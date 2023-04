Lvmh vale quasi più di Tesla. Intanto si allarga il divario tra Arnault e Musk

Aspetti principali

Lvmh, il conglomerato francese del lusso dietro a marchi come Tiffany, Christian Dior e Moët Hennessy, martedì 25 aprile alle 11.00 aveva una capitalizzazione di mercato di 484 miliardi di dollari .

. Questa cifra è di poco inferiore alla capitalizzazione di mercato di 510 miliardi di dollari di Tesla, dopo che le azioni del colosso americano dei veicoli elettrici sono scese solo ad aprile del 22%, tra le preoccupazioni degli investitori per la diminuzione dei margini di profitto.

di Tesla, dopo che le azioni del colosso americano dei veicoli elettrici sono scese solo ad aprile del 22%, tra le preoccupazioni degli investitori per la diminuzione dei margini di profitto. Secondo i dati di YCharts, sarebbe la prima volta dalla metà di gennaio che il market cap di Lvmh supererebbe quello di Tesla, e la prima volta dal giugno 2020, escludendo la parentesi di tre settimane di Tesla a cavallo del 2023.

I patrimoni di Arnault e Musk

Il valore di mercato di, l’azienda guidata dala persona più ricca del mondo, sta per superare quello di, l’azienda di, per la prima volta dopo diversi mesi. Arnault rimane saldamento in cima alla classifica dei miliardari con un vantaggio su Musk di quasi

Secondo le ultime stime di Forbes, Arnault ha un patrimonio di 240,4 miliardi di dollari, 67,1 miliardi in più rispetto ai 173,3 miliardi di dollari di Musk. Circa il 97% della fortuna di Arnault deriva dalla sua partecipazione del 48% in Lvmh, mentre la partecipazione del 23% di Musk in Tesla rappresenta circa il 58% del suo patrimonio netto.

L’obiettivo già raggiunto

All’inizio di questa settimana Lvmh ha raggiunto un altro obiettivo importante: è diventata la prima azienda europea a superare una valutazione di 500 miliardi di dollari. Tesla e Lvmh sono la decima e l’undicesima società di maggior valore al mondo, secondo Companies Market Cap. A dicembre Arnault ha superato Musk come persona più ricca del mondo. Il patrimonio netto di Musk è crollato del 15% nel mese di aprile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.