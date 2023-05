La stella miliardaria dell’Nba LeBron James starebbe pensando al ritiro

La stella dell’ Nba LeBron James ha lasciato intendere che sta valutando la possibilità di ritirarsi dopo la sconfitta deicontro i. Sarebbe un cambio di rotta da parte del giocatore rispetto a quanto dichiarato mesi fa.

LEGGI ANCHE: I soldi degli sceicchi incoronano Cristiano Ronaldo: è ancora lui l’atleta più pagato al mondo

Aspetti principali

James, che ha segnato 40 punti per i Lakers e ha giocato la maggior parte della partita nonostante un infortunio al piede, ha fatto riferimento a un suo imminente ritiro in una serie di dichiarazione criptiche rilasciata durante la conferenza stampa post-partita di lunedì.

Pur parlando di se stesso come parte dei Lakers nella prossima stagione, James ha concluso la conferenza dando poche certezze e ha detto “vedremo cosa succederà in futuro”.

“Non lo so”, ha continuato James, aggiungendo: “Ho molte cose a cui pensare… per me personalmente, per andare avanti con il gioco del basket”.

Sebbene ci siano molta ambiguità e spazio per le interpretazioni nei commenti di James – che è sotto contratto anche per la prossima stagione ed è in buona forma nonostante i decenni al top – ha poi confermato a Espn che stava effettivamente parlando del suo possibile ritiro.

Alla domanda di Espn su cosa dovesse pensare, James ha risposto che stava valutando “se voglio continuare a giocare”.

Quando è stato incalzato, James ha detto che il ritiro era previsto per l’anno prossimo e che doveva “pensare” ad andarsene.

Vicende da chiarire

A 38 anni James è ancora considerato uno dei migliori giocatori della lega e vanta il record di punti di tutti i tempi della lega, quattro campionati Nba, quattro premi di Mvp della lega e due medaglie d’oro olimpiche. Restano tuttavia alcune incognite e l’addio di James è tutt’altro che scontato. In particolare, il giocatore ha ancora almeno un anno di contratto con i Lakers, che si dice valga quasi 50 milioni di dollari, e ha dichiarato il desiderio di giocare con il figlio maggiore, Bronny, prima di ritirarsi, cosa che non ha ancora fatto. In base alle regole attuali, Bronny non sarebbe eleggibile per giocare nell’Nba fino alla stagione 2024-25.

Il patrimonio di LeBron James

1 miliardo di dollari. Questa è la stima del patrimonio netto di James, secondo Forbes. È il primo giocatore Nba in attività a diventare miliardario. Forbes lo ha classificato come il quarto atleta più pagato al mondo e come il giocatore Nba più pagato per la stagione 2022-23. La sua ricchezza deriva sia dai guadagni in campo – stimati in 124,5 milioni di dollari al lordo delle tasse e degli onorari degli agenti per la stagione 2022-23 – sia da quelli fuori, che comprendono numerose iniziative imprenditoriali e contratti di sponsorizzazione con marchi del calibro di Nike, AT&T e Beats By Dre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.