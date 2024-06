Cambio ai vertici in Accenture: Mauro Macchi sarà il nuovo ceo dell’area Emea

Cambio ai vertici in casa Accenture. La società ha appena annunciato che dal 1° settembre Mauro Macchi assumerà la carica di chief executive officer per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa (Emea), succedendo Jean-Marc Ollagnier che, invece, diventerà presidente della regione Emea.

LEGGI ANCHE: “L’importanza di giocare in anticipo: la storia e la visione di Mauro Macchi, ad di Accenture Italia”

Attualmente Macchi è infatti market unit lead per l’Italia, l’Europa Centrale e la Grecia (Iceg), membro del Global management committee dell’azienda, nonché amministratore delegato e presidente di Accenture Italia (carica, quest’ultima, che manterrà). Al suo posto, come market unit lead Iceg e amministratore delegato di Accenture Italia, succederà invece Teodoro Lio, attualmente responsabile per l’area consumer & manufacturing industries della regione Iceg.

“Durante il suo mandato, Macchi ha avuto un ruolo centrale nella crescita a doppia cifra della regione Iceg che si è distinta per la realizzazione di programmi di reinvenzione per aziende leader nel settore pubblico e privato”, dichiara la società. “Sotto la sua guida, l’Italia ha consolidato il proprio ruolo chiave all’interno del network mondiale di Accenture, confermandosi come uno dei grandi protagonisti dell’ecosistema nazionale dell’innovazione con oltre 22.000 talenti e una continua strategia di acquisizioni e di valorizzazione del territorio che ha visto anche la creazione di numerosi centri specializzati in tecnologie trasformative”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .