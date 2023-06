George Soros lascia al figlio il suo impero miliardario della filantropia

Il miliardario, 92 anni, ha trasferito la guida del suo impero filantropico multimiliardario al figlio 37enne, che ha dichiarato al Wall Street Journal di voler continuare la storia della famiglia da sempre legata alla politica e alle battaglie di sinistra.

Aspetti principali

Nella sua prima intervista da quando è stato scelto per presiedere la Open Society Foundations a dicembre, Alexander Soros ha dichiarato al Journal di essere sempre più preoccupato dalla prospettiva di una rielezione dell’ex presidente Donald Trump e ha suggerito che la famiglia contribuirà alle elezioni presidenziali del 2024.

Sebbene lui e suo padre “la pensino allo stesso modo”, Alexander Soros ha dichiarato al Journal di essere “più politico” del padre e di volersi concentrare su cause come il voto e l’aborto.

Il giovane Soros – che sul sito web della Open Society Foundations è indicato come il suo presidente – ha spiegato al Financial Times di voler “raddoppiare la difesa del diritto di voto e della libertà personale in patria e sostenere la causa della democrazia all’estero”.

è indicato come il suo presidente – ha spiegato al Financial Times di voler “raddoppiare la difesa del diritto di voto e della libertà personale in patria e sostenere la causa della democrazia all’estero”. Alexander Soros ha sottolineato al Journal di aver incontrato di recente funzionari dell’amministrazione Biden, il leader della maggioranza del Senato Chuck Schumer, il primo ministro canadese Justin Trudeau e il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva.

La frase chiave

“Per quanto mi piacerebbe eliminare i soldi dalla politica, finché lo farà l’altra parte, dovremo farlo anche noi”, ha dichiarato Alexander Soros al Journal.

In cifre

1,5 miliardi di dollari. È questo l’ammontare del denaro che la Open Society Foundations, organizzazione no-profit di Soros, destina ogni anno a una serie di gruppi. Secondo la fondazione, il denaro va a gruppi e individui che promuovono “i principi democratici, i diritti umani e la giustizia”, comprese le organizzazioni che si occupano di leggi sull’immigrazione e di riforma della giustizia penale.

Il patrimonio di Soros

Forbes stima che George Soros abbia un patrimonio di 6,7 miliardi di dollari.

Sullo sfondo

Prima di diventare un gigante della filantropia e un punto fermo della politica democratica, George Soros ha trascorso anni nella finanza e negli investimenti ed è noto per operazioni aggressive come quella di vendere la sterlina britannica negli anni Novanta. Più di recente, il sopravvissuto all’Olocausto ungherese-americano ha fondato l’organizzazione no-profit Open Society Foundations e ha donato milioni di dollari a cause politiche. Solo per la campagna elettorale elettorale del 2022, i dipendenti di Soros Fund Management hanno donato più di 179 milioni di dollari a una serie di candidati e organizzazioni democratiche, rispetto ai circa 10,5 milioni di dollari del 2020, secondo i dati riportati da OpenSecrets.

Nel 2017, George Soros ha trasferito 18 miliardi di dollari del suo patrimonio personale alla sua organizzazione no-profit Open Society Foundations. Secondo il Journal, con la sua limitata esperienza in campo finanziario e il dottorato in storia, il figlio Alexander – che siede nel comitato di investimento del Soros Fund Management – non era considerato l’erede dell’impero Soros. Lo è diventato solo quando il fratellastro più anziano Jonathan si è dimesso dalla fondazione. Nel 2015 ha assunto un ruolo a tempo pieno nella fondazione e si è fatto avanti durante le elezioni del 2016, sostenendo iniziative come l’affluenza alle urne in Georgia a fianco della democratica Stacey Abrams.

Vicende da considerare

Negli ultimi anni, George Soros è diventato il bersaglio di teorie cospirative diffuse da commentatori e politici di destra, che spesso includono troppi antisemiti. Il mese scorso, l’amministratore delegato di Tesla Elon Musk ha paragonato il miliardario al cattivo dei fumetti della Marvel, Magneto, entrambi sopravvissuti all’Olocausto. Musk ha poi risposto ai commentatori di Twitter che hanno contestato il paragone, dicendo che “Soros odia l’umanità”. L’amministratore delegato della Anti-Defamation League, Jonathan Greenblatt, ha twittato che i commenti di Musk – giunti pochi giorni dopo che la società di investimento di Soros aveva rivelato di aver venduto tutte le sue azioni Tesla – “incoraggiano gli estremisti che già escogitano cospirazioni antiebraiche e che di conseguenza hanno cercato di attaccare Soros e le comunità ebraiche”.

