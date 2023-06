Chopard torna a ‘correre’ per la leggendaria Mille Miglia con un nuovo cronografo dedicato all’Italia

Un modello dedicato all’Italia

Torna la leggendaria, la corsa di auto d’epoca che Enzo Ferrari definì “la più bella del mondo” eè nuovamente al nastro di partenza come partner principale e cronometrista ufficiale dell’evento. La 41ª riedizione della 1000 Miglia si terràe il tracciato, che va da Brescia a Roma e ritorno seguendo un itinerario leggermente modificato ogni anno, sarà intenso come sempre.

Nuova annata, nuova livrea dunque anche per il cronografo Mille Miglia GTS Chrono che quest’anno è tutto dedicato all’Italia, limited edition Italy 2023. L’emblematica collezione di orologi di Chopard adotta i colori verde e rosso in omaggio al Belpaese e alla più prestigiosa delle gare classiche su strade aperte al traffico.

Questo cronografo certificato cronometro, con cassa di 44 mm di diametro in lucent steel, l’acciaio esclusivo di Chopard, ricorre a tutti i codici che la maison ha inserito nell’identità di questa collezione sportiva: eleganza maschile, precisione meccanica, prestazioni orologiere, ergonomia da gara, il tutto al servizio della bellezza della guida.

Chopard devolverà parte del ricavato della vendita di questa edizione limitata di 100 esemplari a sostegno delle vittime della recente alluvione in Emilia-Romagna.

Il Mille Miglia Classic Chronograph

E accanto alla limited edition, la collezione Mille Miglia di Chopard accoglie un nuovo design con il modello Mille Miglia Classic Chronograph. Quest’ultimo adotta una cassa di 40,5 mm di diametro in lucent steel, l’acciaio esclusivo di Chopard, un quadrante ultra leggibile in diversi colori ispirati alle carrozzerie delle automobili e uno splendido vetro tipo “box” per un look deliziosamente retrò.

Spirito di competizione e superamento dei propri limiti, energia e dinamismo, velocità e stile, sono gli attributi della celebre corsa d’auto d’epoca italiana 1000 Miglia che Chopard trasferisce ogni anno da trentacinque anni negli orologi della collezione Mille Miglia. Il modello 2023 non fa eccezione a questa filosofia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.