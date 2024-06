Delisting, emissioni e acquisizioni: gli studi legali partecipanti alle operazioni più interessanti della settimana

Settimana ricca di affari andati a buon fine quella appena conclusa. Numerosi gli studi legali e professionali coinvolti nelle operazioni. Vediamone alcune particolarmente interessanti.

Unicredit, in relazione all’emissione di due prestiti obbligazionari senior non-preferred per complessivi 2 miliardi di euro, è stata assistita da A&O Shearman. L’operazione ha visto l’intervento anche di Clifford Chance in affiancamento agli istituti finanziari joint lead manager: Bbva, Citi, Deutsche Bank, Hsbc, Ing, Intesa Sanpaolo, Jp Morgan, Société Générale e Unicredit.

BonelliErede, PedersoliGattai e PwC Tls sono stati i consulenti legali che hanno accompagnato il delisting di Tod’s da Piazza Affari, a seguito dell’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa con successo da Crown Bidco, veicolo societario del fondo di private equity globale L Catterton.

Latham & Watkins ha invece assistito Business Integration Partners, nell’emissione e nel collocamento privato di titoli obbligazionari senior garantiti a tasso variabile da 70 milioni di euro con scadenza nel 2031.

Legance e Cappelli Rccd hanno seguito Pillarstone Spa nella costituzione e implementazione del fondo misto denominato Retail & Leisure Fund, istituito da Iq Eq Fund management e focalizzato sulla valorizzazione dei sottostanti asset immobiliari. La dotazione iniziale del fondo ha un controvalore di oltre 250 milioni di euro.

Lawes Avvocati ha accompagnato C41, creative content factory italiana, nell’aumento di capitale sociale che consente l’acquisizione del 10% delle quote da parte di Idntt Sa, attiva nella produzione di contenuti omnichannel, a sua volta assistita da Dla Piper.

Cdp Venture Capital Sgr, con il fondo Large Ventures, entra nel capitale sociale di Nozomi Networks, società americana attiva nel settore della cybersecurity per espanderne l’operatività sul mercato italiano. Lo studio Chiomenti ha supportato Cdp nell’operazione.

Legance ha assistito Snam per la stipula di un sustainability-linked loan da 1 miliardo di euro, concesso da un pool di banche finanziatrici composto da Bnl, Bnp Paribas, Banco Bpm, Crédit Agricole Cib, Intesa Sanpaolo (divisione Imi Cib) e Unicredit. Le banche si sono avvalse dello studio Dentons.

Saes Getters, società specializzata in applicazioni scientifiche e industriali, con l’ausilio di PedersoliGattai ha perfezionato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Fmb Feinwerk-und Meßtechnik, player nel settore dei componenti e della strumentazione scientifica per sincrotroni e acceleratori di particelle.

Infine, Clifford Chance ha assistito A2A nel collocamento della sua prima emissione obbligazionaria di green bond perpetua subordinata ibrida, dal valore nominale di 750 milioni euro. Nell’operazione, A&O Shearman ha seguito gli istituti finanziari coinvolti: Bnp Paribas, Goldman Sachs International, Jp Morgan, UniCredit, Bbva, BofA Securities, Crédit Agricole Cib, Citigroup, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Morgan Stanley, Santander e Société Générale.

