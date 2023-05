La corsa allo spazio continua: Virgin Galactic pianifica il primo volo commerciale entro fine giugno

(Photo by Drew Angerer/Getty Images)

Aspetti principali

Virgin Galactic ha dichiarato che l’obiettivo del viaggio di giovedì è quello di condurre una valutazione finale del “sistema di volo spaziale e dell’esperienza degli astronauti” prima dell’inizio del servizio commerciale alla fine di giugno.

Il volo, il quinto della compagnia, decollerà dallo Spaceport America in New Mexico giovedì mattina.

A margine

la compagnia spaziale fondata dal miliardario, dovrebbe effettuare il suo secondo volo nello spazio con equipaggio giovedì, l'ultimo test di prova prima di iniziare a far volare i clienti il mese prossimo.

Quello di giovedì sarà il primo volo completo da quando Branson è andato nello spazio nel 2021. Dopo quel tentativo, la Federal Aviation Administration ha appreso che durante il viaggio c’era stato un incidente che ha causato la deviazione del veicolo spaziale dallo “spazio aereo assegnato” e ha aperto un’indagine sulla questione.

L’autorità di regolamentazione ha quindi bloccato le operazioni della compagnia. Sebbene Virgin Galactic avesse dichiarato che le operazioni sarebbero state sospese per otto o dieci mesi, il processo è durato quasi 16 mesi. Durante questo periodo, l’azienda ha condotto una serie di voli di prova per soli piloti per garantire che i problemi di sicurezza fossero risolti.

Sullo sfondo

Virgin Galactic è stata fondata nel 2004 e Branson è diventato il primo miliardario a volare nello spazio con il proprio razzo due anni fa. L’azienda mira a portare turisti benestanti ai confini dello spazio, con un costo totale di 450mila dollari.

Il lancio di Virgin Galactic arriva mentre altri miliardari spingono per commercializzare i viaggi nello spazio. Il mese scorso, la SpaceX di Elon Musk ha tentato due volte di lanciare la sua astronave nello spazio. Sebbene entrambi i tentativi siano falliti, il miliardario ha dichiarato che il suo piano è quello di portare un giorno i passeggeri sulla Luna e su Marte.

L’imprenditore aveva ottenuto i primi successi nei precedenti lanci con equipaggio, tra cui quello dello scorso anno, quando SpaceX ha inviato quattro astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale. Jeff Bezos di Amazon, attraverso la sua azienda aerospaziale Blue Origin, è andato nello spazio quasi due anni fa e sta proseguendo gli sforzi per trasportare nuovi passeggeri.

La valutazione di Forbes

Secondo le stime di Forbes, il patrimonio di Branson ammonta a 3 miliardi di dollari.

Fatti sorprendenti

Virgin Orbit, la società di lancio di satelliti di Branson, ha chiuso i battenti martedì dopo aver venduto i contratti di locazione degli impianti e le attrezzature a tre diverse aziende attraverso un’asta. Virgin Orbit aveva già presentato istanza di fallimento ai sensi del Capitolo 11 in aprile, licenziando quasi tutto il personale.

