Nvidia supera i 1.000 miliardi di valutazione. È la sesta azienda al mondo

Apple, Microsoft, Saudi Aramco, Alphabet, Amazon e, da oggi,. Il club delle società quotate con una capitalizzazione di mercato superiore ai 1.000 miliardi di dollari ha un nuovo membro, il primo a produrre chip. Nvidia ha superato la soglia nella mattinata di Wall Street – primo pomeriggio italiano -, quando, dai 368,95 dollari della chiusura di venerdì, le sue azioni sono salite fino a un massimo di 390,50.

Dall’inizio dell’anno, il titolo è cresciuto di oltre il 170%. L’ultimo balzo, superiore al 30%, è arrivato questa settimana, dopo la pubblicazione di un rapporto sugli utili e sulle vendite trimestrali che ha superato le aspettative degli analisti. Stacy Ragson, un’analista di Bernstein, ha affermato di non avere “mai visto una previsione come quella che Nvidia ha appena fornito” Secondo alcuni esperti, il titolo potrebbe crescere ancora molto nelle prossime settimane. Richard Shannon di Craig-Hallum ha fissato il prezzo target per le azioni a 500 dollari.

La spinta dell’intelligenza artificiale

L’ascesa di Nvidia è dovuta soprattutto alla febbre dell’intelligenza artificiale. “Il suo ruolo nell’Ia sta generando profitti e sembra superare qualsiasi preoccupazione residua legata alla visione negativa dei più scettici”, hanno scritto gli analisti di Cowen. Nella conference call con gli investitori del 24 maggio, la formula “intelligenza artificiale generativa” è stata pronunciata 43 volte.

In questi giorni la società ha presentato un nuovo super computer di intelligenza artificiale che sarà utilizzato da Google Cloud, Meta e Microsoft. “Nvidia è l’azienda copertina dell’Ia al momento”, ha detto Thomas Hayes, presidente di Great Hill Capital.

Jensen Huang, 34esimo uomo più ricco del mondo

Il 10 marzo, data presa come riferimento da Forbes per la sua classifica annuale delle persone più ricche del mondo, Jensen Huang, fondatore di Nvidia, era al 76esimo posto, con un patrimonio di 21,1 miliardi di dollari. In meno di tre mesi ha guadagnato più di 15 miliardi e, con 36,6 miliardi, è salito in 34esima posizione.

Le aziende di maggiore valore al mondo

Di seguito la classifica delle prime 10 aziende al mondo per capitalizzazione di mercato. I dati, tratti dal sito companiesmarketcap.com, sono riferiti alle 16.30 del 30 maggio. Tutte le cifre sono espresse in dollari

1 | Apple

Capitalizzazione: 2.792 miliardi

2 | Microsoft

Capitalizzazione: 2.466 miliardi

3 | Saudi Aramco

Capitalizzazione: 2.065 miliardi

4 | Alphabet (Google)

Capitalizzazione: 1.571 miliardi

5 | Amazon

Capitalizzazione: 1.246 miliardi

6 | Nvidia

Capitalizzazione: 1.009 miliardi

7 | Berkshire Hathaway

Capitalizzazione: 701,2 miliardi

8 | Meta Platforms (Facebook)

Capitalizzazione: 679,36 miliardi

9 | Tesla

Capitalizzazione: 634,36 miliardi

10 | Tsmc

Capitalizzazione: 532,87 miliardi

