Così Sacs porta il comfort e il lusso tipici degli yacht su imbarcazioni più veloci

Portare il lusso tipico di uno yacht su un gommone. È sempre stata la mission di Sacs, azienda fondata nel 1989 in provincia di Milano.

Con sede a Roncello, in Brianza, grazie a ingenti investimenti in design e innovazione in pochi anni è diventata uno dei principali produttori internazionali dei cosiddetti Rib (Rigid-hulled Inflatable Boat), imbarcazioni a chiglia rigida capaci di coniugare l’agilità e la velocità di un gommone con il comfort e il lusso di uno yatch.

L’unione di Sacs con Tecnorib

Nel 2021 Sacs ha unito le proprie forze con Tecnorib, azienda anch’essa specializzata in gommoni, licenziataria dei marchi Pirelli e Pzero, dando vita a Sacs Tecnorib.

L’obiettivo della nuova realtà, guidata dal presidente Matteo Magni e dal ceo Gianni De Bonis, è quello di consolidare la presenza dei suoi brand sui mercati internazionali e diventare un punto di riferimento nel più ampio settore delle imbarcazioni di lusso.

La sinergia tra i due marchi riguarda principalmente i siti produttivi, i processi di progettazione e produzione, e l’attività di ricerca e sviluppo, mentre l’area commerciale e le reti di vendita rimangono separate. La linea di imbarcazioni Sacs è rappresentata oggi da due collezioni: Strider e Rebel.

La prima, lanciata sul mercato nel 2008, è composta da otto diversi modelli, ognuno pensato per un diverso modo di vivere il mare: si va dai maxi tender di lusso ai party boat, sempre con la possibilità di personalizzazione da parte dell’armatore.

Rebel composta al momento da tre modelli, rappresenta invece il fiore all’occhiello dell’azienda dal punto di vista del design e della tecnologia ed è capace di coniugare praticità d’uso, linee raffinate e versatilità per vivibilità degli spazi esterni.

Il restyling del Rebel 47

Rebel 47, il primo modello della linea, lanciato sul mercato nel 2016, è stato recentemente protagonista di un restyling, esposto all’ultimo Salone Internazionale di Düsseldorf. Naturale evoluzione dell’originale, la nuova versione del Rebel 47 è caratterizzata da un profilo in foam più affusolato che rende il layout esterno sinuoso e raffinato.

L’hard top è stato completamente rinnovato ed è ora composto da una fibra di carbonio che alleggerisce l’intera struttura e abbassa il baricentro per una maggiore stabilità.

Rispetto alla versione del 2016 il nuovo parabrezza, dalle forme arrotondate, garantisce una migliore visibilità dalla postazione di comando, mentre la trave che unisce le opposte murate, il baglio, è stata ridotta per rientrare nei quattro metri di larghezza e favorire la fase di attracco in porto.

L’intera imbarcazione è stata corredata inoltre da una nuova gamma di vernici metallizzate. Lungo 14 metri e largo quattro, il nuovo Rebel 47 offre spazi di comfort con una zona dining provvista di mobile bar, lavello, cassettiera, frigorifero e tavolo da pranzo con ribalta in legno di teak e un’area relax con posti a sedere e prendisole.

Il sottocoperta dispone di due cabine doppie con letto matrimoniale, divano a due posti e libreria. Per l’interpretazione stilistica delle imbarcazioni, da più di dieci anni Sacs si affida alla creatività di Christian Grande, designer affermato nel mondo nautico e dell’automotive, capace di rendere concreta l’essenza dell’azienda.

