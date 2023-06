Vodafone e il più ricco di Hong Kong stringono un accordo per creare il più grande operatore mobile britannico

, controllata dalla persona più ricca di Hong Kong,, ehanno raggiunto un accordo per la fusione delle loro attività di telecomunicazioni britanniche, che porterà alla creazione del più grande operatore di telefonia mobile in Uk.

CK Hutchison controllerà il 49% dell’azienda combinata, mentre Vodafone, il terzo operatore di telefonia mobile britannico, possiederà il resto. Il gruppo britannico avrà il diritto di acquistare la società risultante dalla fusione dopo tre anni se questa raggiungerà un valore di almeno 16,5 milioni di sterline (20,9 miliardi di dollari), debito compreso.

Tra le reti 5G più avanzate d’Europa

L’azienda combinata investirà 11 miliardi di sterline nel Regno Unito nell’arco di un decennio per creare “una delle reti 5G autonome più avanzate d’Europa”. CK Hutchison e Vodafone hanno garantito la banda larga mobile all’82% delle famiglie britanniche entro il 2030.

La transazione dovrebbe concludersi entro la fine del 2024. Una volta completata, la nuova società supererà i due principali fornitori di telefonia mobile del Regno Unito, vale a dire Virgin Media O2, una joint venture tra Liberty Global e la spagnola Telefonica, e EE di BT Group.

“Three Uk e Vodafone Uk non hanno attualmente le dimensioni necessarie per sostenere il costo del capitale”, ha dichiarato Canning Fok, co-amministratore delegato di CK Hutchison.

“Insieme avremo la scala necessaria per fornire una rete 5G di prim’ordine per il Regno Unito, trasformando i servizi mobili per i nostri clienti e aprendo nuove opportunità per le imprese in tutto il paese”.

Le preoccupazioni relative alla fusione

La fusione aziendale, tuttavia, dovrebbe essere sottoposta all’esame delle autorità di regolamentazione della concorrenza britanniche. Unit, uno dei maggiori sindacati del Regno Unito, ha espresso preoccupazione per l’aumento dei prezzi per i consumatori e la riduzione dei posti di lavoro in seguito alla fusione.

Nel 2016, le autorità antitrust dell’Unione Europea bloccarono il piano di CK Hutchison di diventare il principale operatore di telefonia mobile della Gran Bretagna con l’acquisizione di O2 da Telefonica. All’epoca i regolatori dissero che la mossa avrebbe portato a un aumento dei prezzi della telefonia mobile nel paese.

Le strategie di Li Ka-Shing

L’accordo commerciale arriva mentre l’azienda di Li Ka-Shing continua a perseguire una strategia asset-light negli ultimi anni. A maggio, il conglomerato ha dichiarato che avrebbe costituito una joint venture con il gigante del private equity Eqt, con sede a Stoccolma, per fornire servizi di telefonia mobile e fissa all’ingrosso in Italia. In base all’accordo, CK Hutchison trasferirà parte delle sue attività italiane alla nuova società.

L’azienda è una delle più importanti dell’impero commerciale fondato da Li, il cui patrimonio netto è attualmente stimato in 37,8 miliardi di dollari. CK Hutchison ha attività commerciali che abbracciano porti, vendita al dettaglio, infrastrutture e telecomunicazioni in circa 50 paesi. Li si è ritirato da presidente della società nel 2018 e ha passato le redini al figlio maggiore Victor.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.