larry Ellison

Patrimonio: 107 miliardi

Fonte di ricchezza: Oracle

5 | Warren Buffett

Patrimonio: 106 miliardi

Fonte di ricchezza: Berkshire Hathaway

6 | Bill Gates

Patrimonio: 104 miliardi

Fonte di ricchezza: Microsoft

7 | Michael Bloomberg

Patrimonio: 94,5 miliardi

Fonte di ricchezza: Bloomberg

8 | Carlos Slim Helu e famiglia

Patrimonio: 93 miliardi

Fonte di ricchezza: telecomunicazioni

9 | Mukesh Ambani

Patrimonio: 83,4 miliardi

Fonti di ricchezza: varie

10 | Steve Ballmer

Patrimonio: 80,7 miliardi

Fonte di ricchezza: Microsoft

