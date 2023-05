Gestione end-to-end dei pagamenti e strumenti di ottimizzazione delle strategie finanziarie: così American Express supporta le pmi nella loro crescita

Come società globale di servizi di pagamento integrati, American Express supporta le aziende nella loro crescita. Per questo la partnership con Assolombarda in occasione degli Assolombarda Awards è sembrata naturale. “L’evento riconosce gli sforzi e le innovazioni delle imprese locali in aree strategiche che condividiamo e sosteniamo: innovazione, performance, digitalizzazione, responsabilità e cultura”, spiega

Cosa hanno in comune American Express e Assolombarda?

American Express è orgogliosa di sostenere Assolombarda e il suo supporto alle pmi, la spina dorsale della nostra economia. La nostra missione è quella di stare accanto alle persone e alle aziende nella crescita e per questo ci impegniamo a fornire prodotti, servizi ed esperienze eccezionali ai nostri clienti. Diamo valore alle relazioni con i clienti e ci impegniamo a sostenerli nel migliore dei modi. Il supporto a iniziative come questa riconosce le innovazioni che le pmi sviluppano e mettono a disposizione per aiutare l’economia locale.

Qual è l’approccio di American Express al sostegno e alla crescita delle imprese italiane?

American Express sostiene le imprese nella crescita, assistendole con risorse, marketing e strumenti finanziari che vanno dalle carte di credito corporate agli strumenti per i pagamenti ai fornitori. Siamo partner di grandi e piccole aziende, lavoriamo costantemente per sostenere la competitività attraverso soluzioni di pagamento che riducono i tempi medi di incasso per i fornitori e aumentano i tempi medi di pagamento per i clienti, ottimizzando le strategie di pagamento della supply chain e fornendo al contempo una maggiore visibilità della spesa. Sosteniamo anche i piccoli commercianti e la crescita dello shopping di prossimità. Dal 2020, American Express organizza in Italia Shop Small, iniziativa che valorizza le piccole imprese indipendenti e incentiva i clienti American Express a sostenerle.

Concentrandosi sulle pmi, quali sono le loro esigenze e priorità secondo American Express?

Sosteniamo le piccole imprese in Italia da oltre 35 anni e abbiamo adattato i nostri prodotti e servizi seguendo l’evoluzione delle loro esigenze. Secondo una recente indagine di American Express e Bva Doxa su 300 pmi italiane, nel 2022 il 94% di loro ha valutato come ottimizzare le proprie finanze. Supportiamo le pmi aiutandole a gestire e far crescere efficacemente la loro attività, fornendo una gestione end-to-end dei pagamenti e offrendo prodotti fisici e virtuali avanzati che consentono loro di ottimizzare le strategie finanziarie, continuando a innovare per soddisfare le loro esigenze e aiutandole nelle spese strategiche e operative. Secondo la stessa ricerca, il 60% delle pmi italiane alloca meno di 10mila euro all’anno per le dotazioni digitali. American Express le aiuta a sviluppare competenze specifiche e ad accedere a tecnologie e servizi attraverso piattaforme innovative e partnership con player digitali. Il contesto in cui operano le aziende richiede una maggiore attenzione all’efficienza e, quindi, l’automazione dei processi rappresenta sicuramente una risposta a questa esigenza. Le nostre soluzioni di pagamento virtuale, per esempio, offrono alle aziende la possibilità di semplificare e razionalizzare i costi dei viaggi d’affari attraverso la completa automazione dei processi durante tutto il viaggio e, nel post-viaggio consentendo la riconciliazione automatica di tutti i flussi di pagamento.

