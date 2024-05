La donna che ha ispirato “Baby Reindeer” vuole fare causa a Netflix. E chiede 1,25 milioni di dollari a Piers Morgan per un’intervista “strumentalizzata”

La donna realmente esistita che ha ispirato la serie di Netflix Baby Reindeer ha dichiarato di essere stata ritratta in modo impreciso nello show, diffamata dallo streamer e dal creatore della serie Richard Gadd, oltre che sfruttata dal conduttore Piers Morgan durante un’intervista la scorsa settimana. Per questi motivi la donna sta minacciando diverse azioni legali.

Aspetti principali

Fiona Harvey ha confermato pubblicamente di essere la persona che ha ispirato il personaggio di “Martha” in Baby Reindeer. Si dice che la donna abbia perseguitato ossessivamente Gadd inviandogli decine di migliaia di messaggi e lettere online dopo essersi incontrati in un bar a Londra nel 2013.

Sebbene Gadd non abbia mai condiviso l'identità del suo vero stalker e abbia persino chiesto agli investigatori di interrompere la caccia su Internet iniziata dopo il decollo del suo show, Harvey ha dichiarato di essere stata identificata come ispiratrice della "Baby Renna" dai fan e di essere stata diffamata dalle sue false affermazioni.

L’avvocato Chris Daw KC ha dichiarato a Deadline che sta lavorando con Harvey a una causa per diffamazione contro Netflix, che ha pubblicizzato la serie come una “storia vera” nonostante diversi dettagli falsi, tra cui il fatto che il personaggio dello stalker sia stato denunciato per stalking e condannato alla prigione.

Daw ha affermato che Netflix non ha fatto abbastanza per oscurare la vera identità di Harvey nella realizzazione dello show (nonostante l'attrice Jessica Gunning abbia affermato che i produttori hanno fatto "sforzi estremi per cercare di assicurarsi che le identità fossero mantenute private") e ritiene che Harvey possa richiedere un risarcimento per uso improprio della sua immagine.

Oltre a una potenziale richiesta di risarcimento per diffamazione nei confronti di Netflix, la Harvey ha chiesto 1,26 milioni di dollari al conduttore Piers Morgan dopo che un'intervista da lei realizzata con l'emittente britannica ha totalizzato più di 2,6 milioni di visualizzazioni su YouTube in soli cinque giorni.

Harvey ha dichiarato al Daily Record, un tabloid scozzese, di aver ricevuto un'offerta di 250 sterline per l'intervista, ma di pretendere di più ora che è diventata virale.

Nell'intervista con Morgan, la Harvey ha dichiarato di voler fare causa al Daily Mail, un tabloid britannico, senza spiegare il perché.

I rappresentanti di Gadd e Netflix non hanno risposto immediatamente alla richiesta di commento di Forbes.

Le critiche

Harvey ha parlato pubblicamente di Baby Reindeer per la prima volta durante l’intervista della scorsa settimana. Gli spettatori hanno criticato l’emittente per aver sfruttato una donna che Gadd ha definito “mentalmente malata”.

Stuart Heritage del Guardian ha detto che l’intervista “puzzava di sporco sfruttamento”, mentre la Harvey ha dichiarato di essersi sentita sfruttata dal conduttore al solo scopo di ottenere informazioni. La donna ha rivelato al Daily Record di aver ricevuto da Morgan la richiesta di scattare una foto “solo perché ne aveva bisogno per la pubblicità” e che il suo fingere di interessarsi alla sua storia “era una grande recita”.

Morgan si è difeso, dicendo al The Media Show di Bbc Sounds che non ha avuto “nessuna remora” a realizzare l’intervista perché Harvey non è una condannata.

Citazioni importanti

“Quando si parla di salute mentale, Richard Gadd è stato molto onesto riguardo ai suoi problemi, eppure questo non sembra aver influito sulle preoccupazioni della gente, perché gli è stata concessa una tribuna per raccontare quella che lui dice essere la sua storia”, ha detto Morgan.

“Se gli è stato permesso di farlo, allora penso che la persona che ha presentato come una stalker condannata e che è andata in prigione per averlo molestato dovrebbe poter dire la sua se, come dice, non è vero”.

Sullo sfondo

Baby Reindeer è la trasposizione su Netflix di un one-man show di Gadd basato sulla sua esperienza di stalking e violenza sessuale avvenuta più di dieci anni fa. Gadd interpreta il personaggio principale, ribattezzato Donny Dunn, che nello show denuncia alla polizia la sua stalker, che viene arrestata, accusata e condannata a nove mesi di carcere.

La serie è stata un successo immediato su Netflix: ha debuttato al numero 5 della classifica TV dello streamer e ha trascorso 21 giorni al numero 1 prima di scendere al secondo posto la scorsa settimana.

Con l’aumento della popolarità, alcuni fan sono rimasti così affascinati da lanciare una caccia online alla vera identità dello stalker di Gadd e degli altri abusatori della serie.

Un uomo, Sean Foley, amico di Gadd nella vita reale, è stato accusato di essere uno stalker ritratto con così tanta veemenza nello show da essere stato costretto a chiamare la polizia per i post diffamatori abusivi e minacciosi. Sia Gadd che Jessica Gunning, che interpreta Martha, hanno chiesto ai fan di smettere di speculare prima che Harvey si rivelasse.

A margine

Gli standard per la diffamazione e l’uso dell’immagine sono diversi negli Stati Uniti e nel Regno Unito, dove è stato girato Baby Reindeer. Negli Stati Uniti, la persona che sostiene di essere stata diffamata ha l’onere di dimostrare che le informazioni diffuse sul suo conto sono false.

Nel Regno Unito, invece, l’onere della prova è a carico dell’imputato, che deve dimostrare che quanto affermato è vero. La legge britannica prevede, inoltre, che la persona che presenta la denuncia per diffamazione debba essere in grado di dimostrare che l’affermazione diffamatoria ha causato o causerà un “grave danno”.

Anche gli Stati Uniti hanno leggi consolidate sull’uso dell’immagine o dell’identità di una persona che impediscono ad altri di trarre profitto da quell’immagine senza il suo consenso. Nel Regno Unito non esistono leggi simili sui diritti della personalità o dell’immagine.

