Come si presenta il modello da polso di Garmin, ideale per gli amanti dello sport e dell’avventura

Ha un design robusto ma sofisticato per essere indossato ogni giorno, in qualsiasi situazione. Il Garmin quatix 7 si rivela perfetto durante tutte le avventure che vedono il mare quale teatro, capace di agitare i sogni più reconditi di chi ha fatto delle giornate sull’acqua uno stile di vita. Ha la cassa in polimero Grivory e anse ricoperte in metallo, che gli conferiscono un’aura di sobria eleganza, ed è impreziosito da un display luminoso e con colori accesi da 1,3 (su quatix 7 e quatix 7 Sapphire) e 1,4 (su quatix 7X Solar).

Le caratteristiche del Garmin quatix 7

I modelli standard hanno una ghiera in acciaio e includono una robusta lente in vetro Corning Gorilla. Le varianti Sapphire hanno invece cassa in titanio rivestita di carbonio, simile al diamante, con una lente in zaffiro. I cinturini della collezione quatix 7 si ispirano alla palette cromatica del mare, con sfumature come il Cirrus Blue e il Captain Blue. La versione quatix 7X sfoggia un ricercato bracciale con maglie in titanio, ma tutti i modelli hanno il sistema Quick Fit che consente di cambiare cinturino da soli in pochi secondi.

Un modello ideale per chi pratica nautica a vela o motore

Con la nuova interfaccia, la gestione dell’orologio è ancora più semplice e comoda. I pulsanti funzionano anche in combinazione a un display Amoled touchscreen, presente su quatix 7X. Pensato in particolare per la nautica a vela o a motore, possiede funzioni perfette per le regate o l’adrenalina della pesca come per i tranquilli pomeriggi in barca, questo modello tiene sempre sotto controllo, direttamente da polso, numerosi sensori di bordo oltre a velocità, profondità, temperatura, gestione dell’autopilota, impianto di intrattenimento fusion, funzioni specifiche per la navigazione a vela, informazioni sulle maree, funzione man overboard.

Fino a 16 giorni di autonomia

Mantenere la rotta è fondamentale e per questo quatix 7 supporta la cartografia BlueChart g3, che integra i contenuti Garmin con il meglio dei dati Navionics e sfrutta le migliorate funzioni SailAssist. Altro punto di forza? Garmin quatix 7 ha una batteria con un’autonomia in modalità smartwatch fino a 16 giorni per i modelli Sapphire e fino a 18 giorni per i modelli standard. E con i modelli Solar la potenza del sole porta l’autonomia fino a 37 giorni in modalità smartwatch e fino a 90 giorni in modalità risparmio batteria.

Le altre funzioni dello sportwatch Garmin

Non solo mare, perché i profili multisport degli orologi Garmin consentono monitoraggio della salute controllando frequenza cardiaca, respirazione, monitoraggio dello stress e del sonno. Molte le attività precaricate, come corsa, ciclismo, golf, escursionismo, canottaggio e sci, che registrano i dati di performance per conoscere l’intensità di allenamento.

Uno sportwatch a tutti gli effetti che consente di allenarsi ricevendo una fotografia completa del proprio stato e, per chi non può staccare dal lavoro, riceve mail, messaggi di testo e avvisi con la funzione smart notification, ed effettua pagamenti contactless tramite Garmin Pay.

