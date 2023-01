Reed Hastings si è dimesso da ceo di Netflix

(Photo by Ore Huiying/Getty Images for Netflix)

Come ha annunciato nel rapporto sugli utili del quarto trimestre di Netflix, il cofondatore della piattaforma di streaming Reed Hastings ha lasciato la carica di co-ceo dopo 25 anni alla guida dell’azienda. Il passo indietro arriva dopo che il servizio di streaming ha aggiunto oltre 7 milioni di abbonati negli ultimi tre mesi del 2022, superando le aspettative e registrando un leggero aumento dei ricavi dopo una prima metà dell’anno difficile.

Aspetti principali

L’ex coo Greg Peters sostituirà Hastings come co-ceo di Netflix, affiancando l’attuale co-ceo Ted Sarandos , mentre Hastings rimarrà come presidente esecutivo del marchio.

sostituirà Hastings come co-ceo di Netflix, affiancando l’attuale co-ceo , mentre Hastings rimarrà come presidente esecutivo del marchio. Il gigante dello streaming ha registrato 230,75 milioni di abbonati , con un aumento di 7,66 milioni rispetto al terzo trimestre, più dei 4,5 milioni previsti.

, con un aumento di 7,66 milioni rispetto al terzo trimestre, più dei 4,5 milioni previsti. Nel quarto trimestre Netflix ha registrato un fatturato di 7,85 miliardi di dollari , circa l’1,2% in più rispetto ai 7,7 miliardi di dollari dello stesso periodo dell’anno precedente e in linea con le previsioni degli analisti.

, circa l’1,2% in più rispetto ai 7,7 miliardi di dollari dello stesso periodo dell’anno precedente e in linea con le previsioni degli analisti. L’utile netto, invece, è sceso rispetto all’anno scorso a 55 milioni di dollar i, o 0,12 dollari per azione, rispetto ai 607 milioni di dollari di un anno fa e al di sotto delle aspettative medie degli analisti di 0,45 dollari per azione.

i, o 0,12 dollari per azione, rispetto ai 607 milioni di dollari di un anno fa e al di sotto delle aspettative medie degli analisti di 0,45 dollari per azione. Le azioni di Netflix sono aumentate di quasi il 5% nelle contrattazioni subito dopo l’annuncio. Nell’ultimo anno le azioni sono crollate del 37%, molto di più della media del 23% del Nasdaq, il settore tecnologico.

Il patrimonio dell’ex ceo di Netflix

Secondo le stime di Forbes, Hastings ha un patrimonio di 3,3 miliardi di dollari. Il 62enne possiede circa il 2% di Netflix, quotata in borsa nel 2002. Sarandos è stato promosso co-ceo nel 2020.

Vicende da considerare

Il rapporto sugli utili segna la fine di uno degli anni più difficili della storia di Netflix. Nel primo trimestre, per la prima volta in un decennio, ha registrato perdite di abbonati, che sono proseguite nel secondo trimestre. Nel terzo trimestre, tuttavia, il gigante dello streaming ha ricominciato a vedere crescere gli abbonati, invertendo la perdita di abbonati registrata nella prima metà dell’anno. L’azienda ha attribuito le perdite in parte alle famiglie che condividono account e password tra loro e ha lanciato programmi di prova in alcuni Paesi per combattere il problema. È stato riferito che questo programma verrà esteso agli Stati Uniti nel corso dell’anno.

A novembre Netflix ha anche lanciato un abbonamento più economico, supportato dalla pubblicità, per aumentare la sua base di abbonati, anche se il mese scorso Digiday ha riferito che l’azienda è in ritardo rispetto alle aspettative di audience promesse agli inserzionisti e il Wall Street Journal ha riportato dati che mostrano che solo il 9% dei nuovi utenti di Netflix si è iscritto al livello supportato da pubblicità nel suo primo mese. Tuttavia, gli show di Netflix rilasciati nel 2022 hanno registrato un record di spettatori. Cinque dei 10 show in lingua inglese più visti nel primo mese su Netflix sono stati pubblicati l’anno scorso.

“Come Gates e Bezos”

Hastings, 62 anni, ha twittato che rimarrà come presidente esecutivo per “molti anni a venire” e che ha “molta fiducia” nella leadership di Peters e Sarandos. “Il doppio del cuore, il doppio della capacità di soddisfare gli abbonati e accelerare la crescita”, ha scritto Hastings. Ha dichiarato che intende dedicare “più tempo alla filantropia” e concentrarsi sulle azioni di Netflix. In una dichiarazione, Hastings si è paragonato a Bill Gates di Microsoft e a Jeff Bezos di Amazon, che hanno passato “il testimone ad altri”.

