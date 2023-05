L’artista degli occhiali che crea solo pezzi unici e non riproducibili

Solo pezzi unici

“Credo che i dettagli diano vita alla nostra unicità”. Cosìpresenta le sue creazioni – perché di questo si tratta. Stiamo parlando di occhiali di lusso davvero singolari. L’idea è quella di realizzare delle vere e proprie opere d’arte che, essendo tali, sono uniche, inimitabili. In che modo? Realizzando ciascun pezzo con una combinazione d’idee, colori e varie essenze di materia che per forza di cose lo distinguono l’uno dall’altro.

Fossimo nel campo dell’informatica potremmo definirlo un non fungible token, più noto come Nft, cioè un prodotto irriproducibile: “Non escludo che arriveremo a produrne anche sotto questa forma”, aggiunge Galletti. Gli occhiali sono realizzati con materiali pregiati, legni accuratamente selezionati che garantiscono qualità, storia e unicità all’accessorio. E sono creati completamente a mano, così che nessun pezzo possa essere simile all’altro. Ciascuno ha delle caratteristiche distintive, come ad esempio il tipo di legno.

“Ti dirò di più, è molto forte il nostro legame con le tradizioni di artigianato e bellezza che ha questo paese”, prosegue sorridendo Filippo. “Infatti ci affidiamo alla maestria dei grandi artigiani che tramandano la tecnica a nuovi talenti come si faceva nelle antiche botteghe. Gli occhiali vanno sul volto e quindi devono essere perfetti in ogni dettaglio, esclusivi e portatori di un look elegante, mai banale”.

Dalla passione all’arte

Una passione trasformata in arte: “Qualche anno fa ho avuto modo di conoscere il mondo della moda e l’idea di realizzare un accessorio tecnico come l’occhiale mi ha affascinato. Da lì mi sono appassionato da autodidatta perché, in realtà, io provengo dal mondo delle startup. Prima della pandemia mi occupavo di trading. Usciti da quel periodo ho imparato da solo la progettazione dell’occhiale, mi sono procurato i macchinari necessari e ho quindi abbinato la mia società alla realizzazione di occhiali artigianali, fatti da me, a mano”. Perché proprio il legno? “L’ho scelto perché è il materiale che più si accosta all’artigianalità. Nonché, sotto questo punto di vista, il più lavorabile”.

Però Filippo ha un imprinting preciso, che lo ha portato a questo sbocco: la sua passione viscerale per design e artigianato nasce grazie ai suoi nonni, artigiani di una volta che quando era piccolo gli fecero vivere e comprendere l’arte del legno. Da qui nasce il marchio Filippo Galletti Design, che oggi è diventato un brand in grado di realizzare occhiali di lusso dal peso di pochi grammi. “I modelli della nostra linea sono quattro: Aries, Taurus, Gemini e Scorpio. L’essenza di ogni pezzo è mostrare al mondo l’unicità della persona grazie ad occhiali unici. E non è nemmeno un caso la scelta dei nomi dello zodiaco in latino, come per ricordare il legame che c’è con questa terra. Al momento la produzione è piccola perché stiamo ancora crescendo, parliamo di 35 fasi di lavorazione per un totale 12 giorni di produzione, che in un anno mi portano a confezionare circa 250 pezzi unici. La volontà è quella di espanderci in tutto il mondo. Oggi i punti vendita sono due: uno a Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto, l’altro a Dubai”.

