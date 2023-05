I soldi degli sceicchi incoronano Cristiano Ronaldo: è ancora lui l’atleta più pagato al mondo

Nuovo record

Il passaggio didal Manchester United alla squadra saudita dell’Al-Nassr, avvenuto a gennaio, avrà fatto forse storcere il naso ai suoi sostenitori, ma ha consentito all’ex giocatore di Real Madrid e Juventus di raggiungere nuove vette. Se non sportive, quantomeno economiche. Il ricco contratto offertogli dagli sceicchi sauditi, oltre ai numerosi accordi di sponsorship, gli ha garantito infatti di incassare quest’anno 136 milioni di dollari, più di qualsiasi altro sportivo. Lo testimonia la nuova classifica dei dieci atleti più pagati al mondo stilata da Forbes.

Tra il 1 maggio 2022 e il 1 maggio 2023 i dieci sportivi presenti nella lista hanno guadagnato complessivamente, al lordo delle tasse e delle commissioni dovute agli agenti, 1,11 miliardi di dollari, il 12% in più rispetto ai 990 milioni dello scorso anno e il 5% in più del precedente record di 1,06 miliardi, stabilito nel 2018. Dopo Cristiano Ronaldo, completano il podio altri due calciatori: Lionel Messi (130 milioni di dollari incassati) e Kylian Mbappé (120 milioni).

I “petrodollari”

Ciò che ha influenzato maggiormente gli introiti degli atleti è stato sicuramente il fattore dei cosiddetti ‘petrodollari’. Se negli ultimi anni, infatti, a muovere la maggior parte del denaro erano stati soprattutto gli accordi sui diritti televisivi e i contratti di sponsorizzazione, negli ultimi 12 mesi i soldi sauditi hanno spostato gli equilibri. E non solo nel calcio.

L’esempio più eclatante viene fornito dalla presenza in classifica di due golfisti, Dustin Johnson e Phil Mickelson. Entrambi hanno lasciato il circuito Pga Tour per quello del Liv Golf, sostenuto dal Fondo per gli investimenti pubblici dell’Arabia Saudita e dai suoi 620 miliardi di dollari di asset in gestione. Secondo le stime di Forbes, Mickelson e Johnson avrebbero ricevuto rispettivamente una garanzia di 200 milioni e di 125 milioni di dollari per firmare con Liv, la metà dei quali in anticipo.

Gli altri

Sorprende la presenza in classifica di Roger Federer. L’ex re del Tennis ha chiuso la carriera a settembre, ma i contratti di sponsorizzazione sono ancora attivi e da poco è stata annunciata una collaborazione tra il suo marchio Rf e il brand di occhiali Oliver Peoples. Non poteva mancare nella lista LeBron James, da nove anni il giocatore più pagato della Nba.

La top ten

Le cifre indicate sono in dollari e includono tutti i premi in denaro, gli stipendi e i bonus guadagnati tra il 1 maggio 2022 e il 1 maggio 2023. I dati sugli incassi ottenuti fuori dal campo sono una stima degli accordi di sponsorizzazione e di altri contratti extra-sportivi conclusi nei 12 mesi precedenti al 1 maggio 2023.

1 | Cristiano Ronaldo

Guadagni totali: 136 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 46 milioni

Guadagni fuori dal campo: 90 milioni

Sport: calcio

2 | Lionel Messi

Guadagni totali: 130 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 65 milioni

Guadagni fuori dal campo: 65 milioni

Sport: calcio

3 | Kylian Mbappè

Guadagni totali: 120 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 100 milioni

Guadagni fuori dal campo: 20 milioni

Sport: calcio

4 | LeBron James

Guadagni totali: 119,5 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 44,5 milioni

Guadagni fuori dal campo: 75 milioni

Sport: basket

5 | Canelo Alvarez

Guadagni totali: 110 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 100 milioni

Guadagni fuori dal campo: 10 milioni

Sport: pugilato

6 | Dustin Johnson

Guadagni totali: 107 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 102 milioni

Guadagni fuori dal campo: 5 milioni

Sport: golf

7 | Phil Mickelson

Guadagni totali: 106 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 104 milioni

Guadagni fuori dal campo: 2 milioni

Sport: golf

8 | Stephen Curry

Guadagni totali: 100,4 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 48,4 milioni

Guadagni fuori dal campo: 52 milioni

Sport: basket

9 | Roger Federer

Guadagni totali: 95,1 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 0,1 milioni

Guadagni fuori dal campo: 95 milioni

Sport: tennis

10 | Kevin Durant

Guadagni totali: 89,1 milioni di dollari

Guadagni dal campo: 44,1 milioni

Guadagni fuori dal campo: 45 milioni

Sport: basket

