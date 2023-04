Forbes Quality Leaders: premiati a Villa Corsini i numeri uno del panorama imprenditoriale, culturale e dell’hospitality

dimora storica medicea a soli 7 km dal centro di Firenze,ha inaugurato la prima edizione dipremiando le personalità che guidano i percorsi della qualità italiana. La villa sulle prime colline del Chianti, tra le ultime residenze medicee ancora private, decorata e affrescata agli inizi del 1600 , ha ospitato l’evento che ha visto tra i premiati imprenditori, manager, personalità del mondo della cultura e dell’hospitality.

A condurre la serata il direttore di Forbes Alessandro Rossi che ha consegnato i riconoscimenti durante la cena di gala e ha introdotto Marco Forlani, amministratore delegato di BFC Media, che ha sottolineato l’importanza del progetto che valorizza il territorio e le sue eccellenze. Subito dopo Rossi ha chiamato sul palco Tommaso Corsini, direttore di Corsini Events, che ha contribuito all’organizzazione dell’evento organizzato nella location che la sua famiglia detiene da 60 anni.

Quality Leaders: la premiazione

Il premio per la comunicazione è stato assegnato ad Armando Barone, responsabile relazioni esterne di Accenture, per aver guidato la comunicazione della Tech Vision 2022, proponendo l’esperienza immersiva nel metaverso. Eike Schmidt direttore di Gallerie degli Uffizi, ha ricevuto il premio cultura per aver dato una nuova vita al museo che rappresenta il fulcro della cultura italiana e aver “tolto un po’ di polvere facendo risaltare ciò che conta davvero”, avvicinando i giovani all’arte.

Il premio hospitality è andato a Elisabetta Fabri di Starhotels Group per aver diffuso nel mondo la qualità dell’ospitalità italiana. Allo chef stellato, fondatore di Beck & Maltese Consulting, Heinz Beck, il premio food per aver sviluppato un’idea di cucina che si basa sul binomio qualità e salute.

Nella categoria fashion & lifestyle è stato premiato Matteo Lunelli, presidente di Altagamma, per il lavoro svolto nella valorizzazione e nella promozione dell’industria italiana di eccellenza. Riccardo Cotarella di Cotarella&Chiasso è stato premiato nella categoria beverage per la sua esperienza e la sua professionalità nel creare vini di successo e progetti proiettati nel futuro.

Riccardo Illy presidente del Polo del Gusto è stato premiato nella categoria innovazione per la qualità dei prodotti ottenuta grazie ai processi di selezione delle materie prime. Il premio per il terzo settore è stato assegnato a Veronica Bocelli vicepresidente di Andrea Bocelli Foundation per aver realizzato progetti in grado migliorare la qualità di vita delle persone.

A consegnare i premi Marica Campilongo, responsabile large corporate di Unicredit e Pasquale Cataldi, fondatore e ceo di Altus.

Anastasiya Zaytseva - Specialista libera @Anastasiya Zaytseva Stephanie Rudolph - Public Relations Riccardo Illy - Presidente @Polo del Gusto Mirko Crocoli - Giornalista, Isabella Garino - CEO @Liolàcosmetics Matteo Lunelli - Presidente @Altagamma Matteo Lunelli - Presidente @Altagamma 1 Marica Campilongo - responsabile large corporate @UniCredit Lorenzo Berneri - Head of Media Relation @UniCredit1 Lorenzo Berneri - Head of Media Relation @UniCredit Giulio Picchi - Titolare @Cibréo Giulia Piscina - Giornalista e presentatrice Giulia Bandini - CEO @Cogito srl Diletta Frescobaldi - Titolare Armando Barone - Responsabile Comunicazione Esterna @Accenture Antonio Sasa - Presidente @Sasa Srl Anna Balzani - Giornalista @Acontemporaryart Angeletti Olimpia - Head of Communications @AndreaBocelliFoundation Alessandro Grassi - PR @Grassipartners

Alessandro Grassi - PR @Grassipartners Andrea Cianferoni - Giornalista @Il Giornale d’Italia Angeletti Olimpia - Head of Communications @AndreaBocelliFoundation Carlotta Ferrari - Direttrice @Destination Florence CBB Fabrizio Gaggio - Direttore Generale @Gruppo UNA Giuseppe Salvini - Segretario Generale @Cameradicommerciodifirenze, Tommaso Corsini Linda Rosi - Operations Manager, Giulio Picchi - Titolare @Cibréo Marica Campilongo - responsabile large corporate, Francesco Squitieri, Lorenzo Berneri, Michele Belingheri @UniCredit Marta Olivari - PR Manager , Lydia Barbini - Group Marketing Director, Francesc Brunetti - Managing Director, Elisabetta Fabri - Presidente e CEO @ StarHotels Martina Rojas Chaigneau - Produttore, Lorenzo Corsini @Corsinievents Pasquale Cataldi - CEO @Altus Srl Riccardo Cotarella - Imprenditore @COTARELLA&CHIASSO Tommaso Corsini, Heinz Beck - Cuoco @Beck & Maltese Consulting Urbano Brini - Imprenditore @ToItalyGroup Urbano Brini - Imprenditore @ToItalyGroup1 Veronica Bocelli - Vice presidente @Andrea Bocelli Foundation, Alessandro Mauro Rossi - Direttore @Forbes Veronica Bocelli - Vice presidente @Andrea Bocelli Foundation

