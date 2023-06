Questi due under 30 hanno raccolto due milioni di dollari per la loro startup di finanza decentralizzata

La giovane startup

, realizzata da due ragazzi

di

, ha appena concluso un round da 2 milioni di dollari per

, il suo protocollo di finanza decentralizzata.

Il round da due milioni di dollari di Smilee Finance

Smilee Finance è un protocollo DeFi che permette di creare strategie di investimento sulla volatilità di qualsiasi asset tokenizzato, il tutto completamente on-chain. Il progetto, realizzato dalla startup italiana Dvrs, ha già ottenuto diversi successi a livello globale tanto che il 90% dei suoi utenti proviene da Usa, Uk, Francia, Corea del Sud, Giappone e Brasile.

L’ultimo traguardo è il round da 2 milioni di dollari appena concluso con il lavoro fondamentale di Alberto Amadio uno dei co-founder di Smilee. Tra gli investitori spiccano venture capital internazionali come il lead investor Dialectic, Synergis Capital, Concave Ventures e altri. Grazie ai fondi raccolti la startup potrà sviluppare ulteriormente il protocollo, espandere l’ecosistema di partner e accelerare la roadmap di crescita della società.

Dvrs, startup già con clienti importanti

Il protocollo DeFi Smilee Finance è stato ideato dalla startup milanese Dvrs, fondata con lo scopo di portare il next billion user nel Web3 grazie a prodotti innovativi aiutando anche aziende e brand tradizionali ad adottare la tecnologia blockchain. Oltre al lancio di Smilee, Dvrs ha collaborato con attori tradizionali e innovativi, tra cui l’Università Cattolica, Mediolanum, Zakeke e Danone, dimostrando la sua capacità di disegnare soluzioni blockchain dal taglio efficace e innovativo.

Dvrs, inoltre, è coinvolta anche in due progetti blockchain all’interno della sandbox regolamentare della Banca d’Italia, che testimoniano ulteriormente il suo impegno nell’evoluzione del settore finanziario tradizionale verso soluzioni DeFi. Proprio per le sue abilità, la startup ha già ricevuto diversi riconoscimenti tra i quali il premio Uniswap per le sue attività innovative sulla blockchain.

Tra i founder ci sono due giovani Forbes Under 30

Del team di Dvrs, tra gli altri giovani imprenditori, fanno parte due ragazzi che si sono incontrati grazie a Forbes che li aveva inseriti entrambi nella classifica dei giovani Under 30. Uno è Mattia D’Alessandra, co-founder di Smilee e ceo di Dvrs, che si occupa di DeFi e fintech sin dal 2017 quando ha lasciato il mondo dell’investement banking per lanciare LoanXchain, una piattaforma per la tokenizzazione di prestiti, che ha visto tra i partner anche Deutsche Bank, Mediolanum e la Borsa di Zurigo (SIX). Per le sue abilità, Mattia è stato inserito nella classifica Forbes Under 30 nell’ambito Finance.

L’altro è Matteo Marzorati, creative director di Smilee e di Dvrs, che invece è un designer esperto di gaming e tecnologia, tanto che ha lanciato il videogame Vesper: Zero Light, disponibile su PlayStation, Nintendo e PC. Lavori e abilità che gli hanno permesso di essere inserito nella classifica Forbes Under 30 nell’ambito Gaming.

Mattia e Matteo si sono conosciuti alla cerimonia di premiazione dei 100 under 30 di Forbes Italia nel 2021 e da subito ne è nata una amicizia, che li ha poi portati a collaborare mettendo al centro i valori chiave dei Forbes Under 30: desiderio di cambiare lo status quo con creatività, fiducia e molta voglia di guardare al futuro.

