Forbes di giugno in edicola con Small Giants, il mensile dedicato alle pmi

In edicola nuovo numero del magazine Forbes Italia dedicato all’importanza dei dati, della loro gestione, della loro affidabilità e delle inevitabili implicazioni che l’intelligenza artificiale avrà su questi e sulla loro gestione. In copertina Mirella Cerutti, amministratore delegato di Sas Italia , un’azienda da 3 miliardi di fatturato e 14mila dipendenti, leader nella gestione dei dati.

Secondo la classifica di Forbes, Cristiano Ronaldo è ancora una volta lo sportivo più pagato al mondo. Il ricco contratto offertogli dalla squadra saudita dell’Al-Nassr, oltre ai numerosi accordi di sponsorship, gli ha garantito di incassare quest’anno 136 milioni di dollari. A seguire un’intervista a Giorgio Chiellini sul suo futuro professionale e sui suoi investimenti.

Tra gli approfondimenti, un articolo indaga il futuro delle monete globali: dal 1944 il dollaro è la valuta dominante a livello globale; ora, però, la sua presenza nelle riserve delle banche centrali è in calo. Xi Jinping vuole rafforzare lo yuan per trasformare il suo paese nella prima potenza mondiale.

E poi ancora il profilo di Nathan Anderson, l’uomo la Hindenburg Research, società che con le sue analisi e inchieste spaventa gli uomini più ricchi del mondo.

Solito viaggio di Small Giants tra i distretti più produttivi d’Italia. Questo mese il focus è sull’hub delle calzature sportive, che nel 2021 ha esportato per 1,5 miliardi di euro: quasi cinquemila addetti concentrati in 15 comuni della provincia di Treviso e ad Alano di Piave, nel bellunese, con più di 300 aziende, tra cui Geox, Diadora, Scarpa, Tecnica e Lotto.

In questo numero anche ben tre speciali: lo special travel che dedica un approfondimento all’hospitality, lo speciale Yacht dedicato agli ingegneri dei mari e lo speciale Orologi dedicato al valore del tempo.

Allegato a Forbes 68 il nuovo numero di Forbes Small Giants, il mensile che, insiema alla newsletter e al roadshow in tutta Italia, vuole valorizzare le pmi del territorio. Il tema di copertina è il lusso, un mercato dato in espansione almeno fino al 2030. In copertina Sergio Momo, fondatore e ceo di Xerjoff, un’azienda che si è distinta sul mercato puntando su materie prime di qualità, sostenibilità e ricerca estetica dei suoi prodotti.

