Russia in crisi: i jet di due oligarchi miliardari fuggono da Mosca

Secondo il servizio di monitoraggio dei voli Flightradar24, due jet appartenenti agli oligarchi miliardari russi Arkady Rotenberg e Vladimir Potanin sono decollati sabato da Mosca. Le mosse sono arrivate poche ore dopo che le forze paramilitari del Gruppo Wagner hanno preso il controllo della città della Russia meridionale di Rostov sul Don e hanno iniziato una marcia verso la capitale russa.

Alle 14.00 ora locale di sabato, l’agenzia di stampa statale russa Tass ha annunciato che il capo di Wagner Yevgeny Prigozhin aveva deciso di ritirare le sue forze dall’avanzata su Mosca.

In un discorso di sabato mattina, il presidente russo Vladimir Putin ha accusato il Wagner Group di “tradimento”. Ha “giurato” che gli organizzatori dell’insurrezione avrebbero dovuto affrontare “inevitabili punizioni”. Il capo Wagner Yevgeny Prigozhin aveva deciso di respingere le sue forze dalla loro avanzata su Mosca.

Crisi Russia, la fuga degli oligarchi

Nonostante il discorso di Putin, alcuni degli oligarchi più ricchi del paese sono fuggiti dal paese. Arkady Rotenberg, ex sparring partner di judo di Putin, è un magnate dell’edilizia con una fortuna stimata di 3,5 miliardi di dollari le cui aziende hanno ricevuto contratti per alcuni dei progetti più apprezzati di Putin, tra cui le Olimpiadi invernali del 2014 a Sochi e il ponte che collega la Russia con la regione annessa illegalmente di Crimea in Ucraina.

Sempre secondo Flightradar24, un Bombardier BD700 con numero di coda RA-73555, di proprietà di Rotenberg, è partito sabato da Mosca ed è atterrato nella capitale azera di Baku poco dopo le 17:00 ora locale. Rotenberg è stato sanzionato da Stati Uniti, Regno Unito, Unione Europea, Svizzera e Canada.

Vladimir Potanin è la seconda persona più ricca in Russia con una fortuna stimata di 23,7 miliardi di dollari, gran parte della quale detenuta in azioni del gigante minerario Norilsk Nickel. Un jet Gulfstream G650 con numero di coda RA-11005, appartenente a Norilsk Nickel tramite una società offshore a Cipro, sarebbe partito da Mosca sabato alle 17:00 ora locale per arrivare a Istanbul intorno alle 21:30. (Istanbul e Mosca sono nello stesso fuso orario.) Potanin è stato sanzionato da Stati Uniti, Regno Unito e Canada.

Putin ancora in Russia

Né la Turchia né l’Azerbaigian hanno imposto sanzioni agli oligarchi russi, rendendo entrambi i paesi destinazioni attraenti per qualsiasi miliardario sanzionato che cerchi di fuggire dal caos in Russia. I rappresentanti di Rotenberg e Potanin non hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento di Forbes.

La notizia delle partenze è stata riportata per la prima volta dal canale investigativo russo IStories. Inoltre non è chiaro se Putin sia ancora a Mosca. Due aerei presidenziali sono partiti sabato dalla capitale in direzione di San Pietroburgo ma hanno spento i loro transponder, il che significa che la loro posizione non può essere attualmente tracciata. Il portavoce di Putin ha negato che Putin avesse lasciato la città, affermando che stava “lavorando al Cremlino” secondo Tass.

